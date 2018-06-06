AK Parti'nin Muğla mitingi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "AK Parti Türkiye'de 383 kilometre uzunluğa sahip 258 yeni tünel açtı. Siz bunları yeniden taşla, toprakla dolduracak mısınız bay Kemal? AK Parti Türkiye'de yüksek hızlı tren hatları yaptı. Mevcut tren hatlarını modernize etti. Siz yeniden kara trene mi döneceksiniz?" dedi. Erdoğan, partisince Menteşe Açık Hava Oto Pazarı'nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, AK Parti'nin Türkiye'de 131 üniversite açtığını belirterek, "Siz onları da kapatacak mısınız?" diye sordu. AK Parti'nin Türkiye'de 69 milyon kişiye geniş band internet hizmetini sağladığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Siz onları da kesecek misiniz? AK Parti Türkiye'ye 1245 yeni hastane, 130 bin yeni hastane yatağı kazandırdı, siz onları da kaldırıp atacak mısınız? AK Parti Türkiye'de 540 bin yeni sağlık çalışanını hizmete aldı, siz onları da kapı dışarı mı edeceksiniz?" ifadelerini kullandı. İktidarları döneminde Türkiye'de 5 bine yakın yeni ambulansın hizmete alındığını vurgulayan Erdoğan, eskiden ambulans bile olmadığını, adeta kamyonetle hastaneye gidildiğini söyledi.

AK Parti'nin Türkiye'de 817 bin yeni konut yaptığına dikkati çeken ve Muğla'daki TOKİ konutlarını gösteren Recep Tayyip Erdoğan, "Şunları görüyor musunuz? Eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri. İşte bizim eserlerimiz burada." diye konuştu. Erdoğan, Türkiye'de 20 bin kilometre yeni bölünmüş yol yaptıklarını belirterek, şunları kaydetti: "Siz bunların asfaltlarını söküp, yeniden tarlaya mı dönüştüreceksiniz? AK Parti Türkiye'de 383 kilometre uzunluğa sahip 258 yeni tünel açtı. Siz bunları yeniden taşla, toprakla dolduracak mısınız bay Kemal? AK Parti Türkiye'de yüksek hızlı tren hatları yaptı. Mevcut tren hatlarını modernize etti. Siz yeniden kara trene mi döneceksiniz? AK Parti Türkiye'de 29 yeni havalimanı inşa etti. 25'inin üzerine 29. Yurt dışı uçuş noktalarının sayısını 307'ye çıkardı. Siz bunları tekrar kapatacak mısınız? AK Parti sadece 6 ilde kullanılan doğalgazı 78 ile çıkardı, 3 tane kaldı. İnşallah onları da hallediyoruz. Bu doğalgaz borularını söküp atıp, evleri yeniden kömür sobasına mı mahkum edeceksiniz?

AK Parti 525 baraj, 528 hidroelektrik santrali yaptı, 207 içme suyu tesisi, 1232 sulama tesisi açtı, siz bunları yıkıp yeniden suları denizlere mi akıtacaksınız? AK Parti 5 milyon hektar alanı ağaçlandırdı, siz bunları kökünden sökecek misiniz? AK Parti 242 milyar lira sosyal yardım yaptı, siz bunları gidip garip gurebadan geri mi isteyeceksiniz? AK Parti yaklaşık 4,5 milyon kişiye 15 milyar lira tasarruf teşvik fonu ödemesi, 8 milyonun üzerinde kişiye 3,5 milyar lira konut edindirme yardımı ödemesi yaptı, siz bunları geri mi alacaksınız? AK Parti emeklilerin maaşlarını 2 katına, 3 katına, 4 katına çıkardı. En son bayram ikramiyesini getirdi. Bunları yeniden eski seviyelerine mi indireceksiniz? AK Parti Türkiye'yi 16 yılda 3,5 kat büyüttü, siz yeniden küçültecek misiniz?" İktidara geldiklerinde Türk lirasında bulunan 6 sıfırı da attıklarını, 36 milyar dolardan aldıkları ihracatı 162 milyar dolara çıkardıklarını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bunu tekrar geri mi indireceksiniz?" sorusunu yöneltti.

- "Bunları dinamitleyip, yerle yeksan mı edeceksiniz?" Erdoğan, Marmaray'ı, Avrasya Tüneli'ni, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü, Osmangazi Köprüsü'nü, Nissibi Köprüsü'nü, daha nice dev eseri ülkeye kazandırdıklarını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Siz bunların hepsini de dinamitleyip, yerle yeksan mı edeceksiniz? AK Parti savunma sanayisinde yaptığı insansız hava araçlarını, silahlı insansız hava araçlarını, tüfekleri, füzeleri, topları, tankları geçmişte yaptığınız gibi yine toprağa mı gömeceksiniz? Bunlar var ya bunlar, bu CHP zihniyeti var ya Nuri Demirağ Allah rahmet etsin, ilk yerli uçağı yapandır. Nuri Demirağ'ın yapmış olduğu bu uçağın fabrikasını ne yaptılar biliyor musun? Bu CHP kapattı, gaz ocağı fabrikasına dönüştürdü." CHP'nin sanayi, bilişim teknolojisinden anlamadığını ve düşman olduğunu anlatan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin terör örgütlerinin başlarını inlerinde ezdiğine de işaret etti. "Terör örgütünün liderini gidip cezaevinde ziyaret eden adamdan başka ne beklersin?" diyen Erdoğan, "Ankara'dan İstanbul'a beraber yürümediler mi? Beraber yürüdüler, bunlardan ne beklersiniz Allah aşkına. Bunlara 24 Haziran'da bir Osmanlı tokadına hazır mısınız?" diye sordu.