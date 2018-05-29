AK Parti'nin Siirt mitingi

SİİRT (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, "PKK denen proje örgütün, bölücü örgütün Kürtler diye bir sorunu yok. Sorun ne biliyor musunuz? Kürtlerin de Türklerin de bu milletin PKK, FETÖ gibi bir sorunu var. Bu sorunu kökünden çözmek için gereken neyse yapıyoruz." dedi. Yıldırım, partisinin Siirt Kent Meydanı'nda düzenlenen mitinginde yaptığı konuşmasına, "Size Cumhurbaşkanımızın, Türkiye sevdalısı liderimizin, eniştenizin, Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını getirdim" diyerek başladı. Kutlu yolculuğa Siirt'ten başladıklarını vurgulayan Yıldırım, Siirt'in "muhtar bile olamaz" diyenlere karşı Erdoğan'ı 9 Mart' 2003'te yüzde 85 oyla milletvekili seçerek siyaset sahnesine çıkardığını anımsattı. Yıldırım, Siirt'in bugün de milletin adamı, Türkiye sevdalısı Recep Tayyip Erdoğan'ı bağrına bastığını, meydandaki coşkunun bunun kanıtı olduğunu söyledi. AK Parti olarak başından beri bölücülüğe, teröre ve kardeş kavgasına asla müsaade etmediklerini belirten Yıldırım, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin batısı ile doğusu arasında hiç ama hiç fark gözetmedik. Her bölgemize ihtiyacı doğrultusunda hizmet götürdük, teşvikler yaptık. Yıllarca ihmal edilen konuları ele aldık, hepsini çözdük. Kardeşlik köprüleri yaptık, red ve inkar politikasını kabul etmedik. Biz anamızın, babamızın kim olduğunu seçmiyoruz. Bizi yaratan Rabbimizdir. Peygamberimiz, kitabımız bir. İster Kürt ister Türk ister esmer, sarışın olalım, ister mavi gözlü olalım ister ela gözlü olalım. Farklılıklarımız her zaman bizim zenginliğimizdir." - Özgürlükler Başbakan Yıldırım, farklılıkların olabileceğini ama gözlerden akan yaşın renginin aynı, acının, sevincin ortak olduğunu vurguladı. Üstünlerin hukukunu değil hukukun üstünlüğünü benimsediklerine dikkati çeken Yıldırım, "Özgürlükler ve haklar konusunda asla taviz vermeyeceğiz. Güvenlik esastır ama en kutsal hak yaşam hakkıdır. Güvenlik esastır ama güvenlik uğruna özgürlüklerden asla vazgeçmek yoktur. Sonuna kadar özgürlük. Kürtlüğünüz ile iftihar edin, Arap'sanız Araplığınız ile övünün ama bir şeyi unutmayalım. Ay yıldızlı bayrağımız hepimizindir, 81 milyonundur. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlettir bizi bağlayan. Gerisi bizim zenginliğimizdir." ifadesini kullandı.