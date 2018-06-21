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AK Parti'nin Mamak mitingi

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.06.2018 16:07 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin: - "CHP demek, imam hatip okullarının kapısına vurulan kilit, kız kardeşlerimizin başörtüsüne uzanan karanlık eller demektir. Bu zihniyete bir kez daha 'dur' diyeceğiz, geçit vermeyeceğiz"

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, "CHP demek, imam hatip okullarının kapısına vurulan kilit, kız kardeşlerimizin başörtüsüne uzanan karanlık eller demektir. Bu zihniyete bir kez daha 'dur' diyeceğiz, geçit vermeyeceğiz." dedi.

Şahin, partisince Mamak ilçesi Yeşilbayır Mahallesi'nde düzenlenen mitingde, AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşması öncesinde kürsüye gelerek selamlama konuşması yaptı.

AK Parti'nin her zaman hizmet siyasetinden, güven ve istikrardan yana olduğunu dile getiren Şahin, AK Parti'nin seçime ittifak halinde, 16 yıllık tecrübesi, eser ve hizmetleriyle gireceğine işaret etti.

Cumhur İttifakı'nın karşısında Millet İttifakı bulunduğunu belirten Şahin, şöyle konuştu:

"Peki bunlar ne vadediyorlar? Yıkmayı, durdurmayı vadediyorlar, teröristlere özgürlük vadediyorlar. Buna geçit vermeyeceğiz değil mi? AK Parti nasıl eser, hizmet, demekse CHP de bir o kadar pişmanlık demektir. CHP demek, çöp yığınları, akmayan musluklardan gelen 'tıs' sesi demektir. CHP demek, ilaç kuyrukları, hastanelerde rehin kalan hastalar demektir. CHP demek, imam hatip okullarının kapısına vurulan kilit, kız kardeşlerimizin başörtüsüne uzanan karanlık eller demektir. Bu zihniyete bir kez daha 'dur' diyeceğiz, geçit vermeyeceğiz. CHP demek terörist cenazelerinde, DHKP-C'lilerin, PKK'lıların cenazelerinde boy gösteren milletvekilleri demektir."

Mamaklıların, her dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve AK Parti'ye destek verdiğini vurgulayan Şahin, "(Yaparsa yine AK Parti yapar) diyoruz. Büyük bir güçle büyük bir imanla Mamak'tan bir kez daha haykırıyoruz, durmak yok, yola devam." dedi.

- "81 milyonun partisiyiz"

Ülkede huzur ve refahı büyütmeyi amaçladıklarının altını çizen Şahin, "Biz herhangi bir ideolojinin, düzenin, inanç grubunun partisi değiliz, 81 milyonun partisiyiz. Türk'ü ile Kürt'ü ile Laz'ı ile Çerkez'i ile Alevi'si ile Sünni'si ile 81 milyonun partisiyiz. Diğerleri terör örgütlerine sırtlarını dayıyorlar, güçlerini onlardan alıyorlar. Biz gücümüzü milletten alıyoruz ve yolumuza sizlerin desteği ve duasıyla devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'yi aydınlık 5 yılın beklediğini belirten Şahin, şunları kaydetti:

"Bu 5 yıla güçlü şekilde ihtiyacımız var. Artık çok az süre kaldı. Pazar günü eşimizi, dostumuzu, ahbabımızı, konu komşu akrabamızı sandığa götürmemiz, vatandaşlık görevimizi yapmamız lazım. Her bir oy çok önemli. Bir oy belki de bir fazla milletvekili demek. Bir oy parlamentoda AK Parti'nin çok daha güçlü şekilde temsil edilmesi demek."

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AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin cumhur ittifakı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Mamak Yeşilbayır Mahallesi

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