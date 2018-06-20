AK Parti'nin Şanlıurfa mitingi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye pazar günü sadece bir cumhurbaşkanı ve 600 milletvekili seçmekle kalmayacak, aynı zamanda bu seçimde ülkemizin gelecek yarım asrının da istikametini belirleyecek. Ya 2053 ve 2071 vizyonlarımıza doludizgin koşacağız ya da yeniden 1970'lerin, 1990'ların tedirginliğiyle kendi içimize kapanacağız." dedi. Erdoğan, partisinin Nevali Otel arkasında düzenlediği mitingdeki konuşmasında, Şanlıurfa'ya yapılan yatırımları anlattı. Suruç Ovası'nın sulanmasının, vatandaşların 100 yıllık hayali olduğunu söyleyen Erdoğan, Atatürk Barajı'ndan alınan suyu terfi merkezi, ana kanallar ve dünyanın sayılı dev sulama tüneliyle Suruç Ovası'na aktardıklarını dile getirdi. Erdoğan, 2,2 milyar lira maliyeti olan 7 metre çapa, 17 kilometreyi aşkın uzunluğa sahip Suruç Tüneli'ni hizmete açtığını hatırlatarak, projeyle Suruç ilçe merkezi ve 134 yerleşim yerine ait toplam 951 bin dekar arazinin sulandığını belirtti. Proje kapsamında 563 bin dekar arazinin şebekesinin tamamlanarak sulamaya açıldığını, sulanan arazilerle çiftçilerin geçen yıl 1 milyar lira tarım geliri elde ettiğini vurgulayan Erdoğan, ayrıca 1 milyon 275 bin dekar araziyi sulayacak tesislerin yapımının ise devam ettiğini söyledi.

- "Suçlular adalet önünde hesap verecek" Suruç ilçesinde AK Parti'lilere yönelik düzenlenen saldırıya değinen Erdoğan, yaşanan elim hadisede hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın ve ölenlerin yakınlarına başsağlığı diledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye Cumhuriyeti devleti bir hukuk devletidir. Hadise, güvenlik güçlerimiz ve savcılığımız tarafından ayrıca soruşturuluyor. Her şey ortaya çıkartılacak ve suçlular adalet önünde hesap verecektir." diye konuştu. - "Şanlıurfa'nın içme suyu meselesini çözdük" Şanlıurfa'nın içme suyu meselesini Atatürk Barajı'ndan su getirmek suretiyle çözdüklerini aktaran Erdoğan, içme suyu arıtma tesisi, terfi merkezleriyle ana dağıtım hatlarını inşa ettiklerini ve şehrin içme suyu ihtiyacını karşıladıklarını anlattı. Erdoğan, Siverek ve 19 köyün uzun vadeli içme suyu ihtiyacını karşılayacak isale hattı ve arıtma tesisinin inşaatının devam ettiğini söyledi. Bunların dışında Şanlıurfa'ya 2 baraj ve 4 gölet inşa ettiklerini, 4 baraj ve 3 göletin inşaatının sürdüğünü bildiren Erdoğan, Şanlıurfalı çiftçilere son 16 yılda toplam 10 milyar lira tarımsal destek verdiklerini hatırlattı.

Erdoğan, Şanlıurfa'da yalnızca tarımsal üretim yapılması için 9 tarımsal ovayı sit alanı olarak koruma altına aldıklarına dikkati çekti. Sulamanın, aynı zamanda enerji ve elektrik anlamına geldiğini dile getiren Erdoğan, "Bu konuda birtakım sıkıntılarınız olduğunu biliyorum. Sizlerin derdine derman olacak birtakım çözümler geliştirildi, inşallah en yakın zamanda bunları da hayata geçireceğiz." dedi. - "16 yılda 65 bin Şanlıurfalı işe yerleştirildi" Recep Tayyip Erdoğan, 2002'den bugüne yaklaşık 65 bin vatandaşı İŞKUR aracılığıyla işe yerleştirdiklerini, bugüne kadar 605 milyon lira tutarındaki teşviklerden toplam 271 bin Şanlıurfalı işveren ve sigortalının yararlandığını bildirdi. Şanlıurfa'da 2002 yılında kadar yalnızca bir organize sanayi bölgesi kuruluyken, bugün 5 organize sanayi bölgesinde 20 bin 200 kişinin istihdam edildiğini belirten Erdoğan, "Şehrimize bir teknokent kurduk. Bunlar yaptıklarımızın küçük bir özeti. Biz Şanlıurfa'nın potansiyelinin çok daha büyük olduğunu biliyoruz. Önümüzdeki dönemde Şanlıurfa'yı her alanda lokomotif şehirlerden biri haline getiriyoruz. Bunun için 24 Haziran çok önemli." diye konuştu.

