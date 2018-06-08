AK Parti'nin Muş mitingi

Yıldırım, "Siz hiçbir zaman çukur siyasetine geçti vermediniz. Alçakların isyana çağrısına karşılık vermediniz. Gençleri dağa tehditle çıkaranlar, anaları gözü yaşlı bırakanlar, Muş'un duasını, desteğini alamazlar. Muşlu kardeşim biliyor ki AK Parti, annelerin evlat acısını bilen, anaların ağıtlarını dindiren, evlatları analarla buluşturan partidir. Terörün kökünü kazıyan partidir, kardeşliğimize, birliğimize, beraberliğimize zarar verenlerin hesabını gören partidir." diye konuştu.

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, "Benim her Kürt vatandaşım bu ülkenin birinci sınıf vatandaşıdır, başımızın tacıdır, kardeşimizdir. Bizim derdimiz bölücü terör örgütüdür, bölücü örgütlerledir." dedi.

- "Gönülleri buluşturduk"

AK Parti'nin, 81 milyonun huzuru, kardeşliği, birlik ve beraberliğini isteyen parti olduğunu anlatan Başbakan Yıldırım, "Bunlar bugüne kadar ne yaptı? AK Parti, 16 yıldır ülkeyi bir baştan bir başa yollarla, köprülerle, tünellerle, hastanelerle, sağlık tesisleriyle, sanayi tesisleriyle, üniversitelerle donatırken bu hamaset siyasetçileri neredeydi? Herkesin birlikte, kardeşçe yaşayacağı Türkiye'yi inşa ederken bunlar neredeydi? Ülkemizi kökenine, inancına bakmadan, herkesin kardeş olduğu bir ülke haline getirdik. Gönülleri buluşturduk, kucaklaştırdık." ifadelerini kullandı.

Terörle mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğüne işaret eden Yıldırım, konuşmasına şöyle devam etti:

"Biz bu ülkenin evlatlarını ayrım gayrım yapmadan, Kürt, Türk, Arap, Türkmen demeden herkesi bağrımıza bastık. Onun için bugün Allah'a şükür ülkemizin hem dağında hem yaylasında hem de şehrinde, vatandaşlarımız terörden temizlenmiş bir şekilde rahatça gezebiliyorlar. Göğsünüzü gere gere ay yıldızlı bayrağınızı dalgalandırıyorsunuz. Tıpkı 15 Temmuz'da yaptığınız gibi. O gece Muş destan yazdı. FETÖ'cülere dünyayı dar etti. Bayrağımız inmedi, ezanlarımız dinmedi. Allah sizden razı olsun. Benim her Kürt vatandaşım bu ülkenin birinci sınıf vatandaşıdır, başımızın tacıdır, kardeşimizdir. Bizim derdimiz bölücü terör örgütüdür, bölücü örgütlerledir. Onlar bizim kardeşliğimizi bozmaya çalışıyorlar."