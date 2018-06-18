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AK Parti'nin Samsun mitingi

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.06.2018 15:50 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan: - "Türkiye iradeyle, milletin iradesiyle yönetilecek. Türkiye erdemle, cesaretle yönetilecek"

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, "Türkiye iradeyle, milletin iradesiyle yönetilecek. Türkiye erdemle, cesaretle yönetilecek." dedi.

Demircan, partisince Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde, vatandaşların geçmiş Ramazan Bayramı'nı kutladı, demokrasi bayramının da 24 Haziran akşamı kutlanacağını söyledi.

Türkiye'nin büyük bir değişim ve dönüşüm yaşadığını belirten Demircan, 2002 yılından bu yana AK Parti iktidarıyla en temel dönüşümün gerçekleştiğini, Türkiye'nin, "insanı yaşat ki devlet yaşasın" ilkesi üzerine demokrasisini oturttuğunu dile getirdi.

Bakan Demircan, eski sistemin darbe ve vesayet ürettiğini ifade ederek, "Sistemi tekrar yenilemek için yapılmış olan 16 Nisan referandumunda bir karar verdik. Şimdi o kararı uygulayacağız. Ne olacak ? Türkiye iradeyle, milletin iradesiyle yönetilecek. Türkiye erdemle, cesaretle yönetilecek. Türkiye güçlenecek, güçlü Türkiye olarak yoluna devam edecek. İşte o sayede bu coğrafyada bu aziz millete kurulmak istenilen tuzakların hepsini bir bir bozacağız, yıkacağız." diye konuştu.

- "Türkiye bu terör belasını artık sonlandıracak"

Terörle mücadeleye değinen Ahmet Demircan, şunları kaydetti:

"Terörle mücadelemizi sonuna erdireceğiz inşallah. Onlar nereye giderse gitsin işte şimdi Fırat Kalkanı ile peşinden Zeytin Dalı Harekatı ile yetmedi şimdi ne yapıyoruz? Kandil'de... Kandil'de peşlerindeyiz. Nereye kaçarlarsa kaçsınlar Türkiye bu terör belasını artık sonlandıracak. İşte 24 Haziran günü bu kararı vereceksiniz değerli hemşehrilerim. Türkiye Samsun'da şahlanışın, tarih boyunca olduğu gibi ilk adımını atıyor. Samsun ilk adım şehri, Samsun kurtuluşa giden yolun başlangıcı. Samsun erdemin, faziletin, cesaretin şehri. Samsun burada, Samsunla beraber Türkiye burada. Elbette milletin dediği olacak, millet yeniden büyük Türkiye'yi burada inşa edip, güçlü Türkiye, güçlü millet, güçlü irade buluşacak. "

Demircan, Bakanlığının Samsun'daki yatırımlarına ilişkin bilgi verdi, sağlıktaki sorunları kalıcı bir şekilde bitireceklerini ifade etti.

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ak parti miting Sağlık Bakanı Ahmet Demircan

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