Vatandaşlara, "Şanlıurfa 24 Haziran'da tercihimizi bir kez daha hizmet siyasetinden yana kullanıyor muyuz? Vakit Şanlıurfa vakti diyor muyuz? Vakit Türkiye vakti diyor muyuz? Bütün bunlar için 24 Haziran'da cumhurbaşkanlığında şahsıma, milletvekilliğinde AK Parti'ye mühür basıyor muyuz?" diyen ve "evet" karşılığını alan Erdoğan, "Hanımlar, ben size çok güveniyorum, inanıyorum çünkü kale içeriden fethedilir. Hanımlar bu işe 'evet' dedi mi mesele bitmiştir." ifadelerini kullandı. - "Türkiye gelecek yarım asrının istikametini belirleyecek" Mitingde "Rabia" işareti yapan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Tüm Türkiye pazar günü ne olacağını Şanlıurfa'dan duysun. Hep beraber, gümbür gümbür tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. İşte bunun için bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Çünkü Türkiye pazar günü sadece bir cumhurbaşkanı ve 600 milletvekili seçmekle kalmayacak, aynı zamanda bu seçimde ülkemizin gelecek yarım asrının da istikametini belirleyecek. Ya 2053 ve 2071 vizyonlarımıza doludizgin koşacağız ya da yeniden 1970'lerin, 1990'ların tedirginliğiyle kendi içimize kapanacağız. Soruyorum, bu ülkeyi CHP'nin o tek parti dönemlerine geri döndürmek ister misiniz? Peki bu terör örgütünün arkasında olduğu malum partiye bunu terk edebilir miyiz? Öyleyse 16 yıldır sizlere hizmetkar olan bizlere, en hayırlısı neyse onu hayata geçirmenin mücadelesini birlikte vermeye var mıyız?"

- "Korkaklar zafer anıtı dikemez" Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletin kökeniyle, inancıyla, kıyafetiyle, diliyle, kültürüyle uğraşan vesayete karşı mücadele ettiklerini ifade ederek, "Kızlarımızın başörtüsüyle uğraştılar mı? Çıkmış diyor ki Bay Kemal, 'Başörtüsü sorununu ben çözdüm.' Sen kimsin? Neyi çözdün? Senin partinin milletvekili, ikna odalarında benim başörtülü kızlarımın başlarını açtı. Sen kimsin? Aynı zamanda 411'le ilgili Bay Kemal'in, Bay Muharrem'in imzası var. Anayasa Mahkemesi'ne götürdünüz. Siz kimi aldatıyorsunuz?" dedi. Şanlıurfalılardan, muhalefete gereken dersi 24 Haziran'da vermelerini isteyen Erdoğan, şöyle konuştu: "Adamlar, imam hatip okullarıyla dalga geçiyor. Niye dalga geçiyorsunuz? Ben de imam hatipliyim elhamdülillah. Dört çocuğumun dördü de imam hatip mezunu. Devletin okulu değil mi? Ben orayı tercih ettim, sen başka yeri tercih ettin. Ve biz şu anda bu milletin hizmetkarıyız. Biz bu FETÖ'cüleri de biliyoruz. Bay Kemal'in, Bay Muharrem'in ağzından terörle mücadele duydunuz mu? DEAŞ'ı biz kovduk, FETÖ'yü kovuyoruz, PKK'yı aynı şekilde. Mahallelerimizi çukurlarla doldurdular. Hepsinin üstesinden Allah'ın yardımı ve sizlerin desteğiyle biz geldik. Siz, bizim arkamızda durdunuz. Türkiye'yi demokraside ve ekonomide geliştirdikçe milletimiz bize daha çok sahip çıktı. Öyle ki 15 Temmuz'da adeta gövdesiyle bize siper oldu."

