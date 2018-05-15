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AK Parti'nin "Şehrim 2023" projesi

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.05.2018 21:59 | Son Güncelleme

"Şehrim 2023" otobüsünün Erzurum'daki faaliyetleri devam ediyor - AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz: - "Şehrimizde bulunan 'Şehrim 2023' otobüsüyle bir kez daha vatandaşların görüşlerine kulak vermeyi amaçlıyoruz. Vatandaşlarımızdan aktif şekilde bu çalışmaya katılım göstermesini istiyoruz. Bu çalışma neticesinde elde edilen veriler uzman ve akademisyenlerce değerlendirilip şehrimize ilişkin hizmet ve kalkınma vizyonlarında önemli bir temel teşkil edecektir. Şahlanan Türkiye'nin yolunu şahlanan Erzurum'dan geçtiğini hatırlatarak hemşehrilerime hayırlı ramazanlar diliyorum"

AK Parti Genel Merkez, Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığı tarafından hazırlanan "Şehrim 2023" projesi kapsamında Erzurum'a gelen "Şehrim 2023" otobüsünün çalışmaları sürüyor.

Tarihi Çifte Minareli Medrese önünde düzenlenen basın toplantısında konuşan AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, AK Parti'nin kurulduğundan bugüne ülkede önemli hizmetler ifa ettiğini belirterek, ülkenin kalkınması yolunda da büyük projeleri hayata geçirdiğini söyledi.

AK Parti'nin bu kalkınma hamlelerinin yanı sıra ülkede demokratik adımlarla adaleti, istikrarı güven ve huzuru temin ederek terörle mücadelede önemli kazanımlar sağladığına dikkati çeken Öz, "AK Parti ülkemizin geneline şamil olan bu hizmetlerin yanında yerelde de şehrin kültür ve kimliklerinin muhafazası ve bizi biz yapan değerlerinin geliştirilerek toplumda fonksiyonun devam ettirilmesi için önemli politikalar üretmiştir. Bu kapsamda Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığı, kimlikli şehirler başlığı etrafında insanı merkeze alarak şehrin mekanıyla, sosyal çevresi ve kültürüyle büyümesi yolunda strateji ve politikalar üretmek için Şehrim 2023 projesini hayata geçirmiştir." dedi.

Öz, proje kapsamında kentin sorunları ile güçlü ve zayıf yönlerini tartışıp kentin mevcut potansiyellerine yenilikçi bakış açısıyla bir kez daha dikkati çekmeyi amaçladıklarını kaydetti.

- "Şahlanan Türkiye'nin yolu şahlanan Erzurum'dan geçiyor"

Kentteki "Şehrim 2023" otobüsüyle bir kez daha vatandaşların görüşlerini dinleyeceklerini dile getiren Öz, sözlerini şöyle tamamladı:

"Benzer çalışmaları il başkanlığı olarak şehrimizin muhtelif kesimleriyle, çeşitli zamanlarda gerçekleştirdik. Şimdi ise bu kapsamda şehrimizde bulunan Şehrim 2023 otobüsüyle bir kez daha vatandaşların görüşlerine kulak vermeyi amaçlıyoruz. Vatandaşlarımızdan aktif şekilde bu çalışmaya katılım göstermesini istiyoruz. Bu çalışma neticesinde elde edilen veriler uzman ve akademisyenlerce değerlendirilip şehrimize ilişkin hizmet ve kalkınma vizyonlarında önemli bir temel teşkil edecektir. Şahlanan Türkiye'nin yolunu şahlanan Erzurum'dan geçtiğini hatırlatarak hemşehrilerime hayırlı ramazanlar diliyorum."

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Şehir ve Kültür Başkanlığı Şehrim 2023 AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz AK Parti Genel Merkez

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