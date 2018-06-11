AK Parti'nin Niğde mitingi

NİĞDE (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kandil'e de operasyonlarımızı başlattık. 20 uçağımızla 14 önemli noktayı yok ettik. Vurdular döndüler, bitmedi devam edecek." dedi. Erdoğan, partisince Ömer Halisdemir Meydanı'nda düzenlenen Niğde mitinginde yaptığı konuşmasına Niğdelileri, "Yiğitler otağı, kahramanlar diyarı Niğde. Şehit Ömer Halisdemir’in memleketi Niğde" diyerek selamladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatan, bayrak ve ülkenin bekası için topağa düşen şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere sağlıklı, uzun ömürler diledi. Bugün Niğde'nin bambaşka olduğunu ifade eden Erdoğan, "16 yıldır gelir giderim ama ben böyle bir Niğde görmedim. Allah nazardan saklasın." diye konuştu. - "Sizinle bu ülke yönetilmez" Şehitleri Mehmet Akif Ersoy'un "Çanakkale Şehitlerine" isimli şiirinden okuduğu dizelerle selamlayan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Birileri bu aslanlardan anlamaz, askerlerimizden anlamaz. Beyefendi, askerin ortaya koyduğu tavırdan rahatsız olur, anlamaz. 24 Haziran'da onları sandığa demokratik bir şekilde gömmeye var mıyız? Biz, Mehmet'imizi, Mehmetçik'imizi sadece toprağa ve tarihe değil asıl kalbimize gömdük. Şehitlerimizin aziz, pak, temiz hatıralarını hafızamıza nakşettik. Geride bıraktıkları emanetleri, kardeşimiz, evladımız, ana babamız bildik. Şehitlerimizin dökülen mübarek kanlarını asla yerde koymadık. Cudi’de, Gabar’da, Tendürek’te, Bestler Dereler’de, Afrin’de, Cerablus’ta var mıyız? Bay Kemal bize ne dedi? 'Afrin'e girmeyin.' Bay Muharrem ne dedi? 'Afrin'de ne işiniz var?' Sizinle bu ülke yönetilmez. Ülkemize saldıranlar karşısında, bizi taciz edenler karşısında bunun bedelini biz ağır ödetiriz ve ödettik."

Erdoğan, Ömer Halisdemir’in 15 Temmuz’da hain Semih Terzi’yi alnından indirdiğini, vatan hainine hak ettiğini verdiğini, makamların da en yücesine ulaştığını söyledi. - Kandil'e operasyon Aynı şekilde Niğde’nin diğer şehitlerinin de vatan için şehadete yürüdüğünü vurgulayan Erdoğan, "Nereye saklanırsa saklansınlar, biz ne Kemal'e ne Muharrem'e bakarız. Biz işimize bakarız. Teröristler hangi ine girerlerse girsinler, er ya da geç, teröristlerden döktükleri şehit kanlarının hesabını muhakkak sorduk ve soruyoruz. Şu ana kadar sadece Afrin'de 4 bin 500'ün üzerine çıktık. Bugün size bir şey daha söylüyorum. Demiştim ya kuzey Irak’ta Kandil'e de operasyonlarımızı başlattık. 20 uçağımızla 14 önemli noktayı yok ettik. Vurdular döndüler, bitmedi devam edecek." dedi. Erdoğan, "Reis bizi Afrin'e götür" sloganları üzerine, "Sabır, sabır. Şu 24 Haziran bir hallolsun. Gerektiğinde beraber." ifadelerini kullandı. Türkiye’nin zalime karşı acımasız, mazluma karşı merhametli olduğunu anlatan Erdoğan, devletin, hainlerin tepesine hiç ummadıkları anda balyoz gibi güçlü inen bir devlet olduğunu aktardı.