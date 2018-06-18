AK Parti'nin Samsun mitingi

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, "Türkiye iradeyle, milletin iradesiyle yönetilecek. Türkiye erdemle, cesaretle yönetilecek." dedi.
Demircan, partisince Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde, vatandaşların geçmiş Ramazan Bayramı'nı kutladı, demokrasi bayramının da 24 Haziran akşamı kutlanacağını söyledi.
Türkiye'nin büyük bir değişim ve dönüşüm yaşadığını belirten Demircan, 2002 yılından bu yana AK Parti iktidarıyla en temel dönüşümün gerçekleştiğini, Türkiye'nin, "insanı yaşat ki devlet yaşasın" ilkesi üzerine demokrasisini oturttuğunu dile getirdi.
Bakan Demircan, eski sistemin darbe ve vesayet ürettiğini ifade ederek, "Sistemi tekrar yenilemek için yapılmış olan 16 Nisan referandumunda bir karar verdik. Şimdi o kararı uygulayacağız. Ne olacak ? Türkiye iradeyle, milletin iradesiyle yönetilecek. Türkiye erdemle, cesaretle yönetilecek. Türkiye güçlenecek, güçlü Türkiye olarak yoluna devam edecek. İşte o sayede bu coğrafyada bu aziz millete kurulmak istenilen tuzakların hepsini bir bir bozacağız, yıkacağız." diye konuştu.
- "Türkiye bu terör belasını artık sonlandıracak"
Terörle mücadeleye değinen Ahmet Demircan, şunları kaydetti:
"Terörle mücadelemizi sonuna erdireceğiz inşallah. Onlar nereye giderse gitsin işte şimdi Fırat Kalkanı ile peşinden Zeytin Dalı Harekatı ile yetmedi şimdi ne yapıyoruz? Kandil'de... Kandil'de peşlerindeyiz. Nereye kaçarlarsa kaçsınlar Türkiye bu terör belasını artık sonlandıracak. İşte 24 Haziran günü bu kararı vereceksiniz değerli hemşehrilerim. Türkiye Samsun'da şahlanışın, tarih boyunca olduğu gibi ilk adımını atıyor. Samsun ilk adım şehri, Samsun kurtuluşa giden yolun başlangıcı. Samsun erdemin, faziletin, cesaretin şehri. Samsun burada, Samsunla beraber Türkiye burada. Elbette milletin dediği olacak, millet yeniden büyük Türkiye'yi burada inşa edip, güçlü Türkiye, güçlü millet, güçlü irade buluşacak. "
Demircan, Bakanlığının Samsun'daki yatırımlarına ilişkin bilgi verdi, sağlıktaki sorunları kalıcı bir şekilde bitireceklerini ifade etti.
Tüm mal varlığı yeni krala devredildi!
Manisa'dan kahreden son dakika haberi! Rüzgar Kemal Özdemir'in cansız bedenine ulaşıldı
Başbakan Yardımcısı Bozdağ'dan bedelli askerlikte ücret ve yaş sınırı açıklaması
Başbakan Yardımcısı Bozdağ'dan çok konuşulacak Muharrem İnce iddiası
Manisa Şehzadeler ilçesinde çay fiyatını müşterinin 'nezaketi' belirliyor
En az bir milyon erkekle yattım diyen seks işçisi şimdi yardım meleği
Deniz Baykal'dan yeni fotoğraflar! Kılıçdaroğlu ziyaret etti
Maskesini yıllar sonra ilk kez çıkardı
Dünya Kupası'nda 'UFO paniği'
Taksim Metrosu'nda taciz skandalı! Yakalanan tacizcisine tokat attı
Instagram hikayelerinde ekran görüntüsü alınca bildirim gidiyor mu? Müjdeli haber geldi
Okuyucu Yorumları 0 yorum