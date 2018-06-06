AK Parti'nin Muğla mitingi

MUĞLA (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu yıl inşallah 40 milyon turist bekliyoruz. Bu bir rekor. Milletimizin desteği ile Türkiye'yi her alanda şahlandırmaya kararlıyız." dedi.

Erdoğan, partisince Menteşe Açık Hava Oto Pazarı'nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, sadece Afrin'de etkisiz hale getirilen terörist sayısının 4 bin 500 olduğunu bildirdi.

Bu rakama Cerablus'u katmadığına sadece Afrin'i söylediğine işaret eden Erdoğan, "(Mehmetçik'imizden, Özgür Suriye Ordusu'ndan Allah razı olsun) diyorum. Onlar Mehmedimiz ile el ele verdiler, omuz omuza verdiler. Bay Kemal, Özgür Suriye Ordusu'na 'terörist' diyor. Yazıklar olsun sana. Benim Mehmedim ile beraber o teröristlere karşı savaşanlara nasıl terörist dersin? Ya bunlardan bir şey olmaz." diye konuştu.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin, Afrin komutanına yönelik sözlerini anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Afrin komutanına 'Apoletlerini geldiğim gün sökeceğim' diyor. Ya senin zaten geleceğin falan yok. Aç tavuk kendini buğday ambarında sanırmış. Ama niye sen böyle diyorsun? Neymiş? Biz bir iftar sofrasına katıldık. Kimin iftar sofrası? Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu'nun Malatya'daki bir iftarına. Yahu 2. Ordu orada. 2. Ordu'nun Komutanı Metin Paşa. Oda oranın protokol mensubu zaten. Oda oraya katıldı. Peki Tayyip Erdoğan kim? Tayyip Erdoğan da başkomutan. Şu anda anayasaya göre ben başkomutanım. Bay Muharrem sen nesin? Sen şu anda çırak bile değilsin, dur bakalım. Dolayısıyla konuşma yapıyorum ve konuşmamda tabi alkışlanacak yerde onlar da alkışlıyorlar. Ama beyefendiyi bu rahatsız etmiş. Diyor ki 'partinin toplantısına katılamaz.' Bu dediğin doğru ama İsmail Metin Paşa parti toplantısına katılmıyor. Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu'nun davetine katılıyor. Önce bunu da öğren. Sen fizik öğretmeni olmuşsun ama okuma yazman da yok. Yapılandan da haberin yok. Bu toplantı, ne toplantısıdır bundan da haberi yok. Şimdi belki bugünkü bu konuşmamdan sonra bunu öğrenmiş olur."