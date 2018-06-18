AK Parti'nin Samsun mitingi

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, "Türkiye iradeyle, milletin iradesiyle yönetilecek. Türkiye erdemle, cesaretle yönetilecek." dedi.

Demircan, partisince Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde, vatandaşların geçmiş Ramazan Bayramı'nı kutladı, demokrasi bayramının da 24 Haziran akşamı kutlanacağını söyledi.

Türkiye'nin büyük bir değişim ve dönüşüm yaşadığını belirten Demircan, 2002 yılından bu yana AK Parti iktidarıyla en temel dönüşümün gerçekleştiğini, Türkiye'nin, "insanı yaşat ki devlet yaşasın" ilkesi üzerine demokrasisini oturttuğunu dile getirdi.

Bakan Demircan, eski sistemin darbe ve vesayet ürettiğini ifade ederek, "Sistemi tekrar yenilemek için yapılmış olan 16 Nisan referandumunda bir karar verdik. Şimdi o kararı uygulayacağız. Ne olacak ? Türkiye iradeyle, milletin iradesiyle yönetilecek. Türkiye erdemle, cesaretle yönetilecek. Türkiye güçlenecek, güçlü Türkiye olarak yoluna devam edecek. İşte o sayede bu coğrafyada bu aziz millete kurulmak istenilen tuzakların hepsini bir bir bozacağız, yıkacağız." diye konuştu.