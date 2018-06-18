AK Parti'nin Ordu mitingi

ORDU (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı başta olmak ilgili tüm kurumların fındık üretiminin daha sağlıklı hale getirilmesi için ciddi hazırlık yaptığını belirterek, "Siz muhalefetin esip gürlediğine bakmayın. Onlar sadece konuşur, biz ne söylediysek yaparız. Fındık üreticilerimizin mağdur olmasına müsaade etmeyeceğiz." dedi. Erdoğan, partisince 19 Eylül Stadyumu'nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, ülkenin her şehri gibi Ordu'yu da altyapı ve üst yapısı ile geliştirmek için gece gündüz çalıştıklarını belirtti. Ordu'ya son 16 yılda 20,4 katrilyon liralık yatırım yaptıklarını anlatan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bunu CHP yapmadı, biz yaptık. Eğitimde 3 bin 438 yeni derslik yaptık. Ordu'da ihtiyaç sahibi öğrencilere 70 trilyon eğitim bursu verdik. Ordu'ya üniversiteyi kim kazandırdı? Bay Muharrem mi, Bay Kemal mi? Biz kazandırdık biz. Bugün üniversitemizin 21 bin öğrencisi var. Burayı bir üniversite şehri yapmak kolay mı? Ama biz bunu da yaptık. Yükseköğrenim öğrencilerimiz için 4 bin yatak kapasiteli yurt binalarını hizmete soktuk. Birkaç yıla kadar bin kişi kapasiteli bir yurt daha açıyoruz."

Erdoğan, yapımı devam eden 20 bin seyirci kapasiteli stadyumu bu yıl tamamlayacaklarını aktardı. Eski stadyumun yerine millet bahçesi yapılacağının müjdesini veren Erdoğan, "Şehrin böyle bir bölgesine bu yakışır. Biz buyuz. Çevrecilik bizim işimiz. Bu solcular çevreden anlamaz. Bunlar bol bol ağaç keserler. Hayvanları bunlar sakata çıkarırlar. Anlamaz bunlar bu işten." ifadelerini kullandı. Alandakilerin "Kıskananlar çıtlasın" sloganları üzerine Erdoğan, "Çatlamasınlar be. Onlar da lazım bize." dedi. - "Düşüne düşüne görmeli işi, sonra pişman olmamalı kişi" Saadet Partisi, CHP, İYİ Parti ve diğer partilere gönül verenlerin son 5 günde başlarını iki ellerinin arasına alıp düşüneceklerini belirten Erdoğan, "Marifet iltifata tabidir. 'Ya bize kim hizmet verdi.' diye soracaklar. 'Erdoğan'ın başında olduğu hükümet hizmet verdi.' diyecekler. 'Öyleyse biz oyu buraya değil de nereye vereceğiz.' diye düşünecekler. Düşüne düşüne görmeli işi, sonra pişman olmamalı kişi." değerlendirmesinde bulundu. Erdoğan, sağlıkta 300'er yataklı Fatsa ve Ünye devlet hastanelerinin de aralarında bulunduğu 38 sağlık tesisini şehre kazandırdıklarını, Ulubey ve Akkuş devlet hastanelerinin yapımının devam ettiğini belirterek, 900 yataklı şehir hastanesinde ihale süreci biter bitmez inşaata başlayacaklarını dile getirdi.

Ordu'da ihtiyaç sahibi vatandaşlara, şehit yakınlarına, gazilere, engellilere yaklaşık 2 milyar lira tutarında destek verdiklerini ifade eden Erdoğan, "Toplam maliyeti 4,5 katrilyon lira olan 12 yol projesinin yapımı devamı ediyor. Maliyeti yaklaşık 2 katrilyon lira olan 11 köprü ve 6 tünelin içinde olduğu Ordu çevre yolunun inşası sürüyor. Bu yolun tamamını 2021'de bitireceğiz. Ünye-Akkuş-Niksar yolunun proje çalışmaları devam ediyor." şeklinde konuştu. - "Böyle bir gençliğe Erdoğan canını feda eder" Erdoğan, alandakilerin, "Seninle gurur duyuyoruz" sloganları üzerine, "Ben sizlerle gurur duyuyorum. Böyle bir gençliğe Erdoğan canını feda eder evvelallah. Biz beraberiz." dedi. Yıllık 2 milyon yolcu kapasiteli Türkiye'nin ve Avrupa'nın denizi dolgu yapılarak inşa edilen ilk havalimanı olan Ordu-Giresun Havalimanı'nı yaptıklarını anımsatan Erdoğan, "Ne yapıyorlar bu adamlar ya? Onlar laf ola beri gele, bizde de icraat ola yerini bula. Havalimanının 2015 yılındaki yolcu sayısı 223 bin. 2017'de 1 milyon 193 bine ulaştı yolcu sayısı." değerlendirmesini yaptı.