KOCAELİ (AA) - AK Parti Genel Merkez, Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığı tarafından hazırlanan "Şehrim 2023" projesi kapsamında yola çıkan "Şehrim 2023" otobüsünün Kocaeli'deki çalışmaları sürüyor.

İzmit Anıtpark'ta düzenlenen basın toplantısında konuşan AK Parti Çevre Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Kocaeli'de şehrin geleceğine yol verecek çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Karaaslan, "Şehrim 2023" otobüsünün dört gündür Kocaeli'de halkla buluşarak, vatandaşların fikirlerini sorduğunu belirterek, "Bugün biz şehir buluşmasında şehrin önde gelenleriyle bir araya geldik. Arkasından milletvekillerimizle bir buluşma yapacağız. Daha sonra da bir Kocaeli raporu oluşturacağız. Bu raporu sayın Genel Başkanımıza sunacağız. Biz her zaman sahadayız. Biz bütün politikalarımızı, bütün kararlarımızı milletten aldıklarımızla milletin bize söyledikleriyle şekillendiriyoruz. İşte bugün yine sahadayız. Üreten bir şehirde, Kocaeli'de fikir üretmek için bu şehri seven, bu şehrin geleceğinde benim de sözüm olsun, benim de payım olsun diyenlerle birlikteyiz." şeklinde konuştu.