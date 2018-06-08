AK Parti'nin Nevşehir mitingi

NEVŞEHİR (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, 24 Haziran'da yapılacak seçimlerin yeni bir milat olacağını söyledi.

AK Parti'nin Nevşehir Atatürk Bulvarı'nda düzenlediği mitingde konuşan Özhaseki, Türk siyasi tarihinde çeşitli dönüm noktaları bulunduğuna dikkati çekti.

Özhaseki, 24 Haziran'ın da bu anlamda önemli bir dönüm noktası olduğunu dile getirerek, "Türk siyasi tarihinde çok önemli dönüm noktaları vardır. Bunlardan birisi 1946 yılı, tek parti zulmünün bittiği çok partili hayata geçiş tarihtir. 1994 vardır, CHP belediyeciliğinin bittiği, çöp dağlarının kalktığı, işe gelmeden maaş alan militanların yok olduğu tarihtir. 2002 yılı ise bu milletin ufkunun açıldığı tarihtir. Türkiye'nin Cumhurbaşkanımızla tanıştığı tarihtir. Şimdi yeni bir dönemle baş başayız, 24 Haziran yeni bir milat olacak." şeklinde konuştu.

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ise güçlü meclis ve güçlü Türkiye için karar verme vaktinin yaklaştığını, 24 Haziran'da yapılacak seçimin ülke açısından önemli bir dönüm noktası olacağını vurguladı.