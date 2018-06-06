AK Parti'nin Muğla mitingi

MUĞLA (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu yıl inşallah 40 milyon turist bekliyoruz. Bu bir rekor. Milletimizin desteği ile Türkiye'yi her alanda şahlandırmaya kararlıyız." dedi.
Erdoğan, partisince Menteşe Açık Hava Oto Pazarı'nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, sadece Afrin'de etkisiz hale getirilen terörist sayısının 4 bin 500 olduğunu bildirdi.
Bu rakama Cerablus'u katmadığına sadece Afrin'i söylediğine işaret eden Erdoğan, "(Mehmetçik'imizden, Özgür Suriye Ordusu'ndan Allah razı olsun) diyorum. Onlar Mehmedimiz ile el ele verdiler, omuz omuza verdiler. Bay Kemal, Özgür Suriye Ordusu'na 'terörist' diyor. Yazıklar olsun sana. Benim Mehmedim ile beraber o teröristlere karşı savaşanlara nasıl terörist dersin? Ya bunlardan bir şey olmaz." diye konuştu.
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin, Afrin komutanına yönelik sözlerini anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:
"Afrin komutanına 'Apoletlerini geldiğim gün sökeceğim' diyor. Ya senin zaten geleceğin falan yok. Aç tavuk kendini buğday ambarında sanırmış. Ama niye sen böyle diyorsun? Neymiş? Biz bir iftar sofrasına katıldık. Kimin iftar sofrası? Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu'nun Malatya'daki bir iftarına. Yahu 2. Ordu orada. 2. Ordu'nun Komutanı Metin Paşa. Oda oranın protokol mensubu zaten. Oda oraya katıldı. Peki Tayyip Erdoğan kim? Tayyip Erdoğan da başkomutan. Şu anda anayasaya göre ben başkomutanım. Bay Muharrem sen nesin? Sen şu anda çırak bile değilsin, dur bakalım. Dolayısıyla konuşma yapıyorum ve konuşmamda tabi alkışlanacak yerde onlar da alkışlıyorlar. Ama beyefendiyi bu rahatsız etmiş. Diyor ki 'partinin toplantısına katılamaz.' Bu dediğin doğru ama İsmail Metin Paşa parti toplantısına katılmıyor. Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu'nun davetine katılıyor. Önce bunu da öğren. Sen fizik öğretmeni olmuşsun ama okuma yazman da yok. Yapılandan da haberin yok. Bu toplantı, ne toplantısıdır bundan da haberi yok. Şimdi belki bugünkü bu konuşmamdan sonra bunu öğrenmiş olur."
- "Türkiye'yi hedeflerine ulaştırmak nasıl olur?
Erdoğan, okullar, hastaneler, yollar, köprüler, tren hatları, havalimanları yapılmasına karşı çıkmakla bu işin olmayacağına işaret ederek, "Hele hele bu iş ülkemizin ve milletimizin gözbebeği ne kadar kurum varsa hepsinin kapısına kilit vuracağını söylemekle, başındaki kişileri tehdit etmekle hiç olmaz. Diyor ki 'TİKA'yı kapatacağım.' Bunlar ne cahil. Bu TİKA'nın şu anda bütün Türk Cumhuriyetlerinde, tüm dünyada elhamdülillah her yerde bir saygınlığı var." değerlendirmesinde bulundu.
"Türkiye'yi hedeflerine ulaştırmak nasıl olur?" diye soran Erdoğan, bunun çalışmak, ter dökmek, sorumluluk üstlenmek, risk almak, proje üretmek ve kararlı bir şekilde icraat yapmakla olacağını vurguladı.
Erdoğan, şunları söyledi:
"Bunun için dün ülkemizi 2023 hedefleriyle tanıştırdık. İnşallah yarın da buluşturacağız. Bunun için gençlerimize daima 2053, 2071 vizyonunu işaret ediyoruz. Ne dedik? Dünya 5'ten büyüktür. Kendimiz ve tüm mazlumlar için daha adil bir dünya, daha güvenli bir gelecek talep ediyoruz. Davos'ta ne dedik? 'One minute' dedik. Kime dedik. O Filistinli kardeşlerimize onların 7'den 70'e insanı öldürenlerine dedik. Yani o Yahudiler'e dedik, o siyonistlere dedik. Bunlar bebek katili. Bunlara dedik."
-"CHP'ye rağmen"
Erdoğan, Türkiye'yi demokraside ve ekonomide daha ileriye götürmek için bugüne kadar ne gerekiyorsa onu yaptıklarını ve yapmaya devam edeceklerini, Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri yapmak için gece gündüz çalışacaklarını kaydetti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yerli marka otomobilimizin prototipini 2019'da çıkartacak, 2021 yılında da seri üretimine başlayacağız CHP'ye rağmen." dedi.
Şehirleri millet bahçeleriyle yaşanabilir hale getireceklerini, toprakların tamamını suyla buluşturup bereketini artıracaklarını anlatan Erdoğan, nükleer güç santralından rüzgar ve güneşe kadar tüm enerji kaynaklarını harekete geçireceklerini, yeni hızlı tren hatları, otoyollar, bölünmüş yollar, tüneller ve kültür projeleriyle Türkiye'yi geleceğe hazırlayacaklarını vurguladı.
- "Biz milletimizin dertleriyle uğraşıyoruz"
Türkiye'nin turizmde yeni bir rekora koştuğuna değinen Erdoğan, "Bu yıl inşallah 40 milyon turist bekliyoruz. Bu bir rekor. Milletimizin desteği ile Türkiye'yi her alanda şahlandırmaya kararlıyız." ifadesini kullandı.
Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"CHP adayı ve diğerleri bölücü örgütün güdümündeki partinin cezaevindeki adayını ziyaret kuyruğuna giriyorlar. Biz milletimizin dertleriyle uğraşıyoruz. Biz ancak sınırlarımızın içinde ve dışında terör örgütlerini inlerinde bulup, derslerini veren kahraman askerlerimize, polislerimize, jandarmalarımıza, güvenlik korucularımıza sahip çıkıyoruz. Biz ancak birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sahip çıkarız. Biz ancak Muğla'ya sahip çıkarız."
- Notlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından partisinin Muğla milletvekili adaylarıyla vatandaşları selamladı.
Mitinge Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Maliye Bakanı Naci Ağbal, milletvekilleri ve AK Parti İl Başkanı Kadem Mete de katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, mitinglerde kullandığı tırın içerisinde yer alan haritada, vatandaşlara hitap edeceği Muğla'nın üzerini raptiye ile işaretledi.
(Bitti)
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