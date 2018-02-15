AK Parti’nin Samsun’da ilçe başkan adayları belirlendi

AK Parti Samsun İl Başkanı Av. Hakan Karaduman, AK Parti 6. Olağan Kongrelerinin sürdüğünü belirterek, ilçe başkan adaylarının belirlendiğini söyledi.

Samsun’da kongre süreci hakkında açıklama yapan AK Parti İl Başkanı Av. Hakan Karaduman, “AK Parti 6. Olağan Kongreleri kapsamında Samsun ilimize bağlı ilçelerimizde, Genel Merkez Teşkilat Başkanlığımızca yürütülen ilçe başkan adayı belirleme süreci devam etmektedir. Daha önce yapılan temayül, toplantı, görüşme ve istişareler neticesinde, mevcut ilçe başkanlarından kongrelerinde yeniden aday olmamaları yönünde karar verilen Alaçam, Ayvacık, Bafra, İlkadım, Kavak, Tekkeköy, Lâdik, Vezirköprü ve Yakakent ile yine daha önce istifa eden 19 Mayıs ilçelerimizde, ilçe başkanlığı adaylığı için Genel Merkez Teşkilat Başkanlığımızca mülakat yapmak üzere genel merkeze çağrılacak olan ilçe başkan adaylarımız belirlenmiştir. Alaçam ilçemiz için Salih Uçar ve Selahattin Alkan; Ayvacık ilçemiz için Kemalettin Gökçe, Harun Doğan ve Sertaç Can; Bafra ilçemiz için Hasan Kuru ve İbrahim Semiz, İlkadım ilçemiz için Atakan Ergeni, Hakan Ay, Mehmet Coşkun ve Serkan Akyüz, Kavak ilçemiz için Onur Bakır ve Osman Atlı, Ladik ilçemiz için Orhan Yılmaz, Recep Dirican ve Şerafettin Demirtaş, Ondokuzmayıs İlçemiz için Fatih Seven ve Hakan Yazar, Tekkeköy ilçemiz için Hayri Ağırlar, Kenan Yılmaz, Muhammet Üstün ve Şuayip Haliloğlu, Vezirköprü ilçemiz için Mehmet Gülburun ve Mehmet Kurt ve Yakakent ilçemiz için de Mehmet Gençoğlu, Mustafa Çakır ve Ahmet Günel genel merkezde yapılacak olan mülakata katılacaklardır. Kongrede aday olmaması kararlaştırılan ilçe başkanlarımız, kongre sürecine kadar görevlerinin başında olup tüm kongre süreci bu ilçe başkanlarımızın başkanlığında yürütülecektir” dedi.