AK Parti'nin Mersin mitingi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Anamuhalefetin adayı ve diğer adaylar, şehir hastanelerine karşıymış, hatta ellerine fırsat geçerse kapatacaklarmış. Biz proje ekibimizle çalışıyoruz, onlar bir araya gelip yıkım ekibi olarak gözlerini köprülerimize, yollarımıza, hastanelerimize, okullarımıza hatta tüm yatırımlarımıza dikmiş durumdalar." dedi.

Erdoğan, partisince Mersin Tevfik Sırrı Gür Stadı önünde düzenlenen Mersin mitingindeki konuşmasında, barkovizyondan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun SSK Genel Müdürü olduğu döneme ait bir görüntü izletti.

Erdoğan, videonun sonunda, "Bunların hayatları hep böyle. Hep şikayet hep iftira. İcraat icraat, iş yap da görelim. SSK'ya Genel Müdür olacaksın, yine şikayette bulunacaksın." değerlendirmesini yaptı.

Daha sonra şehir hastaneleriyle ilgili bir tanıtım videosu da izleten Erdoğan, vatandaşlara, "Nasıl, iyi mi? Bay Kemal'in yönettiği hastanelere benziyor mu?" diye sordu.

Vatandaşlardan "Hayır" cevabını alan Erdoğan, "Anamuhalefetin adayı ve diğer adaylar, şehir hastanelerine karşıymış, hatta ellerine fırsat geçerse kapatacaklarmış. Biz proje ekibimizle çalışıyoruz, onlar bir araya gelip yıkım ekibi olarak gözlerini köprülerimize, yollarımıza, hastanelerimize, okullarımıza hatta tüm yatırımlarımıza dikmiş durumdalar." ifadesini kullandı.