AK Parti'nin Mersin mitingi

MERSİN (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Biz yaparız, onlar yıkar. Öyle diyorlar. 2013 Akdeniz Oyunları vesilesiyle Mersin'e 25 bin kişilik bir stadyum kazandırdık mı? Şimdi diyeceksiniz ki Tevfik Sırrı Gür ne olacak? Vereyim mi müjdeyi? Hemen şu sağımızdaki Tevfik Sırrı Gür Stadyumu'nu da Mersin'e bir millet bahçesi yapıyoruz." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisince Mersin Tevfik Sırrı Gür Stadı önünde düzenlenen Mersin mitingindeki konuşmasına, "Mersin, başı Toroslar kadar dik Mersin. Gönlü Akdeniz kadar engin Mersin. Yüreği sağlam Mersin. Ashab-ı Kehf'in, Hazreti Danyal Peygamber'in, daha nice gönül sultanlarının şehri Mersin. Yörük Türkleriyle Arap'ıyla Kürt'üyle her bölgeden, her kökenden insanlarıyla kardeşliğin şehri Mersin. Tarımın, turizmin, sanayinin, ticaretin şehri Mersin. Seni kalpten selamlıyorum Mersin." diyerek başladı. Mersin'de bambaşka bir coşku olduğunu söyleyen Erdoğan, Tarsus'ta muhteşem bir miting yaptıklarını ifade etti. - "Mersin'in tercihini, güvenden yana kullanacağına inanıyorum"

Birilerinin ısrarla Türkiye'yi karalamaya, milletin moralini bozmaya çalıştığına işaret eden Erdoğan şöyle devam etti: "Halbuki biz Türkiye'de işlerin nasıl gittiğini anlamak için Mersin'e bakıyoruz. Toroslar'daki yörük çadırlarının üzerinde duman tütüyorsa meralarında hayvanları otlamaya devam ediyorsa geleceğimize güvenle bakabiliriz demektir. Anamur'da muz, Erdemli'de portakal, limon, Silifke'de çilek, Mut'ta kayısı bahçelerinden çocuk cıvıltısı eksik olmuyorsa geleceğimize güvenle bakabiliriz demektir. Tarsus'taki fabrikaların, limandaki vinçlerin sesleri kesilmiyorsa geleceğimize güvenle bakabiliriz demektir. Tüm zenginlikleriyle Mersin halkı, huzur ve esenlik içinde yan yana yaşıyorsa geleceğimize güvenle bakabiliriz demektir. İnşallah 24 Haziran önümüzdeki seçimler, Mersin'deki bu güzel iklimin çok daha güçlenmesine vesile olacak. Bunun için Mersin'in tercihini güvenden, istikrardan, huzurdan, üretimden, istihdamdan yana kullanacağına inanıyorum." Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Mersin, 24 Haziran'da güçlü meclis, güçlü hükümet, güçlü Türkiye için cumhurbaşkanlığında şahsımı, parlamentoda AK Parti'yi desteklemeye hazır mıyız? Mersin vakit birlik vakti, vakit Mersin vakti, vakit Türkiye diyor muyuz?" sorularına alandaki kalabalık "evet" cevabını verdi.