Erdoğan, sınır ötesi operasyonlarda en büyük desteği milletten aldıklarını dile getirerek, "Dünya 5'ten büyüktür dedim, arkamda milletimi gördüm. Davos'ta 'One minute' dedim, arkamda milletimi gördüm. Unutmayın, korkaklar zafer anıtı dikemez." diye konuştu. - "Destekleyin, destan yazmaya devam edelim" "24 Haziran'da bu evladınıza, kardeşinize bu desteği verin ve biz destan yazmaya devam edelim." ifadesini kullanan Erdoğan, Şanlıurfalıların "Ekmeği ekmekçiye ver, bir ekmek de ziyade ver." sözünü hatırlattı. Şanlıurfa'dan destek isteyen Erdoğan, şunları kaydetti: "Peki ötekiler ne diyor; 'hapır sapır'. Siz öyle dersiniz ya 'hapır sapır' konuşuyorlar. Çünkü bunlar hep 'havanta' adaylar. Bir anamuhalefetimiz var, tam evlere şenlik. Genel başkanı ayrı bir telden çalıyor, aday ayrı bir telden çalıyor. İkisinin tek dersi seçimden sonra CHP'nin başına kimin geçeceği. Ötekileri söylemiyorum. Bölücü örgütün oyuncağı parti, eskiden emirleri Kandil'den alıyordu, şimdi orayı da başlarına yıkıyoruz. Oraya inmeye başladık. Bakalım şimdi onlara talimat hangi dağ başından gelecek? Bunların bu ülkeye zaten zerre kadar faydaları olmadı. Kürt kardeşlerimize bunlar zulmetti. Bizim için Türk, Kürt, Laz, Çerkez, Gürcü, Abaza, Roman böyle bir ayrım var mı? Asla. Biz, yaradılanı Yaradan'dan ötürü sevdik. Benim Rabbim böyle emrediyor. Rabbim 'Ayırt edemezsin, biz sizi kavimlere ayırdık, birbirinizle daha iyi tanışasınız, anlaşasınız diye.' diyor. Üstünlük, ittika ile. Kim takva olarak daha üstünse, en üstünü o."

"Türk, Kürt, Laz olmak, Çerkez, Gürcü, Roman üstünlük sebebi değil, ama hepsini de severiz." diyen Erdoğan, inkar politikalarını reddettiklerini, ret ve baskıcı politikaları ayaklar altına aldıklarını söyledi. - "Kardeşliğimize gölge düşürmeyelim" Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Haziran'a 3 gün kaldığını hatırlatarak, "Milletvekili diye Ankara'ya gönderdiklerinin arkasından ne çıkıyor, uyuşturucu baronları çıkıyor. Silah kaçakçılığına kadar her türlü gölge var. Belediye başkanı diye getirdikleri kişiler şehirleri pisliğe, çöpe, çukura, sefilliğe boğmaktan başka bir iş yapmadılar. Allah'tan kayyum belediye başkanlarımız geldi de şehirlerimiz hizmet gördü." şeklinde konuştu. "Şanlıurfa, bunlara cevabı 24 Haziran'da sandıkta en güzel şekilde veriyor muyuz? Erdem, irade ve cesaretle Türkiye'yi şahlandırmak için hazır mıyız? 24 Haziran'da tercihimizi güçlü Meclisten yana kullanıyor muyuz? Güçlü hükümetten yana kullanıyor muyuz? Güçlü Türkiye'den yana kullanıyor muyuz? 'Vakit birlik vakti' diyor muyuz? 'Vakit, Şanlıurfa vakti' diyor muyuz? 'Vakit Türkiye vakti' diyor muyuz?" diye soran Erdoğan, "evet" yanıtını alınca, "Rabbim, birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin. Ne olur kardeşliğimize gölge düşürmeyelim. Aman ha bir olalım, beraber olalım, sandıklara da öyle gidelim." karşılığını verdi.