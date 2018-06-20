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AK Parti'nin Şanlıurfa mitingi

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.06.2018 17:23 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan: (2) - "Harran Üniversitesi, Türkiye Maarif Vakfı ve YÖK beraber çalışarak şimdi El-Bab'da Uygulamalı Bilimler Fakültesi açıyoruz" - "Atatürk Barajı'ndan aldığımız suyu, inşa ettiğimiz 221 kilometre uzunluğundaki kanalla getiriyor, 2 milyon dekarın üzerindeki tarım arazilerinin sulanmasını sağlıyoruz. Bu sulama kanalı, 161 kilometrelik Süveyş Kanalından daha uzundur. Bu sulama kanalının hayata geçmesiyle 433 bin kişiye istihdam, yıllık 500 milyon lira gelir sağlanacak"

ŞANLIURFA (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Harran Üniversitesi, Türkiye Maarif Vakfı ve YÖK beraber çalışarak şimdi El-Bab'da Uygulamalı Bilimler Fakültesi açıyoruz." dedi.

Erdoğan, partisince Nevali Otel arkasında düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanlıurfa'nın, Türkiye'nin en genç nüfusuna sahip şehirleri arasında geldiğine dikkati çekerek, böyle olduğu için gençlerin, şehre getirilen hizmetlerin anlamını tam olarak bilmeyebileceğini söyledi.

Şanlıurfa'ya yapılan yatırımlardan bahseden Erdoğan, şehre son 16 yılda toplamda 43 milyar Türk lirası yatırım yapıldığını bildirdi. Bunu ne CHP ne HDP ne de diğerlerinin anlayabileceğini kaydeden Erdoğan, "Biz, yapım ekibiyiz, onlar ise yıkım ekibi." dedi.

Şanlıurfa'da eğitimde 11 bin 250 derslik yapıldığını dile getiren Erdoğan, ilk ve orta öğretimde ihtiyaç sahibi öğrencilere yaklaşık 440 milyon lira tutarında eğitim bursu verildiğini açıkladı.

- "El Bab'da Uygulamalı Bilimler Fakültesi açılacak"

Yüksek öğrenim öğrencileri için 3 bin 36 kişi kapasiteli yurt binaları açtıklarını belirten Erdoğan, birkaç yıl içinde Şanlıurfa, Viranşehir ve Siverek'te bin 550 kişilik yurt binalarının açılacağını aktardı.

Harran Üniversitesi ile Türkiye Maarif Vakfı'nın beraber çalışarak El Bab'da Uygulamalı Bilimler Fakültesi açılacağını duyuran Erdoğan, "Fakültemizde eğitim, 2018'in Eylül ayında başlıyor." dedi.

Şanlıurfa'ya 30 bin seyirci kapasiteli stadyumu kimin yaptığını soran Erdoğan, "Biz yaparız, bizim işimiz bu. Laf değil, icraat." şeklinde konuştu.

- "Biz yaparız, onlar konuşur"

Tüm ilçelere spor salonları, gençlik merkezleri, futbol sahaları yapıldığını hatırlatan Erdoğan, Şanlıurfa'ya yaptıkları diğer yatırımları şöyle sıraladı:

"Bunun yanında merkezde bir olimpik yüzme havuzu, Bozova'da gençlik kampı, Ceylanpınar, Eyyübiye, Akçakale, Harran ve Birecik'te gençlik merkezleri yapıyoruz. Sağlıkta 14'ü hastane olmak üzere, toplam 82 adet tesis yaptık. Bu hastaneler arasında 500 yataklı Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Şanlıurfa Eyyübiye'deki 400 yataklı hastane de yer alıyor. Şehir hastaneleri kurarız da Şanlıurfa'yı mahrum bırakır mıyız? Bin 700 yataklı şehir hastanemizle birlikte 5 adet sağlık tesisimizin şu anda inşası devam ediyor. Biz buyuz."

Şehir hastanelerinin görsellerini alana kurulan dev ekrandan vatandaşlara izleten Erdoğan, "Nasıl, Şanlıurfa'ya bu yakışır. Biz yaparız, onlar konuşur. Farkımız bu. Bunlara 24 Haziran'da gereken cevabı vermeye hazır mıyız? Ben size inanıyorum." ifadelerini kullandı.

- "Şehir hastanesi 2021 yılında hizmete açılacak"

Erdoğan, 6 ihtisas alanından oluşan şehir hastanesinin 2021 yılında hizmete açılmasını planladıklarını kaydederek, "Sizlere daha iyi hizmet vermek için küçük ve yetersiz hastaneler yerine tam teşekküllü ve altyapısı güçlü hastaneler açıyoruz. Şehrimize inşa edeceğimiz 35 adet sağlık tesisi projemiz daha var. Bunları da en kısa sürede hayata geçiriyoruz." bilgisini paylaştı.

