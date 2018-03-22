GAZİANTEP (AA) - AK Parti Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Şehirlerimize başka bir perspektiften bakıyoruz. Halkın ne söylediğini, projelerini, hedeflerini, taleplerini, eleştirilerini, şehriyle ilgili hayallerini anlamak için buradayız." dedi.

Karaaslan, bir otelde düzenlenen, "Şehrim 2023" projesi çalıştayının açılışında yaptığı konuşmada, öğrenciden sanayiciye herkesin gözündeki Gaziantep'i dinleyeceklerini ve şehri daha ileriye taşımak için projeler geliştireceklerini belirtti.

Türkiye'nin 2023 hedefleri olduğu gibi kentlerin de hedeflerinin olması gerektiğini ifade eden Karaaslan, şunları söyledi:

"Benim şehrim diyenlerin sesine kulak vermek için 'Şehrim 2023' projesi kapsamında buradayız. Şehirlerimize başka bir perspektiften bakıyoruz. Halkın ne söylediğini, projelerini, hedeflerini, taleplerini, eleştirilerini, şehriyle ilgili hayallerini anlamak için buradayız. Son 15 yılda çok yol katettik. Birçok eksiği olan şehirler vardı, sokakları, yolları olmayan, kanalizasyonların aktığı, çöp dağlarının olduğu şehirler. Gazeteler hava kirliliğine karşı maske dağıtırdı. Çok şükür şu an engelsiz, herkes için yaşanabilir, çevre dostu şehirler var. Bütün bu kazanımların üzerine yeni şeyler söylememiz lazım. İşte bunun için burada sizlerleyiz."