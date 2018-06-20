AK Parti'nin Şanlıurfa mitingi

ŞANLIURFA (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İlk operasyonumuzu 20 uçakla yaptık ve 10 önemli noktayı, Kandil'de vurduk. İkincisinde yine bir operasyon ve toplantı halinde Kandil'deki bunların lider takımını hallettik. Bunların ardından sıra Urfa'nın yanıbaşındaki yerlere geliyor. Allah'ın yardımı ve milletimizin desteğiyle yakında buraları da teröristlerden arındırıp asli sahibi olan Arap, Kürt, Türkmen kardeşlerimize teslim edeceğiz." dedi. Erdoğan, partisince Nevali Otel arkasında düzenlenen mitingdeki konuşmasına, "Adı gibi insanı da Şanlıurfa, İbrahim Halilürrahman'ın, Eyyüp Nebi'nin şehri." diye nitelendirdiği Şanlıurfa'yı selamlayarak, başladı. "Alem siye hayran, ben siye hayran" ifadesini kullanan Erdoğan, "Bugün yine çok muhteşemsin Urfa. Senin bu sevgin, senin bu muhabbetin var ya, bizim için hayat pınarı gibidir Urfa. Senin bu sevgin yanımızda olduğu sürece bize durmak, duraksamak yok Urfa." diye konuştu. Tüm ilçelerdeki vatandaşları da selamlayan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Buradan sınırımızın hemen öte yanındaki Suriye topraklarından kaçıp gelen kardeşlerimi selamlıyorum. Şanlıurfa, ülkemizde en çok Suriyeli sığınmacı barındıran şehrimiz. Gösterdiğiniz kardeşlik için, ensar duruşu için her birinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Sizlerin zor şartlarda bu fedakarlığı yaptığınızı biliyorum. İnşallah çoğu gitti, azı kaldı. Sizlerin de yakından takip ettiği gibi Urfa sınırının hemen ötesi bir terör örgütünden bir başka terör örgütüne devredildi. Dün DEAŞ varken, orada kendilerini güvende hissetmeyenler bugün de kendilerini güvende hissetmedikleri için evlerine dönmüyorlar." - "Münbiçli Arap kardeşlerim de topraklarına geri dönüyorlar" Türkiye'nin önce Cerablus'tan El Bab'a kadar olan kısmı, sonra da Afrin'i güvenli hale getirdiğini anımsatan Erdoğan, "Bu bölgelere yaklaşık 200 bin Suriyeli kardeşimiz geri döndü, Cerablus'a döndü, şimdi Afrin'e dönmeye başladı. Şimdi Amerika ile anlaşarak Münbiç'i güvenli hale getiriyoruz ve Münbiçli Arap kardeşlerim de topraklarına geri dönüyorlar, dönecekler." dedi.

İdlib'te oluşturdukları 12 gözlem noktasıyla bu bölgenin de güvenli hale gelmesi yolunda adımlar attıklarına işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Irak'ta bölücü örgütün belini kıracak operasyonların sürdüğünü aktardı. Kandil'e yapılan operasyona da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İlk operasyonumuzu 20 uçakla yaptık ve 10 önemli noktayı, Kandil'de vurduk. İkincisinde yine bir operasyon ve toplantı halinde Kandil'deki bunların lider takımını hallettik. Bunların ardından sıra Urfa'nın yanıbaşındaki yerlere geliyor. Allah'ın yardımı ve milletimizin desteğiyle yakında buraları da teröristlerden arındırıp asli sahibi olan Arap, Kürt, Türkmen kardeşlerimize teslim edeceğiz." ifadelerini kullandı. Böylece Şanlıurfa'daki Suriyelilerin de evlerine dönmelerini sağlayacaklarını belirten Erdoğan, "İşte o gün geldiğinde geride ne kalacak biliyor musunuz? Ne kalacak? Gelecekte tarih kitapları ne yazacak biliyor musunuz? Şanlıurfalıların kardeşlerine nasıl sahip çıktıklarını yazacak." dedi. Vatandaşlara, "Medine nedir?" diye soran Erdoğan, "Sevgili Peygambere, ensar olan şehirdir, öyle mi, Mekke'den gidenlere ensar olan şehirdir. Sevgili Peygamberimiz muhacirdi, değil mi? Muhacir-ensar ilişkisi orada var mıydı? Bu bize yabancı değil, bizim ensar olmanın ne kadar önemli olduğunu bilmemiz lazım. Dolayısıyla varil bombalarından kaçan Suriyeli kardeşlerimize siz ensar oldunuz. Alkışlıyorum sizi, tebrik ediyorum sizi." diye konuştu.