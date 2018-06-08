AK Parti'nin Muş mitingi

MUŞ (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, "24 Haziran bir dönüm noktasıdır, terörün bir daha gelmemek üzere tarihin derinliklerine gömülme zamanıdır. Devlet ve millet arasındaki mesafenin tamamen kapanma zamanıdır." dedi.

Yıldırım, partisince Belediye Meydanı'nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, AK Parti'li Muş Belediye Başkanı Feyat Asya'nın altyapı çalışmalarını yaptığını, vatandaşa hizmet ettiğini belirtti.

Kayyum atanan HDP'li belediyelerin 'bizi seçin, şehirleri güzelleştireceğiz, hayatı kolaylaştıracağız' diyerek seçimlerde vatandaştan oy istediklerini ve seçildiklerini anımsatan Yıldırım, "Seçildikten sonra belediyenin kaynaklarını dağa aktardılar, Kandil'e aktardılar. Sokaklarda çöp dağları, çukur, çamur, susuzluk ve her türlü perişanlık var. Ne yaptık? Biz 'daha fazla müsade edemeyiz' dedik. Ellerinden aldık o belediyeleri, kaynakların dağa gitmesinin önüne geçtik." diye konuştu.

Yıldırım, belediye başkanlarını görevden alınca sadece HDP'nin değil, CHP'nin de bu duruma karşı çıktığını söyledi.