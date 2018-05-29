AK Parti'nin Siirt mitingi

SİİRT (AA) - AK Parti Genel Başkan Vekili Başbakan Binali Yıldırım, "Siirt havalimanını tamamen yeniliyoruz. Yaz kış, iyi havada kötü havada artık uçak inişi olacak, havaalanı açık olacak." dedi. Başbakan Yıldırım, partisinin Siirt Kent Meydanı'nda düzenlenen mitinginde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin Kudüs'ün, Filistin'in yanında olduğunu belirterek, "Bugün aynı coğrafyada zulümler, direniş var. Atılan bombalar, şehit edilen çocuklar, yaşlılar, siviller var. Mazlumların gür sesi, kimsesizlerin kimsesizi Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti var. Birlikte hareket etmeye devam edeceğiz. Selahaddin Eyyübi, Yavuz Sultan Selim, Abdülhamid Han'ın torunlarına yakışır şekilde, bir olarak zalimler karşısında dimdik duracağız." ifadesini kullandı. Yıldırım, 16 yıl boyunca 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışı içinde olduklarını, hizmet ve kalkınma siyasetini benimsediklerini bildirdi. Vatandaşları isyana, ayaklanmaya çağırmadıklarını vurgulayan Yıldırım, "Çukur siyasetiyle şehirleri yakıp, yıkmadık. Ocakları söndürmedik. Arkasında 16 yaşındaki Yasin Börü'yü onlarca kardeşimizi katledenler gibi acı ve gözyaşı bırakmadık. İnsanımıza korku değil ümit verdik." dedi.

Yıldırım, Siirt'e 15 yılda 2 bin derslik yapıldığını, Siirt Üniversitesinin açıldığını ve tıp fakültesinin eğitime kazandırıldığını, 15 yılda 6 milyar liralık yatırım yapıldığını vurguladı. - "Siirt havalimanını yeniliyoruz" Siirt'in gençlerinin silah değil kalem tutacağını belirten Yıldırım, "Siirt'in bir havalimanı var ama doğru düzgün çalışmıyor. Bir süredir kapalı biliyorsunuz. Şimdi havalimanını yeniliyoruz. Tamamen yeniliyoruz, yeni baştan yapıyoruz. Yaz kış, iyi havada kötü havada artık uçak inişi olacak, havaalanı açık olacak. 15 Ağustos'ta havalimanını açıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu. Yıldırım, 15 yıl önce Siirt'te sadece 7 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunun 120 kilometreye ulaştığını, 360 bin dolar olan yıllık ihracatının geçen sene 28 milyon dolara yükseldiğini bildirdi. Zengin bakır yataklarına sahip Siirt'te bakır işleme fabrikası kurulacağını ve bunun için yaklaşık 5 milyar liralık yatırım yapılacağını ifade eden Yıldırım, 5 bin kişinin bu fabrikayla istihdam edileceğini anlattı. Yıldırım, "Yasin Aktay hocamız, bu proje için çok gayret etti. Kendisine çok teşekkür ediyoruz." dedi.

Siirt'te 5 hastane inşa edildiğini aktaran Yıldırım, Eruh'a da hastane yapacaklarını belirtti. Yıldırım, Siirt'teki ambulans sayısının 43 olduğunu vurguladı. Başbakan Yıldırım, şehrin içme suyu problemini de kökünden çözdüklerine işaret ederek, 15 yılda 8 milyar lira yatırım yaptıklarına değindi. AK Parti'nin "Sorunları çözen, dağ gibi sorunları dağ gibi hizmetlere dönüştüren bir parti" olduğunu belirten Yıldırım, "AK Parti sorunları, torunlara havale etmeyen partidir. Laf değil icraat yapan partidir." diye konuştu. -"Siirt, enişteyi cumhurbaşkanı yapmaya karar vermiş" Mitinge katılanlara, "Siirtli kimin laf yaptığını, kimin icraat yaptığını 15 yıldır biliyor değil mi?" sorusunu yönelten Yıldırım, "evet" cevabını alınca, "Maşallah, Siirt işini bitirmiş, kararını vermiş. Enişteyi cumhurbaşkanı yapmaya karar vermiş. Helal olsun ama bizi de unutmayın, AK Parti'yi de unutmayın. AK Parti, Meclis güçlü olacak. Cumhurbaşkanı o zaman daha güzel hizmetleri daha iyi, hızlı şekilde yapacak." karşılığını verdi.

"Güçlü Meclis için AK Parti, güçlü hükümet için Recep Tayyip Erdoğan." ifadesini kullanan Yıldırım, "Siirt, 24 Haziran'a hazır mısın? Güçlü Meclis için 'evet' mi? Güçlü hükümet için var mısın? Güçlü Türkiye için 'evet' mi? Bölücülere, hainlere, anaları gözü yaşlı bırakanlara en güzel cevabı verecek miyiz? PKK'ya, YPG'ye, FETÖ'ye bir kuvvetli Osmanlı tokadı vuracak mıyız? PKK, FETÖ sevenlere hak ettikleri cevabı verecek miyiz?" diye sordu. Vatandaşlardan "evet" yanıtını alan Yıldırım, "Allah sizden razı olsun." dedi. Başbakan Yıldırım, Siirtlilerden, 9 Mart'ta, 15 Temmuz'da olduğu gibi 24 Haziran'da da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sahip çıkmalarını isteyerek, "Durmak yok, yola devam." ifadesini kullandı.

\ - "Zaman, birlik zamanıdır" Siirt-Eruh ve Siirt-Pervari yollarının 2019'da tamamen biteceğini dile getiren Yıldırım, Siirt-Kurtalan-Batman yolunun sıcak asfaltla kaplandığını, 26 kilometresi biten yolun kalan kısmının ihalesinin de yapıldığını belirtti. Yıldırım, OSB'den geçen ve 12 kilometre olan çevre yolunu karayolu ağına aldıklarına işaret etti.