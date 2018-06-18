AK Parti'nin Samsun mitingi

SAMSUN (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sahnede şov yapmanın değil, icraat yapmanın, hizmet üretmenin, ülkemize ve şehirlerimize eserler kazandırmanın peşinde koştuk. Siyasetimize yalanı, iftirayı, manipülasyonu asla bulaştırmadık. 3-5 oy uğruna bölücü terör örgütünün siyasi uzantılarına yoldaşlık, yarenlik, arkadaşlık yapmadık. İcazeti Edirne'deki provokatörün kapısında nöbet tutmakta değil milletimize hizmetkar olmakta aradık." dedi. Erdoğan, partisince Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmaya "Kurtuluşun, dirilişin, şahlanışın şehri" diye nitelendirdiği Samsun'u ve Samsunluları selamlayarak başladı. "Şehitler diyarı Samsun'dan ülkemizin bekası, vatanımızın selameti için canlarını feda eden kahraman şehitlerimizi selamlıyorum." ifadesini kullanan Erdoğan, Allah'ın rahmetinin şehitlerin üzerine olması için dua ettiğini söyledi, gazilik mertebesine ulaşanlara da selam ve saygılarını iletti. Vatandaşlardan ceketini çıkarmak için izin isteyen Erdoğan, daha sonra 'muhteşem' diye nitelendirdiği Samsun'un her zaman olduğu gibi bugün de kabına sığmadığını ifade etti.

Samsun yöresine ait bir türküyü hatırlatan Erdoğan, "Bize de 'yari Samsun'da ara' dediler, sinemizin yarasına Samsun merhem dediler. Öyle mi? Samsun bizim göz bebeğimiz, aşkımız, sevdamız. Samsun bizim bu mücadelede büyük yoldaşımız. Biz birileri gibi Samsun'u sadece seçim zamanlarında hatırlayanlardan değiliz. Biz muhalefetin adayları gibi Samsun'un yolunu yalnızca ufukta seçim sandığını görünce öğrenenlerden değiliz." dedi. Son 4 yıl içerisinde Samsun'a 5 kez geldiğini ve vatandaşlarla dertleşip, hasbihal ettiklerini söyleyen Erdoğan, en son 24 Mart'ta partisinin il kongresi için şehirde bulunduğunu hatırlattı. İl kongresinin yapıldığı gün de sağanak olduğunu anımsatan Erdoğan, buna rağmen Samsunluların çekilmediklerini ifade etti. Erdoğan, "Nasıl Samsun bizi seviyorsa biz de Samsun'u öyle seviyoruz. Samsunlu kardeşlerimizi Hazreti Mevlana'nın ifadesiyle ruhumuzla seviyoruz." diye konuştu. Samsun'un bugüne kadar kendilerini yarı yolda bırakmadığını, sahipsiz ve yalnız koymadığını dile getiren Erdoğan, 2002'den beri girdikleri tüm seçimlerde Samsun'un AK Parti'nin en büyük ve en güçlü destekçilerinden biri olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "3 Kasım 2002'de yüzde 45 oy oranıyla AK Parti'yi Samsun'da birinci parti yaptınız. 22 Temmuz 2007'de bu sefer yüzde 58 oy oranıyla AK Parti'yi zirveye taşıdınız. 12 Haziran 2011'de çok daha yüksek bir oy oranıyla yüzde 61,5 ile kendi rekorunuzu kırdınız. 10 Ağustos 2014 seçimlerinde yüzde 66 gibi yine rekor seviyede oy oranıyla bu kardeşinizi cumhurbaşkanlığı makamına getirdiniz. 1 Kasım 2015'te yüzde 63,5 oy oranıyla kaos ve kargaşa senaryolarının önünde çelikten bir set çektiniz. 16 Nisan halk oylamasında yüzde 64 gibi yine Türkiye ortalamasının çok üzerinde bir oy oranıyla cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine 'evet' dediniz." ifadelerini kullandı. "Şimdi önümüzde çok daha tarihi, çok daha kritik bir seçim var." ifadesini kullanan Erdoğan, vatandaşlara, "Biz Samsun'dan tıpkı bir asır önce olduğu gibi yeni Türkiye'nin kuruluşuna da öncülük yapmasını istiyoruz. Milli iradenin şehri Samsun'dan biz yine rekor bekliyoruz." dedi. 24 Haziran seçimlerinde şehrin yeni bir rekora ulaşıp ulaşmayacağı, güçlü Meclis, güçlü hükümet, güçlü Türkiye için cumhurbaşkanlığında kendisinin, Mecliste AK Parti'nin desteklenip desteklenmeyeceği sorularına vatandaşlardan olumlu yanıt alan Erdoğan, "Maşallah. Rabb'im bu sevdayı kem gözlerden korusun. Rabb'im muhabbetimizi, dayanışmamızı daim eylesin, Rabb'im bu güzel şehirdeki kardeşlik iklimini muhafaza eylesin." diye konuştu.

İstanbul Yenikapı'da dün gerçekleştirdikleri mitingi izleyip izlemediklerini vatandaşlara soran Erdoğan, "Muhteşemdi, acayip bir sağanak vardı. Dedik ki 'Herhalde gelmeyecekler' fakat bu dava var ya bu dava, bu bambaşka bir dava. Bu gönül davası, bu sağanağa rağmen, kar, boran, fırtına hiç dinlemediler. Bu davaya gönül veren tüm kardeşlerim elhamdülillah, bak resmi rakamı açıklıyorum, 1 milyon 300 bin kişi Yenikapı'yı doldurdu. Konuşuyorlar. İnşallah sandıkları patlatmaya hazır mıyız? İşte Samsun'da kendi ölçeğine göre bugün aynı şekilde bu meydanı doldurdu, yolları aynı şekilde doldurdu." dedi. - "Bu kadar fakir fukara mıydı" Samsun'un iktidara geldiklerinden bu yana kendilerine sahip çıktığını dile getiren Erdoğan, Samsun'un sevgisine, desteğine layık olmanın mücadelesini verdiklerini belirtti. Erdoğan şunları kaydetti: "Gecemizi gündüzümüze katarak Samsun'u her açıdan hak ettiği konuma taşımaya çalıştık. Sahnede şov yapmanın değil, icraat yapmanın, hizmet üretmenin, ülkemize ve şehirlerimize eserler kazandırmanın peşinde koştuk. Siyasetimize yalanı, iftirayı, manipülasyonu asla bulaştırmadık. 3-5 oy uğruna bölücü terör örgütünün siyasi uzantılarına yoldaşlık, yarenlik, arkadaşlık yapmadık. İcazeti Edirne'deki provokatörün kapısında nöbet tutmakta değil milletimize hizmetkar olmakta aradık."