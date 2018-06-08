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AK Parti'nin Muş mitingi

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.06.2018 18:09 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım: (2) - "24 Haziran bir dönüm noktasıdır, terörün bir daha gelmemek üzere tarihin derinliklerine gömülme zamanıdır. Devlet ve millet arasındaki mesafenin tamamen kapanma zamanıdır" - "AK Parti 16 yıldır hiçbir ilde hizmetten, yatırımdan geri durmadı. AK Parti varsa hizmet var, kalkınma var. Terör örgütlerinin elinden kurtardığımız belediyelere bugüne kadar 4 katrilyon yatırım yaptık"

MUŞ (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, "24 Haziran bir dönüm noktasıdır, terörün bir daha gelmemek üzere tarihin derinliklerine gömülme zamanıdır. Devlet ve millet arasındaki mesafenin tamamen kapanma zamanıdır." dedi.

Yıldırım, partisince Belediye Meydanı'nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, AK Parti'li Muş Belediye Başkanı Feyat Asya'nın altyapı çalışmalarını yaptığını, vatandaşa hizmet ettiğini belirtti.

Kayyum atanan HDP'li belediyelerin 'bizi seçin, şehirleri güzelleştireceğiz, hayatı kolaylaştıracağız' diyerek seçimlerde vatandaştan oy istediklerini ve seçildiklerini anımsatan Yıldırım, "Seçildikten sonra belediyenin kaynaklarını dağa aktardılar, Kandil'e aktardılar. Sokaklarda çöp dağları, çukur, çamur, susuzluk ve her türlü perişanlık var. Ne yaptık? Biz 'daha fazla müsade edemeyiz' dedik. Ellerinden aldık o belediyeleri, kaynakların dağa gitmesinin önüne geçtik." diye konuştu.

Yıldırım, belediye başkanlarını görevden alınca sadece HDP'nin değil, CHP'nin de bu duruma karşı çıktığını söyledi.

CHP'nin hiçbir zaman milletin derdine derman olmadığını vurgulayan Yıldırım, CHP'nin işinin taş üstüne taş koymak değil, laf üstüne laf koymak olduğunu ifade etti.

- AK Parti hizmetten geri durmadı"

CHP belediyeciliğini İstanbul'dan çok iyi bildiklerini, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çok iyi bildiğini dile getiren Yıldırım, "AK Parti 16 yıldır hiçbir ilde hizmetten, yatırımdan geri durmadı. AK Parti varsa hizmet var, kalkınma var. Terör örgütlerinin elinden kurtardığımız belediyelere bugüne kadar 4 katrilyon yatırım yaptık. Helali hoş olsun. 9 bin 500 kilometre asfalt yaptık. Vatandaşa su bile verilemiyordu. 4 bin kilometre su şebekesi yaptık." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, Muş'un 24 Haziran'da tarih yazacağını, hendek, gözyaşı, kan siyaseti yapanlara Osmanlı tokadı vuracağını, Recep Tayyip Erdoğan'ı yeni sistemin cumhurbaşkanı yapacağını söyledi.

Başbakan Yıldırım, Muş'a 16 yılda çok büyük hizmetler yaptıklarını, 2 bin olan derslik sayısına 3 bin 500 derslik daha eklediklerini anlattı.

Muş Alparslan Üniversitesini kurduklarını, şimdi bir de ziraat fakültesi kuracaklarını ifade eden Yıldırım, Bulanık, Varto ve Hasköy'e meslek yüksekokulu açacaklarını bildirdi.

Vatandaşların Millet Bahçesi talebi üzerine Yıldırım, "Canınız sağolsun. Millet Bahçesi de yaparız, gönüllerinize bahçe de yaparız." dedi.

- 400 yataklı hastane

Muş'ta sağlık alanında yapılan yatırımlara değinen Yıldırım, şunları kaydetti:

"Muş'un büyük bir hastaneye ihtiyacı olduğunu biliyorum. Bu kapsamda 400 yataklı eğitim araştırma hastanesini de Muş'a kazandıracağız. Muş'a yakışacak bir havaalanı terminali yapıyoruz, 26 Ağustos'ta açılışını yapacağız. Malazgirt Zaferi'nin kutlanması için 2 milyon metrekarelik muazzam bir rekreasyon alanını da Muş'a kazandıracağız. Muşlu kardeşim ekmeğini topraktan çıkarır. Biz de Muşlu kardeşimize tarımda destek olalım. Muş'a 2017 yılında 95 milyon liranın üzerinde tarım desteği verdik. 16 yılda toplam 902 trilyon tarım desteği verdik. 2017'de Muşlu 287 genç çiftçimize destek verdik. Muşlu çiftçimiz üretiyor, ürettikçe Türkiye kazanıyor. İlk defa mazot desteğini biz başlattık, 'yarısı sizden yarısı bizden' dedik. 2017'nin mazot ücretleri verilmeye başlandı. Hayvancılıkta yerli üretimi destekliyoruz. 2 milyon 400 bin liralık hibe yardımı verdik. 187 baş boğayı sahiplerine teslim ettik."

Başbakan Yıldırım, "24 Haziran bir dönüm noktasıdır, terörün bir daha gelmemek üzere tarihin derinliklerine gömülme zamanıdır. Devlet ve millet arasındaki mesafenin tamamen kapanma zamanıdır." dedi.

- Notlar

Başbakan Yıldırım, konuşmasının ardından AK Parti Muş milletvekili adayları ile vatandaşları selamladı, satranç takımı dağıttı.

Yıldırım'a Muş mitinginde, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz ile AK Parti milletvekilleri eşlik etti.

(Bitti)

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