AK Parti'nin seçim başarısı

AA muhabirinin derlemelerine göre, AK Parti, yüzde 98 oranında açılan sandık sayısına göre, 1 Kasım 2015 seçimi ile kıyaslandığında bazı illerde milletvekili sayısını artırırken, bazı illerde ise düşürdü.

AK Parti'nin, toplam milletvekili sayısı 88'den 98'e çıkan İstanbul'da çıkardığı milletvekili sayısı 43, milletvekili sayısı 32'den 36'ya yükselen Ankara'da ise çıkardığı milletvekili sayısı 16'dan 15'e indi.

Milletvekili sayısı 26'dan 28'e yükselen İzmir'de çıkardığı milletvekili sayısı önceki seçimde olduğu gibi 8 olarak gerçekleşen AK Parti'nin, milletvekili sayısı 18'den 20'ye yükselen Bursa'da çıkardığı milletvekili sayısı da 1 Kasım 2015 seçimindeki gibi 11 olarak gerçekleşti.

AK Parti, 1 Kasım 2015 seçiminde milletvekili çıkaramadığı Şırnak'ta bu seçimde bir milletvekili çıkarma başarısı gösterdi.

AK Parti, önceki seçimde bir milletvekili çıkardığı Iğdır ile milletvekili çıkaramadığı Tunceli ile Hakkari'de bu seçimde de milletvekili çıkaramadı.

Toplam milletvekili sayısı 2'den 1'e düşen Bayburt'taki tek milletvekilliğini de AK Parti kazandı.

AK Parti'nin milletvekili sayısı değişmeyen iller şöyle:

"Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Artvin, Aydın, Bilecik, Bingöl, Bolu, Burdur, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Edirne, Elazığ, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Mersin, Kırklareli, Kocaeli, Manisa, Mardin, Muğla, Niğde, Rize, Siirt, Sinop, Tekirdağ, Uşak, Zonguldak, Karaman, Batman, Bartın, Ardahan, Karabük, Kilis, Osmaniye"