AK Parti'nin Rize mitingi

RİZE (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Bize düşen, bu toprakların çocuğu, kimsesizlerin kimsesi Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında Kaçkar Dağları gibi dik durmaktır." dedi.

Bak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Rize Valiliği önünde düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, vatandaşları selamlayarak, "Çok kıymetli hemşehrilerim bugün bayram günümüz, o geliyor, bu toprakların çocuğu, Recep Tayyip Erdoğan geliyor. Yürüyeceksin, millet yürüyecek arkandan. Reis Rize hazır burada, seni bekliyor." ifadesini kullandı.

Çaykur Rizespor'un Süper Lig'e döndüğünü belirten Bak, şöyle devam etti:

"Çaykur Rizespor'umuz da Süper Lig'e geri döndü ve şunu söylüyoruz; tasalanma yiğidim, zaman bizden yanadır, dünya sana düşman olsa da Rize senden yanadır, Türkiye senden yanadır, Allah bizden yanadır. Bize düşen, bu toprakların çocuğu, kimsesizlerin kimsesi Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında Kaçkar Dağları gibi dik durmaktır. Evet biz seni çok seviyoruz Reis, biz seni çok seviyoruz Recep Tayyip Erdoğan. Kimsesizlerin kimsesisin, mazlumların sesisin. "