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AK Parti'nin Şanlıurfa mitingi

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.06.2018 16:42 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan: (1) - "İlk operasyonumuzu 20 uçakla yaptık ve 10 önemli noktayı, Kandil'de vurduk. İkincisinde yine bir operasyon ve toplantı halinde Kandil'deki bunların lider takımını hallettik. Bunların ardından sıra Urfa'nın yanı başındaki yerlere geliyor. Allah'ın yardımı ve milletimizin desteğiyle yakında buraları da teröristlerden arındırıp asli sahibi olan Arap, Kürt, Türkmen kardeşlerimize teslim edeceğiz" - "Şanlıurfa'nın yanı başındaki fitne kazanlarını devireceğimiz günler de yakındır. Bunun için 24 Haziran seçimleri çok önemli. Birileri umudunu kendilerine asla uzanmayacak ellere sarılmaya bağlamış olabilir, onların gittiği yoldan biz geleli çok oldu" - "Biz bu meselenin çözümünün sahada var olmaktan geçtiğini biliyoruz. Onun için de size ona buna el uzatmayı değil, sınırın öte yanını kendi gücümüzle güvenli hale getirmeyi taahhüt ediyoruz. 24 Haziran'da siz bize desteği ve yetkiyi verin, başladığımız işi bitirelim"

ŞANLIURFA (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İlk operasyonumuzu 20 uçakla yaptık ve 10 önemli noktayı, Kandil'de vurduk. İkincisinde yine bir operasyon ve toplantı halinde Kandil'deki bunların lider takımını hallettik. Bunların ardından sıra Urfa'nın yanıbaşındaki yerlere geliyor. Allah'ın yardımı ve milletimizin desteğiyle yakında buraları da teröristlerden arındırıp asli sahibi olan Arap, Kürt, Türkmen kardeşlerimize teslim edeceğiz." dedi.

Erdoğan, partisince Nevali Otel arkasında düzenlenen mitingdeki konuşmasına, "Adı gibi insanı da Şanlıurfa, İbrahim Halilürrahman'ın, Eyyüp Nebi'nin şehri." diye nitelendirdiği Şanlıurfa'yı selamlayarak, başladı.

"Alem siye hayran, ben siye hayran" ifadesini kullanan Erdoğan, "Bugün yine çok muhteşemsin Urfa. Senin bu sevgin, senin bu muhabbetin var ya, bizim için hayat pınarı gibidir Urfa. Senin bu sevgin yanımızda olduğu sürece bize durmak, duraksamak yok Urfa." diye konuştu.

Tüm ilçelerdeki vatandaşları da selamlayan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Buradan sınırımızın hemen öte yanındaki Suriye topraklarından kaçıp gelen kardeşlerimi selamlıyorum. Şanlıurfa, ülkemizde en çok Suriyeli sığınmacı barındıran şehrimiz. Gösterdiğiniz kardeşlik için, ensar duruşu için her birinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Sizlerin zor şartlarda bu fedakarlığı yaptığınızı biliyorum. İnşallah çoğu gitti, azı kaldı. Sizlerin de yakından takip ettiği gibi Urfa sınırının hemen ötesi bir terör örgütünden bir başka terör örgütüne devredildi. Dün DEAŞ varken, orada kendilerini güvende hissetmeyenler bugün de kendilerini güvende hissetmedikleri için evlerine dönmüyorlar."

- "Münbiçli Arap kardeşlerim de topraklarına geri dönüyorlar"

Türkiye'nin önce Cerablus'tan El Bab'a kadar olan kısmı, sonra da Afrin'i güvenli hale getirdiğini anımsatan Erdoğan, "Bu bölgelere yaklaşık 200 bin Suriyeli kardeşimiz geri döndü, Cerablus'a döndü, şimdi Afrin'e dönmeye başladı. Şimdi Amerika ile anlaşarak Münbiç'i güvenli hale getiriyoruz ve Münbiçli Arap kardeşlerim de topraklarına geri dönüyorlar, dönecekler." dedi.

