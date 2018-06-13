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AK Parti'nin Rize mitingi

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.06.2018 19:31 | Son Güncelleme

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak: - "Bize düşen, bu toprakların çocuğu, kimsesizlerin kimsesi Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında Kaçkar Dağları gibi dik durmaktır" - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı: - "Hep birlikte inşallah seçimde cumhurbaşkanımızı en yüksek oyla yeniden seçeceğiz"

RİZE (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Bize düşen, bu toprakların çocuğu, kimsesizlerin kimsesi Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında Kaçkar Dağları gibi dik durmaktır." dedi.

Bak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Rize Valiliği önünde düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, vatandaşları selamlayarak, "Çok kıymetli hemşehrilerim bugün bayram günümüz, o geliyor, bu toprakların çocuğu, Recep Tayyip Erdoğan geliyor. Yürüyeceksin, millet yürüyecek arkandan. Reis Rize hazır burada, seni bekliyor." ifadesini kullandı.

Çaykur Rizespor'un Süper Lig'e döndüğünü belirten Bak, şöyle devam etti:

"Çaykur Rizespor'umuz da Süper Lig'e geri döndü ve şunu söylüyoruz; tasalanma yiğidim, zaman bizden yanadır, dünya sana düşman olsa da Rize senden yanadır, Türkiye senden yanadır, Allah bizden yanadır. Bize düşen, bu toprakların çocuğu, kimsesizlerin kimsesi Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında Kaçkar Dağları gibi dik durmaktır. Evet biz seni çok seviyoruz Reis, biz seni çok seviyoruz Recep Tayyip Erdoğan. Kimsesizlerin kimsesisin, mazlumların sesisin. "

Bak, vatandaşlara "24 Haziran'a hazır mıyız?" sorusunu yönelterek, "Yolumuz açık olsun." dedi.

- "İnşallah durmak yok, yola devam"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı da Rize'nin muhteşem bir görüntü oluşturduğunu dile getirerek, "Hep birlikte inşallah seçimde cumhurbaşkanımızı en yüksek oyla yeniden seçeceğiz. Hazır mıyız? Güçlü hükümet, güçlü hükümetle birlikte güçlü meclis, aynı zamanda meclis ekibinde de AK Parti listesini onaylamaya hazır mısınız? Rize'ye yakışan bu." diye konuştu.

Rize'nin Türk siyasetine her zaman damga vurduğunu söyleyen Yazıcı, "Sezgileri güçlüdür, doğru iş yapar, yanılmaz, finali tam yapar. İki seçim bir arada, cumhurbaşkanımızı seçeceğiz yeni hükümet sisteminde. Güçlü hükümet. Güçlü hükümette güçlü parlamento grubu, AK Parti grubu hayati derecede önemlidir. Hiçbir Rizeli'nin fantezi yapma şansı yok. Dolayısıyla finali tam yapacağız. Üstü şiş altı kaval olmaz. Kararlı mıyız? Sizinle gurur duyuyorum." ifadesini kullandı.

Yazıcı, Ovit Tüneli'nin açılış törenine gittiklerini de hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Az önce saygıdeğer Cumhurbaşkanımıza refakat ettik Ovit Tüneli'nde. Fırtına, kar yağıyor kar, dolu dolu. Bereket. Hayalleri gerçekleştirdik. Eminim ki Cumhurbaşkanımız onlardan size söz edecek. Biz sizden güç alıyoruz, sizi seviyoruz. Sizler bize güveniyor musunuz? Allah razı olsun, sizleri sevgiyle saygıyla selamlıyorum. İnşallah durmak yok, yola devam."

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