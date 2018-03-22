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AK Parti'nin "Şehrim 2023" projesi

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.03.2018 12:24 | Son Güncelleme

AK Parti Çevre, Şehir ve Kültürden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan: - "Şehirlerimize başka bir perspektiften bakıyoruz. Halkın ne söylediğini, projelerini, hedeflerini, taleplerini, eleştirilerini, şehriyle ilgili hayallerini anlamak için buradayız"

GAZİANTEP (AA) - AK Parti Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Şehirlerimize başka bir perspektiften bakıyoruz. Halkın ne söylediğini, projelerini, hedeflerini, taleplerini, eleştirilerini, şehriyle ilgili hayallerini anlamak için buradayız." dedi.

Karaaslan, bir otelde düzenlenen, "Şehrim 2023" projesi çalıştayının açılışında yaptığı konuşmada, öğrenciden sanayiciye herkesin gözündeki Gaziantep'i dinleyeceklerini ve şehri daha ileriye taşımak için projeler geliştireceklerini belirtti.

Türkiye'nin 2023 hedefleri olduğu gibi kentlerin de hedeflerinin olması gerektiğini ifade eden Karaaslan, şunları söyledi:

"Benim şehrim diyenlerin sesine kulak vermek için 'Şehrim 2023' projesi kapsamında buradayız. Şehirlerimize başka bir perspektiften bakıyoruz. Halkın ne söylediğini, projelerini, hedeflerini, taleplerini, eleştirilerini, şehriyle ilgili hayallerini anlamak için buradayız. Son 15 yılda çok yol katettik. Birçok eksiği olan şehirler vardı, sokakları, yolları olmayan, kanalizasyonların aktığı, çöp dağlarının olduğu şehirler. Gazeteler hava kirliliğine karşı maske dağıtırdı. Çok şükür şu an engelsiz, herkes için yaşanabilir, çevre dostu şehirler var. Bütün bu kazanımların üzerine yeni şeyler söylememiz lazım. İşte bunun için burada sizlerleyiz."

Karaaslan, "2023 şehir otobüsü"nü halkla buluşturmak istediklerini vurgulayarak, "Biz de şehri temsil eden milletvekilleriyle bir araya geldik. Bugün de projemizin üçüncü etabını gerçekleştiriyoruz. Öğrenci, engelli, sanayici her kesimden insanlar burada. Onların gözünden Gaziantep'i dinleyeceğiz. Şehir kimliğini konuşacağız. Çevre kültüründen bahsedeceğiz. Akıllı teknolojiyi kullanarak şehir uygulamaları projelerimizden bahsedeceğiz. Gaziantep destan yazan, Anadolu'ya ışık tutmuş bir şehir. Tüm Gaziantepliler'i dinleyerek, yol haritası oluşturacağız." diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından toplantı basına kapalı devam etti.

Çiğdem Karaaslan, çalıştayın ardından, "Şehrim 2023" projesi kapsamında otobüsle yola çıkan ekibin, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda, vatandaşlara ve öğrencilere, tablet bilgisayarlar aracılığıyla yapacağı anket çalışmasına eşlik edecek.

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