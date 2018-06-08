HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

AK Parti'nin Nevşehir mitingi

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.06.2018 16:00 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki: - "Yeni bir dönemle baş başayız, 24 Haziran yeni bir milat olacak" - AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş: - "24 Haziran, aydınlık yarınlara açılan doğuşun önemli bir habercisidir"

NEVŞEHİR (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, 24 Haziran'da yapılacak seçimlerin yeni bir milat olacağını söyledi.

AK Parti'nin Nevşehir Atatürk Bulvarı'nda düzenlediği mitingde konuşan Özhaseki, Türk siyasi tarihinde çeşitli dönüm noktaları bulunduğuna dikkati çekti.

Özhaseki, 24 Haziran'ın da bu anlamda önemli bir dönüm noktası olduğunu dile getirerek, "Türk siyasi tarihinde çok önemli dönüm noktaları vardır. Bunlardan birisi 1946 yılı, tek parti zulmünün bittiği çok partili hayata geçiş tarihtir. 1994 vardır, CHP belediyeciliğinin bittiği, çöp dağlarının kalktığı, işe gelmeden maaş alan militanların yok olduğu tarihtir. 2002 yılı ise bu milletin ufkunun açıldığı tarihtir. Türkiye'nin Cumhurbaşkanımızla tanıştığı tarihtir. Şimdi yeni bir dönemle baş başayız, 24 Haziran yeni bir milat olacak." şeklinde konuştu.

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ise güçlü meclis ve güçlü Türkiye için karar verme vaktinin yaklaştığını, 24 Haziran'da yapılacak seçimin ülke açısından önemli bir dönüm noktası olacağını vurguladı.

24 Haziran'a kadar AK Parti'ye gönül vermiş her bir ferdin çalışmak zorunda olduğunu belirten Elitaş, şöyle devam etti:

"Güçlü meclisi sağlayabilmek ve güçlü Türkiye'nin yolunu açmak için 24 Haziran, karar verme günüdür. 24 Haziran, aydınlık yarınlara açılan doğuşun önemli bir habercisidir. Hepimiz, birer teşkilat mensubu gibi sabahlara kadar çalışmak zorundayız. 24 Haziran'da sandıklar kapandıktan sonra 'Eyvah ben ne yaptım' dememek için AK Parti'yi zirveye ulaştırmak için elimizden geleni sergilemek zorundayız."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık da AK Parti'ye verilen desteğin artarak devam edeceğine inandığını ifade ederek, "Milletin ve ümmetin umudu Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı cumhurbaşkanı seçecek olan Nevşehir onu askersiz bırakmayacak ve Nevşehir'den yine üç milletvekilini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderecektir." dedi.

PARTNERİşte Kıraç'ın çiftlik hayatı İşte Kıraç'ın çiftlik hayatı
Esenler Belediye Başkanı Göksu'nun makam aracı kaza yaptıEsenler Belediye Başkanı Göksu'nun makam aracı kaza yaptı
Meral Akşener kayınvalidesiyle arasında geçen hikayeyi anlattıMeral Akşener kayınvalidesiyle arasında geçen hikayeyi anlattı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık AK Parti Grup Bakanvekili Mustafa Elitaş Nevşehir

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı program reytinglerde çakıldı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı program reytinglerde çakıldı!

Türkiye'nin konuştuğu görüntünün ardından yasak aşk çıktı

Türkiye'nin konuştuğu görüntünün ardından yasak aşk çıktı

Tamer Karadağlı: Karım değil mi kardeşim öperim

Tamer Karadağlı: Karım değil mi kardeşim öperim

Bella Hadid'in elbisesi geceye damga vurdu!

Bella Hadid'in elbisesi geceye damga vurdu!

Gezici araştırma şirketinden 24 Haziran seçimleri için son anket! Hangi partinin ne kadar oyu var?

Gezici araştırma şirketinden 24 Haziran seçimleri için son anket! Hangi partinin ne kadar oyu var?

Son dakika! Erdoğan Demirören hayatını kaybetti! Erdoğan Demirören kimdir?

Son dakika! Erdoğan Demirören hayatını kaybetti! Erdoğan Demirören kimdir?

İlginizi Çekebilir

Erdoğan'dan tıp fakülteleri çıkışı: Kardeşim batırıyorsunuz bizi

Erdoğan'dan tıp fakülteleri çıkışı: Kardeşim batırıyorsunuz bizi

Başbakan Binali Yıldırım'ın Ağrı mitinginde dikkat çeken anlar: Tamam mı?

Başbakan Binali Yıldırım'ın Ağrı mitinginde dikkat çeken anlar: Tamam mı?

Bakanlıktaki 'Gülen'in iadesi' belgelerini inceleyen CHP'li Özgür Özel'den ilk açıklama! Muharrem İnce iddia etmişti

Bakanlıktaki 'Gülen'in iadesi' belgelerini inceleyen CHP'li Özgür Özel'den ilk açıklama! Muharrem İnce iddia etmişti

Nagehan Alçı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diplomasını köşesinden paylaştı

Nagehan Alçı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diplomasını köşesinden paylaştı

Trabzonlu kadından Muharrem İnce'ye: Bisiklete niye bindin?

Trabzonlu kadından Muharrem İnce'ye: Bisiklete niye bindin?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Meral Akşener kayınvalidesiyle arasında geçen hikayeyi anlattı

Meral Akşener kayınvalidesiyle arasında geçen hikayeyi anlattı

Cumhurbaşkanı'ndan Erdoğan Demirören için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı'ndan Erdoğan Demirören için taziye mesajı

24 Haziran seçim sonuçları son anket! AK Parti'nin oy oranı yüzde kaç? Mahir Ünal açıkladı

24 Haziran seçim sonuçları son anket! AK Parti'nin oy oranı yüzde kaç? Mahir Ünal açıkladı

Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Man Adaları' tazminatı ödeyecek

Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Man Adaları' tazminatı ödeyecek

Adalet Bakanı Gül'den Muharrem İnce'ye çağrı: İsmini açıklamak zorunda

Adalet Bakanı Gül'den Muharrem İnce'ye çağrı: İsmini açıklamak zorunda

CHP'li Özgür Özel'den 'telefonların dinlenmesi' açıklaması: Suç duyurusunda bulunduk

CHP'li Özgür Özel'den 'telefonların dinlenmesi' açıklaması: Suç duyurusunda bulunduk

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.