İdlib'te oluşturdukları 12 gözlem noktasıyla bu bölgenin de güvenli hale gelmesi yolunda adımlar attıklarına işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Irak'ta bölücü örgütün belini kıracak operasyonların sürdüğünü aktardı.

Kandil'e yapılan operasyona da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İlk operasyonumuzu 20 uçakla yaptık ve 10 önemli noktayı, Kandil'de vurduk. İkincisinde yine bir operasyon ve toplantı halinde Kandil'deki bunların lider takımını hallettik. Bunların ardından sıra Urfa'nın yanıbaşındaki yerlere geliyor. Allah'ın yardımı ve milletimizin desteğiyle yakında buraları da teröristlerden arındırıp asli sahibi olan Arap, Kürt, Türkmen kardeşlerimize teslim edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Böylece Şanlıurfa'daki Suriyelilerin de evlerine dönmelerini sağlayacaklarını belirten Erdoğan, "İşte o gün geldiğinde geride ne kalacak biliyor musunuz? Ne kalacak? Gelecekte tarih kitapları ne yazacak biliyor musunuz? Şanlıurfalıların kardeşlerine nasıl sahip çıktıklarını yazacak." dedi.

Vatandaşlara, "Medine nedir?" diye soran Erdoğan, "Sevgili Peygambere, ensar olan şehirdir, öyle mi, Mekke'den gidenlere ensar olan şehirdir. Sevgili Peygamberimiz muhacirdi, değil mi? Muhacir-ensar ilişkisi orada var mıydı? Bu bize yabancı değil, bizim ensar olmanın ne kadar önemli olduğunu bilmemiz lazım. Dolayısıyla varil bombalarından kaçan Suriyeli kardeşlerimize siz ensar oldunuz. Alkışlıyorum sizi, tebrik ediyorum sizi." diye konuştu.

- "Sizlerden biraz daha sabır istiyorum"

Şanlıurfalıların ekmeğini ve tüm imkanlarını nasıl bölüştüğünü tarihin yazacağına vurgu yapan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Şanlıurfa zaten şanlıydı, şanının üzerine şan katacak. Yıllardır süren bu durumun sizleri zorladığını, sıkıntıya soktuğunu da biliyorum. Sizlerden biraz daha sabır istiyorum. Unutmayın, 'men sabera zafera', 'kim ki sabreder zafere ulaşır'. Adım adım bu meseleyi çözüyoruz. İnşallah Şanlıurfa'nın yanıbaşındaki fitne kazanlarını devireceğimiz günler de yakındır. Bunun için 24 Haziran seçimleri çok önemli.

Birileri umudunu kendilerine asla uzanmayacak ellere sarılmaya bağlamış olabilir. Onların gittiği yoldan biz geleli çok oldu. Biz bu meselenin çözümünün sahada var olmaktan geçtiğini biliyoruz. Onun için de size ona buna el uzatmayı değil, sınırın öte yanını kendi gücümüzle güvenli hale getirmeyi taahhüt ediyoruz. 24 Haziran'da siz bize desteği ve yetkiyi verin, başladığımız işi bitirelim."

Miting için "muhteşem" ifadesini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Az önce resmi rakamı istedim, maşallah 100 bin dediler. Ucu bucağı gözükmüyor. Zaten Şanlıurfa'ya biz alışığız, biliriz." dedi.

Şanlıurfalılara güçlü Meclis, güçlü hükümet ve güçlü Türkiye için hazır olup olmadıklarını soran ve olumlu yanıt alan Erdoğan, "Urfa, vakit birlik vakti diyor muyuz? Vakit Şanlıurfa vakti diyor muyuz? Vakit Türkiye vakti diyor muyuz? İrade, erdem ve cesaretle Türkiye'yi şahlandırıyor muyuz?" diye sordu.

Vatandaşlardan "Evet" cevabını alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ne kadar güzelsin Şanlıurfa." dedi.

(Sürecek)

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