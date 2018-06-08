AK Parti'nin Muş mitingi

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, "Benim her Kürt vatandaşım bu ülkenin birinci sınıf vatandaşıdır, başımızın tacıdır, kardeşimizdir. Bizim derdimiz bölücü terör örgütüdür, bölücü örgütlerledir." dedi.
Başbakan Yıldırım, partisince Belediye Meydanı'nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, vatandaşların ramazan ayını kutladı.
Muş'un artık AK Parti'ye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a daha çok sahip çıktığını belirten Yıldırım, Muşluların laf üstüne laf koyanlara prim, yalanla dolanla boş vaatlerle ortada gezenlere kıymet vermediğini ifade etti.
Yıldırım, "Siz hiçbir zaman çukur siyasetine geçti vermediniz. Alçakların isyana çağrısına karşılık vermediniz. Gençleri dağa tehditle çıkaranlar, anaları gözü yaşlı bırakanlar, Muş'un duasını, desteğini alamazlar. Muşlu kardeşim biliyor ki AK Parti, annelerin evlat acısını bilen, anaların ağıtlarını dindiren, evlatları analarla buluşturan partidir. Terörün kökünü kazıyan partidir, kardeşliğimize, birliğimize, beraberliğimize zarar verenlerin hesabını gören partidir." diye konuştu.
- "Gönülleri buluşturduk"
AK Parti'nin, 81 milyonun huzuru, kardeşliği, birlik ve beraberliğini isteyen parti olduğunu anlatan Başbakan Yıldırım, "Bunlar bugüne kadar ne yaptı? AK Parti, 16 yıldır ülkeyi bir baştan bir başa yollarla, köprülerle, tünellerle, hastanelerle, sağlık tesisleriyle, sanayi tesisleriyle, üniversitelerle donatırken bu hamaset siyasetçileri neredeydi? Herkesin birlikte, kardeşçe yaşayacağı Türkiye'yi inşa ederken bunlar neredeydi? Ülkemizi kökenine, inancına bakmadan, herkesin kardeş olduğu bir ülke haline getirdik. Gönülleri buluşturduk, kucaklaştırdık." ifadelerini kullandı.
Terörle mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğüne işaret eden Yıldırım, konuşmasına şöyle devam etti:
"Biz bu ülkenin evlatlarını ayrım gayrım yapmadan, Kürt, Türk, Arap, Türkmen demeden herkesi bağrımıza bastık. Onun için bugün Allah'a şükür ülkemizin hem dağında hem yaylasında hem de şehrinde, vatandaşlarımız terörden temizlenmiş bir şekilde rahatça gezebiliyorlar. Göğsünüzü gere gere ay yıldızlı bayrağınızı dalgalandırıyorsunuz. Tıpkı 15 Temmuz'da yaptığınız gibi. O gece Muş destan yazdı. FETÖ'cülere dünyayı dar etti. Bayrağımız inmedi, ezanlarımız dinmedi. Allah sizden razı olsun. Benim her Kürt vatandaşım bu ülkenin birinci sınıf vatandaşıdır, başımızın tacıdır, kardeşimizdir. Bizim derdimiz bölücü terör örgütüdür, bölücü örgütlerledir. Onlar bizim kardeşliğimizi bozmaya çalışıyorlar."
- "Kendilerini Kandil'in esaretinden kurtaramadılar"
Geçmişte HDP'nin, milleten "Biz Türkiye partisi olduk, bölücülük yapmayacağız. Bize bir şans verin." diyerek oy istediğini hatırlatan Yıldırım, "Siz de verdiniz, sonra ne oldu? Oyu, desteği sizden, emri Kandil'den aldılar." dedi.
Yıldırım, şunları söyledi:
"Kandil'in esaretinden kendilerini kurtaramadılar. Daha sonra gençlerimizi, yavrularımızı dağa çıkardılar. Körpecik fidanlarımızı ömrünün baharında yok ettiler. Şimdi diyoruz ki artık yeter, 'edi bese.' Şimdi zaman Muş zamanıdır, vakit Türkiye vaktidir, vakit kardeşlik vaktidir. Vakit terör ve terör uzantılarını sandığa gömme zamanıdır. Muş, bölücüleri sandığa gömecek misiniz? Yeni bir zafere imza atacak mısınız? Türkiye'de gençleri, çocukları dağa kaçırma, esnaftan haraç toplama, zorla kepenk kapatma dönemi artık bitmiştir. Bundan sonra bu topraklarda barış şarkıları söylenecek. İnsanlarımız güven ve huzur içinde yaşayacak."
- "Canlarına okuyoruz"
Miting alanına gelirken bir kadının kendisine "Fabrika kurun Sayın Başbakanım. Gençlerin fabrikaya ihtiyacı var." dediğini aktaran Yıldırım, "Çok haklı değil mi? Ama eğer burada can güvenliği yoksa terör varsa buraya yatırımcı gelir mi? Onun için ne yapmak lazım? Önce terörü ortadan kaldırmak lazım. Biz de onu yaptık. İki yıldır göz açtırmıyoruz. Bütün terör örgütlerine ister Türkiye içinde isterse Türkiye dışında göz açtırmıyoruz. Canlarına okuyoruz." diye konuştu.
Teröristlerle Kürtleri birbirine karıştırmamak gerektiğine vurgu yapan Yıldırım, "Kürtler bizim kardeşimiz, Türkler, Kürtler bin senedir bu topraklarda aynı bayrak altında yaşıyor, kardeşçe yaşıyor ama bu terör örgütü, bunların ipi dışarıda, ipi başkalarının elinde. Bunların Kürtler diye bir sorunu yok. Kürtlerin de Türklerin de olsa olsa PKK, PYD, YGP, FETÖ gibi bir sorunu var. Bu sorunu da inşallah 24 Haziran'da sandıkta vereceğiniz kararla kökünden halledeceğiz." ifadesini kullandı.
(Sürecek)
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