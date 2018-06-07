AK Parti'nin Mersin mitingi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Anamuhalefetin adayı ve diğer adaylar, şehir hastanelerine karşıymış, hatta ellerine fırsat geçerse kapatacaklarmış. Biz proje ekibimizle çalışıyoruz, onlar bir araya gelip yıkım ekibi olarak gözlerini köprülerimize, yollarımıza, hastanelerimize, okullarımıza hatta tüm yatırımlarımıza dikmiş durumdalar." dedi.
Erdoğan, partisince Mersin Tevfik Sırrı Gür Stadı önünde düzenlenen Mersin mitingindeki konuşmasında, barkovizyondan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun SSK Genel Müdürü olduğu döneme ait bir görüntü izletti.
Erdoğan, videonun sonunda, "Bunların hayatları hep böyle. Hep şikayet hep iftira. İcraat icraat, iş yap da görelim. SSK'ya Genel Müdür olacaksın, yine şikayette bulunacaksın." değerlendirmesini yaptı.
Daha sonra şehir hastaneleriyle ilgili bir tanıtım videosu da izleten Erdoğan, vatandaşlara, "Nasıl, iyi mi? Bay Kemal'in yönettiği hastanelere benziyor mu?" diye sordu.
Vatandaşlardan "Hayır" cevabını alan Erdoğan, "Anamuhalefetin adayı ve diğer adaylar, şehir hastanelerine karşıymış, hatta ellerine fırsat geçerse kapatacaklarmış. Biz proje ekibimizle çalışıyoruz, onlar bir araya gelip yıkım ekibi olarak gözlerini köprülerimize, yollarımıza, hastanelerimize, okullarımıza hatta tüm yatırımlarımıza dikmiş durumdalar." ifadesini kullandı.
Milletin 24 Haziran'da bu zihniyeti sandığa gömeceğini belirten Erdoğan, şöyle devam etti:
"Sizden bunu bekliyorum. Bunlara güzel bir ders verelim. Meydanlarda açık açık seçildikleri takdirde tüm yatırımları durduracaklarını söylüyorlar. Onlara bu fırsatı verecek misiniz? Şehir hastanemizle yetinmedik, şimdi 600 yataklı Tarsus Devlet Hastanesinin yapımına da başladık, bugün temeli attık. 150 yataklı Anamur Devlet Hastanesiyle 7 sağlık tesisimizin inşaatı devam ediyor. TOKİ kanalıyla Mersin'de 3 bin 718 konutu bitirdik. Mersin'in bölünmüş yol uzunluğunu iki katına çıkartarak 540 kilometreye ulaştırdık. Halen Mersin'de, yatırım bedeli 8 katrilyon 315 trilyon lira olan 19 yol projesinin yapımı devam ediyor. Mersin ile Antalya arasını bağlayan Akdeniz Sahil Yolu tamamlandığında 10 saatlik seyahat süresi nereye düşecek biliyor musunuz? 4 saate. Bu yolun Mersin sınırlarında bulunan 227 kilometrelik kesiminin 194 kilometresi tamamlandı. Projeyi inşallah 2021 yılında bitiriyoruz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan, maliyeti 1,5 milyar lirayı aşan Silifke-Mut karayolunun yapım çalışmalarının sürdüğünü aktaran Erdoğan, bu güzergahta da 112 kilometrelik bölünmüş yol projesinin 59 kilometresini ve bir kilometrelik tüneli tamamladıklarını bildirdi.
Mut-Karaman arasında da Sertavul tüneli ile Medreselik viyadüğünün yapımına başladıklarına işaret eden Erdoğan, 3 yıl içinde tamamlanacak projeyle Silifke ile Mut arasındaki keskin virajların tarih olacağını ve 1 saat süren yolculuğun 20 dakikaya ineceğini vurguladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adana-Mersin otoyolunu Taşucu'na kadar uzattıklarını ve yap-işlet-devret modeliyle ihalesine çıkıldığına değinerek, "Bay Muharrem, yap-işlet-devret modelini bilmiyor. Ama seçimden sonra öğrenecek. Vakti olacak. İnşallah oralardan seyahat etmesini istiyorum. 'Oralardan bir geç' diyorum. Ağustosta teklifler açılacak. Hemen ardından yapımına başlanacak. Bu yolun maliyeti, 1 katrilyon 700 trilyon olarak hesaplanıyor." ifadesini kullandı.
Mersin'in trafik yükünü rahatlatmak için Liman-Hal Köprülü Kavşağı'nın yan yollarını hizmete açtıklarına, uzunluğu 1 kilometreyi bulan köprünün de önümüzdeki ay Mersinlilerin hizmetinde olacağına vurgu yapan Erdoğan, Mersin'in şehir merkezindeki Akbelen Bulvarı'nda iki yeni köprülü kavşak inşa edeceklerini bildirdi.
Demiryollarında son 16 yılda büyük yatırımlar yaptıklarına işaret eden Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Adana-Mersin demiryolunu yeniledik. Seyahat süresini eskiye göre yarı yarıya düşürdük. Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep hızlı tren hattında çalışmalarımız etap etap devam ediyor. Hattın Adana-Mersin ile Osmaniye-Adana arasındaki kesimini inşallah önümüzdeki yıl tamamlıyoruz. Bu hat daha sonra Şanlıurfa'ya, Mardin'e kadar uzanacak. Kayseri-Niğde-Mersin-Adana-Osmaniye demiryolu hattını modernize ediyoruz. Ayrıca Mersin-Silifke arasını da hızlı tren hattına bağlamayı planlıyoruz. Yenice Lojistik Merkezimizi kısmi olarak işletmeciliğe açtık. Türkiye lojistik sektörüne önemli katkı sağlayacak bu lojistik merkezin tamamı ağustos ayında işletmeye açılacak."
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çukurova Bölgesel Havalimanı'nın altyapı inşaatının devam ettiğini, üst yapı inşası için de ihale hazırlık çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Havalimanını bölünmüş yolla otoyola bağlayacaklarını aktaran Erdoğan, şunları kaydetti:
"Mersin'in liman şehri ve tarım şehri kimliğinin yanı sıra sanayi şehri kimliğini de güçlendiriyoruz. Mevcuttaki 3 organize sanayi bölgesine 6 yeni organize sanayi bölgesi daha ekliyoruz. Bu 6 yeni organize sanayi bölgesinde yaklaşık 50 bin kişiye istihdam sağlayacağız. Mersin Endüstri Merkezi, Bilim Merkezi ve Sanayi Müzesi, iki adet tarım teknoparkı, tasarım ve inovasyon merkezi, model fabrikası gibi yatırımlarla Mersin'in gücüne güç katıyoruz."
(Sürecek)
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