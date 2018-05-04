KOCAELİ (AA) - AK Parti Genel Merkez, Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığı tarafından hazırlanan "Şehrim 2023" projesi kapsamında yola çıkan "Şehrim 2023" otobüsünün Kocaeli'deki çalışmaları sürüyor.
İzmit Anıtpark'ta düzenlenen basın toplantısında konuşan AK Parti Çevre Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Kocaeli'de şehrin geleceğine yol verecek çalışmalar yaptıklarını söyledi.
Karaaslan, "Şehrim 2023" otobüsünün dört gündür Kocaeli'de halkla buluşarak, vatandaşların fikirlerini sorduğunu belirterek, "Bugün biz şehir buluşmasında şehrin önde gelenleriyle bir araya geldik. Arkasından milletvekillerimizle bir buluşma yapacağız. Daha sonra da bir Kocaeli raporu oluşturacağız. Bu raporu sayın Genel Başkanımıza sunacağız. Biz her zaman sahadayız. Biz bütün politikalarımızı, bütün kararlarımızı milletten aldıklarımızla milletin bize söyledikleriyle şekillendiriyoruz. İşte bugün yine sahadayız. Üreten bir şehirde, Kocaeli'de fikir üretmek için bu şehri seven, bu şehrin geleceğinde benim de sözüm olsun, benim de payım olsun diyenlerle birlikteyiz." şeklinde konuştu.
Vatandaşın görüşlerine önem verdiklerini vurgulayan Karaaslan, ilk kez şehir ve kültür konularında halka ne düşündüklerini sordukları dile getirdi.
Kocaeli'nin kıyıdan geçerken insanların arabanın havalandırmasını kapattığı, nefes almamak için sabredebildiği kadar ettiği bir şehirken, bugün kıyı bandı boyunca çocukların cıvıldadığı, uçurtmaların uçtuğu, insanların denizle buluştuğu bir şehre dönüştüğünü aktaran Karaaslan, "Gelecek hedeflerimiz ve hayallerimiz çok fazla. İşte o yüzden bu şehre 15 kişilik, içlerinde kentsel tasarımcı, mimar, şehir plancısı olan uzman ekip geldi. Onlar şehri dolaştılar. Her birinin ayrı uzmanlık alanlarıyla şehri değerlendirdiler. Bunların hepsini bir araya koymak suretiyle güzel bir çalışmayı hayata geçireceğiz. 30 büyükşehirde bu projeyi gerçekleştiriyoruz. Proje bize Türkiye profili çıkartmak noktasında önemli veri sağlayacak." ifadelerini kullandı.
Karaaslan, daha sonra AK Parti İzmit İlçe Gençlik Kolları'nın İzmit Yürüyüş Yolu'nda bulunan standını ziyaret etti.
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