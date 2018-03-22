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AK Parti'nin "Şehrim 2023" projesi

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.03.2018 16:33 | Son Güncelleme

AK Parti Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan: - "AK Parti olarak bugüne kadar ürettiğimiz bütün politikaları, bütün düzenlemeleri ve değişiklikleri vatandaşa kulak vererek, milletin sesini dinleyerek, millet iradesini her şeyin üzerinde tutarak gerçekleştirdik"

GAZİANTEP (AA) - AK Parti Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "AK Parti olarak bugüne kadar ürettiğimiz bütün politikaları, bütün düzenlemeleri ve değişiklikleri vatandaşa kulak vererek milletin sesini dinleyerek, millet iradesini her şeyin üzerinde tutarak gerçekleştirdik." dedi.

Gaziantep'te 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda konuşlanan "Şehrim 2023" projesi otobüsü önünde vatandaşlarla bir araya gelen Karaaslan, proje ekibinden çalışmalar hakkında da bilgi aldı.

Karaaslan, burada yaptığı açıklamada, Şehrim 2023 otobüsünün Gaziantep'te büyük ilgi gördüğünü belirterek halkın şehirleriyle ilgili görüşleri, önerileri, talepleri ve hayallerini ilettikleri bir platform kurmak istediklerini söyledi.

"AK Parti olarak bugüne kadar ürettiğimiz bütün politikaları, bütün düzenlemeleri ve değişiklikleri vatandaşa kulak vererek, milletin sesini dinleyerek, millet iradesini her şeyin üzerinde tutarak gerçekleştirdik." diyen Karaaslan, başarılarının arkasındaki en önemli nedenlerden birinin de bu olduğunu vurguladı.

Karaaslan, Şehrim 2023 otobüsünün 9 Mart'ta parti genel merkezi önünden Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı tarafından yolcu edildiğini anımsatarak şunları kaydetti:

"Burada edinilen tüm bilgiler, bu sesin bize söylediği tüm önemli detaylar değerlendirilecek ve hepsi inşallah önümüzdeki dönemde bir yol haritasına dönüşecek. Ülke olarak çok büyük bir mücadele veriyoruz. Her yönüyle verdiğimiz bu mücadeleyi, şehirlerimizde bir değer üretme noktasında bir çaba ortaya koymak istiyoruz. AK Parti olarak sanırım bizi en farklı kılan tarafımız, karşımıza çıkan zorluk her ne olursa olsun, hiç vazgeçmeden çıtamızı kendi içimizde yükselterek yola devam etmek. Bunu yaparken yolumuzu genç arkadaşlarımızla birlikte yürüyoruz."

Karaaslan, daha sonra, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve AK Parti İl Başkanı Eyup Özkeçeci ile projede görev alan gençlere teşekkür belgesi verdi.

Buradaki programı ardından Kitap Kafe'yi ziyaret eden Karaaslan, üniversite öğrencileriyle bir araya geldi ve sohbet etti.

"Şehrim 2023" projesi kapsamında otobüsle yola çıkan ekip, vatandaşlar ve öğrencilerle tablet bilgisayarlar aracılığıyla anket çalışması yapıyor.

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