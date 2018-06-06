AK Parti'nin Muğla mitingi

MUĞLA (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Avrupa'ya sesleniyorum: Batılı kardeşlerim yarın oylama başlıyor. Şimdi sizler bizi televizyonlardan izliyorsunuz aman ha sıkı durun, Avrupa'da da sandıkları Allah'ın izniyle patlatın. Sizin oradan vereceğiniz sinyal Türkiye'deki kardeşlerinizin oylarıyla bütünleşecek ve 24 Haziran bambaşka olacak." dedi. Erdoğan, partisince Menteşe Açık Hava Oto Pazarı'nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmaya, "15 Temmuz gecesi Marmaris'te uğradığı saldırı sebebiyle gazilik şerefine de nail olan Muğla, seni kalpten selamlıyorum." diyerek başladı. Muğla'nın istikrarın, huzurun, büyümenin, kalkınmanın ve gelişmenin kıymetini çok iyi bildiğine dikkati çekerek, "Türkiye ne zaman en küçük bir sıkıntı yaşarsa bunu en önce Muğla hisseder. Türkiye ne zaman atılım yapsa bunun bereketini de yine en önce Muğla görür. Bunun için biz Muğla'dan geleceğine sahip çıkmasını bekliyoruz." ifadesini kullandı. Vatandaşlara "Sizinle bir kardeş olarak, bir cumhurbaşkanınız olarak çok açık, net konuşmak istiyorum" şeklinde seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gerek 16 Nisan'da, gerek ondan önceki seçimlerde, gerekse belediyelerde maalesef Muğla hala beklediğimiz seviyeleri yakalayamadı. Öyle mi? İşte belediyecilik hizmetlerinde beklediğinizi alabiliyor musunuz? Hizmetlerin ne durumda olduğunu görüyorsunuz değil mi? İnşallah bu seçim Muğla'da bir dönüm noktası olacak. Zira bunun arkasından malum Mart'ta ne geliyor? Belediye seçimi geliyor. İşte buradan atacağımız bu adımla da hem inşallah başkanlık seçiminde hem parlamentoda hem de yerel seçimde bir devrim gerçekleştirelim istiyoruz. İnşallah bu seçimlerde Muğla kendisine yakışanı yapacak, ben buna inanıyorum." - "Türkiye şahlanacak" Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muğlalılara bu seçimlerde hep birlikte hedefe ulaşıp ulaşmayacaklarını, güçlü Meclis, güçlü hükümet, güçlü Türkiye için cumhurbaşkanlığında şahsını, Mecliste AK Parti'yi desteklemeye hazır olup olmadıklarını sordu. "Muğla, vakit birlik vakti diyor muyuz? Vakit Muğla vakti diyor muyuz? Vakit Türkiye vakti diyor muyuz?" sorularına alandakilerden, "evet" yanıtı alan Erdoğan, "Maşallah. İnşallah sizlerin desteğiyle irade, erdem ve cesaretle Türkiye şahlanacak." dedi.

Erdoğan, Muğla'nın demokrasi şehri olduğunun altını çizerek, şunları söyledi: "Bay Kemal'in söylediği gibi değil. Bay Kemal demokrasiden bahsediyor, alıyor terör örgütünün mensuplarını yanına Ankara'dan İstanbul'a yürüyor. Adayları Bay Muharrem Edirne'de, adeta terörist başı şu anda tabii yargılanıyor ayrı mesele, onu gidiyor cezaevinde ziyaret ediyor. Kim bu adam? Diyarbakır'da 53 tane Kürt kardeşimi bunlar öldürdüler. 15 yaşında Yasin Börü'yü bunlar öldürdüler. Gidip onu ziyaret ediyor, hale bak. Neymiş? Cumhurbaşkanı adayıymış. Ne demek cumhurbaşkanı adayı olmak? Cumhurbaşkanı adayının bu tür yanlışlarla alakası olabilir mi? Teröre bu derece bulaşabilir mi? İşte bak onların mensuplarının birçoğu yurt dışına kaçtı ve yurt dışında terör örgütüyle beraber gösteriler yapıyorlar." - "24 Haziran bambaşka olacak" Bu şahıslara Almanya, Hollanda ve Belçika'nın sahip çıktığına işaret eden Erdoğan, "Şu anda bakın Avrupa'da onlara gösteri yapma müsaadesi verirlerken bize o müsaadeyi vermiyorlar. Ben buradan Avrupa'ya sesleniyorum: Batılı kardeşlerim yarın oylama başlıyor. Şimdi sizler bizi televizyonlardan izliyorsunuz, aman ha sıkı durun, Avrupa'da da sandıkları Allah'ın izniyle patlatın. Sizin oradan vereceğiniz sinyal Türkiye'deki inşallah kardeşlerinizin oylarıyla bütünleşecek ve 24 Haziran bambaşka olacak." diye konuştu.

"Demokrasinin gelişmesine yaptığımız katkıların en yakın şahitleri sizlersiniz." ifadesini kullanan Erdoğan, "Seçimler demokrasinin adeta er meydanıdır. Seçimlerde ne kadar çok adayla yarışırsak o kadar memnun oluruz." dedi. Gençlerin, "İmam hatip seninle gurur duyuyor" şeklindeki tezahüratları üzerine, "Ben sizlerle gurur duyuyorum" karşılığını veren Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu ara Bay Muharrem'e bir şeyler oldu. İmam hatiplere kafayı takmış. Diyor ki 'Ben imam hatip mezunu değilim ama 3 sene imam hatipte öğretmenlik yaptım', bir garip adam, bir garip. Ne zaman, ne söyleyeceği belli değil. Bir taraftan diyor ki 'İmam hatip mezunu cumhurbaşkanı olmuş, ben de imam hatip mezunu olsaydım ben de cumhurbaşkanı olabilirdim' diyor. Sana kim olma dedi? Kaldı ki illa imam hatip bitirmek şart değil. Fen lisesi mezunu ol, Anadolu ol, düz ol, ama ol, ol. Diyorum ya sen daha çırak bile olamadın." Erdoğan, 40 yıldır siyaset meydanında olduklarını ve çıraklığı belediye başkanlığında İstanbul'da yaptıklarını belirterek, "İstanbul neredeydi nereye getirdik?" sorusunu yönelten Recep Tayyip Erdoğan, "Çöp dağları var mıydı? Vardı, kim vardı, CHP. Susuz İstanbul var mıydı? Vardı, kim vardı? CHP. Hava kirliliği var mıydı? Vardı, kim belediye başkanıydı? CHP. Geldik, çöp dağlarını kaldırdık. Bütün o hava kirliliğini kaldırdık ve bunun yanında hamdolsun susuzluğu bir anda götürdük." dedi.