"Bu şehirde tek bir vatandaşımız dahi gece yatağına aç girerse, bunun vebali hepimizin üzerindedir" ifadelerini kullanan Erdoğan, Mehmet Akif Ersoy'a ait "Kenar-ı Dicle'de bir kurt aşırsa bir koyunu, Gelir de adl-i ilahi Ömer'den sorar onu" dizelerini okuyarak, buna böyle baktıklarını aktardı.

Şanlıurfa'da ihtiyaç sahibi vatandaşlara, şehit yakınlarına, gazilere, engellilere, yaşlılara 6,2 milyar lira tutarında kaynak aktardıklarını dile getiren Erdoğan, TOKİ kanalıyla Şanlıurfa'da 13 bin 515 konut projesinin hayata geçirildiğini hatırlattı.

Şanlıurfa'ya 2002 yılına kadar sadece 29 kilometre bölünmüş yol yapıldığını anımsatan Erdoğan, buna 540 kilometre bölünmüş yol ilave edildiğini söyledi.

Erdoğan'ın yollardan memnun olup olmadıklarını sorması üzerine alandaki kalabalık "evet" cevabını verdi.

Toplam maliyeti 980 milyon lira olan 9 adet yol projesinin yapımının da hızla sürdüğünü belirten Erdoğan, yapımı devam eden Şanlıurfa-Bozova yolunun, Şanlıurfa-Kuzey Batı çevre yolunun, Akçakale-Ceylanpınar yolunun kalan kesimlerinin bu yıl tamamlanacağının müjdesini verdi.

- "Şanlıurfa'yı hızlı trenle tüm Türkiye'ye bağlıyoruz"

Adıyaman-Kahta-Siverek-Diyarbakır yoluyla Atatürk Barajı üzerine inşa edilen Nissibi Köprüsü'nü kimin yaptığını soran Erdoğan, "Karkamış-Nusaybin ve Şenyurt-Mardin Demiryolu hattını tamamen yeniledik. Şanlıurfa'yı hızlı trenle tüm Türkiye'ye bağlıyoruz." dedi.

Alandaki vatandaşlarla oylama yapan Erdoğan, "İsteyenler ve istemeyenleri" sorarak, "Oy birliğiyle kabul edilmiştir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle devam etti:

"Adaylardan bir tanesi Sivas'a hızlı tren istemiyormuş. Bunlar ne gerici ya. Düşünebiliyor musun? Neymiş, yüksek hızlı tren göçü hızlandırırmış. Vah zavallı ya, nerede kaldı bunlar ya. Bunlara kağnı verelim kağnı. Kağnıyla yürüsünler. Kafaya bak.

Bu hattın Gaziantep istikametiyle ilgili etüt çalışmaları devam ediyor. Mardin istikametiyle ilgili etüt çalışmaları da yakında başlıyor. Şanlıurfa-Diyarbakır hızlı tren projemizin kesin proje ihalesine ise bu yıl çıkıyoruz. Biz ders çalışıyoruz. Bunların böyle bir derdi yok. Böylece şehrimize 3 ayrı tren hızlı tren projesi kazandırıyoruz. Son 15 yılda Şanlıurfa'ya kazandırdığımız yatırımlardan biri de GAP Havalimanımızdır. Havalimanımızın yolcu trafiği 2003'te 23 bindi. 2017'de 833 bin. Nereden nereye? Birecik Baraj gölünün turizmini canlandırmak için Halfeti kıyısında bir adet bağlama limanı yapıyoruz. Aynı şekilde Atatürk Baraj Gölü'nün turizmini canlandırmak için de Siverek kıyısındaki Takoran Vadisinde 3 adet, Hilvan ve Bozova ilçeleri kıyısında ise 2 adet yanaşma yerleri yapıyoruz. İki projenin de etüt çalışmaları devam ediyor."

Bölgenin kalkınması, vatandaşlarımızın refah seviyelerinin yükseltilmesi, işsizliğin azaltılması için GAP projesine hız kesmeden devam ettiklerini vurgulayan Erdoğan, GAP'ın en önemli illerinden birisinin Şanlıurfa olduğunu, bu bölgenin en büyük sıkıntısının işsizlik olduğunun altını çizdi.

- "433 bin kişiye istihdam sağlanacak"

İşsizliğin çözümünün GAP'ı harekete geçirmek olduğuna işaret eden Erdoğan, bunun için çok büyük kaynaklar ayırarak GAP'ı hızlandırdıklarını dile getirdi.

Son 16 yılda ülke genelinde sulamaya açık 17,5 milyon dekar tarım arazisinin 2,6 milyon dekarının Şanlıurfa'da olduğunu kaydeden Erdoğan, "Atatürk Barajı'ndan aldığımız suyu, inşa ettiğimiz 221 kilometre uzunluğundaki kanalla getiriyor, 2 milyon dekarın üzerindeki tarım arazilerinin sulanmasını sağlıyoruz. Bu sulama kanalı, 161 kilometrelik Süveyş Kanalından daha uzundur. Bu sulama kanalının hayata geçmesiyle 433 bin kişiye istihdam, yıllık 500 milyon lira gelir sağlanacak." dedi.

(Sürecek)

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan şanlıurfa mitingi

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