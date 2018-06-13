AK Parti'nin Rize mitingi

RİZE (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bay Muharrem Amerika'dan gelecek yeni telefonu bekleyedursun, biz dün Azerbaycan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Ukrayna, Sırbistan cumhurbaşkanlarıyla beraber Türkiye bölgesini enerji merkezine dönüştüren TANAP Projesi'ni hayata geçirdik." dedi. Erdoğan, partisince valilik önünde düzenlenen mitingde yaptığı konuşmaya "Anayurdum, baba ocağım" diye nitelediği Rize'yi selamlayarak başladı. Memleketine kavuşmaktan duyduğu memnuniyeti aktaran Erdoğan, "Bakalım beğenecek misiniz? 'Rize'de güzeller var, hepsi de dane dane, hiçbirine kanmadım sensun yine bir tane', ülkemizde 81 tane güzel var ama bizim gözümüzde Rize hep bir tane." diye konuştu. Kendilerini bağrına basan tüm Rizelilere şükranlarını sunan Erdoğan, "Memleketimi çok özlemiştim, anlaşılan Rize de bu evladını özledi." ifadesini kullandı. Ovit Tüneli'nin açılışını gerçekleştirdiklerini anımsatan Erdoğan, şöyle devam etti: "Bundan sonra İspir'e kuru fasulyeye çok daha hızlı gideceksiniz, Erzurum'a aynı şekilde. Ben karşımda yine rekora, yine zirveye koşan bir Rize görüyorum. Sandıkları patlatacak mıyız? Türkiye'de bir numara olacak mıyız? Aman ha. Bu meydanda 24 Haziran'ın gelmesini iple çeken bir Rize görüyorum."

"Anayurdum, baba ocağım Rize'ye soruyorum" diyen ve 24 Haziran'da güçlü Meclis, güçlü hükümet ve güçlü Türkiye için cumhurbaşkanlığında şahsını, Mecliste AK Parti'yi desteklemeye hazır olup olmadıklarını soran Erdoğan, olumlu yanıt alması üzerine, "Rize kararını çoktan vermiş, 24 Haziran demokrasi bayramımız şimdiden hayırlı olsun." ifadesini kullandı. Rize'nin sadece buradan ibaret olmadığını vurgulayan Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu: "Türkiye'nin dört bir yanında bizim hemşehrilerimiz var mı? Var. Yurt dışında var mı? Ben sizden evladınız, kardeşiniz olarak bir şey rica ediyorum, hepsini bunların tek tek telefonla arayacaksınız. Tamam mı? Yurt dışını arayacaksınız ki inşallah hem burada hem ülkemin her yerinde bunu başaralım. Kimisi gelir 'gelininizim' der, kimi gelir 'ben işte şöyleyim' der filan falan, siz zaten ne yapacağınızı biliysunuz. Biz iş yapmaya geliyoruz, iş, laf değil. Laf ola beri gele değil, onlara sorsan 16 sene önce nasıl bir Rize vardı inanın bilmezler." Rize'ye sadece miting için gelmediklerini Karadeniz bölgesi için tarihi bir ana şahitlik ettiklerini aktaran Erdoğan, Trabzon'da da Rize gibi muhteşem bir katılımla miting yaptıklarını bildirdi.

Erdoğan, "Bölgemizin yaklaşık 1,5 asırdır hayalini kurduğu devasa bir projenin açılışını yaptık. 2012 yılında bismillah diyerek ilk kazmayı vurduğumuz Ovit Tüneli'nin bugün açılışını yaptık. Maliyetini yaklaşık rakam vereyim, 1,5 katrilyon. 6 senede bitti. Buradan emeği geçenlere tekrar teşekkür ediyorum, Başbakanımıza, bakanlarımıza teşekkür ediyorum." diye konuştu. Tünelin, 14,5 kilometre gidiş, 14,5 kilometre geliş olan ve dünyada eşi benzeri az bulunanlardan olduğuna işaret eden Erdoğan, "Rize'ye, Erzurum'a bu yakışır, bunu yaptık. Açılışını yaptığımız bu İkizdere-İspir yolu, Ovit Tüneli ve bağlantı yollarının şehirlerimize ve bölgemize, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Şimdi birileri kekle pastayla muhallebiyle uğraşırken, hamdolsun biz Türkiye'yi bir hayaliyle daha buluşturduk." ifadesini kullandı. Eskişehir'de dün TANAP açılışını yaptıklarını anımsatan ve bunun hem Türkiye için hem Avrupa için faydalı olduğuna dikkati çeken Erdoğan, açılışı Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Sırbistan Devlet Başkanı Aleksandar Vucic, Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko ve KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile gerçekleştirdiklerini anımsattı.