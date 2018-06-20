AK Parti'nin Mardin mitingi

MARDİN (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Mardin turizmi geçen yıla oranla yüzde 400 artış gösterdi. Yeni oteller açıldı, varsa yine açın. Mardin turizmin merkezi, burası tarihi, burası medeniyet, burada ne istersen var, yeter ki terör olmasın."dedi.

Erdoğan, partisince 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, 328 trilyon lira tutarındaki teşvikle Mardin'de 152 bin iş veren ve sigortalıya destek sağladıklarını belirtti.

İki organize sanayi bölgesinde 3 bin 750 kişinin istihdam edildiğini ifade eden Erdoğan, tüm parsellerin üretime geçmesiyle istihdamda 9 bin kişiye ulaşılacağını söyledi.

- Çukur eylemleri

Mardin'de terör örgütün çukur eylemleri nedeniyle otellerin kapandığını, ekonominin durma noktasında geldiğini ifade eden Erdoğan, "Mardin turizmi geçen yıla oranla yüzde 400 artış gösterdi. Yeni oteller açıldı, varsa yine açın. Mardin turizmin merkezi, burası tarih, burası medeniyet, burada ne istersen var yeterki terör olmasın. İnanın burası turizm noktasında patladı ve patlamaya devam edecek. Bu yılın ilk 5 ayında Mardin'e 1 milyondan fazla günübirlik turist geldi." diye konuştu.