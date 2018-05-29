AK Parti'nin Şırnak mitingi

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, "Bu ülkenin her vatandaşı başımızın tacıdır. Her türlü bölücülüğü, ayrımcılığı reddediyoruz, kabul etmiyoruz." dedi.
Yıldırım, partisince Adliye Meydanı'nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, vatandaşların ramazan ayını tebrik ederek, birlik ve beraberlik mesajı verdi.
"Rabbim kardeşliğimizi, birliğimizi bozmak isteyen hainlere fırsat vermesin." diyen Yıldırım, partililere, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletti.
Şırnaklıların AK Parti'yi bağırlarına basarak, demokrasi ve siyasete olan inançlarını ortaya koyduklarını belirten Yıldırım, "Biz bu güzel ülkenin her şehrine sevdalıyız. Şırnak'ı Antalya'dan, Siirt'i Sinop'tan, Hakkari'yi Bursa'dan ayrı düşünmedik, düşünmeyiz." diye konuştu.
Şırnak Cizreli Mele Ahmed Ciziri'nin, "Biz tek hüviyetiz. Biz aynı kaynaktan türemiş aynı isimleriz." sözünü hatırlatan Yıldırım, şöyle devam etti:
"Bizim vatandaşlıkta önce kardeşiz dememizin sebebi budur. Bizi kardeş yapan değerlerimiz bellidir. Dinimiz, Rabbimiz, peygamberimiz, kitabımız Kur'an-ı Kerim birdir, başımızın tacıdır. Tarihi, medeniyeti birlikte inşa etmiş, ortak inancın, ortak tarihin çocuklarıyız. Aynı beden, aynı ruhuz. Aynı toprağın, Anadolu topraklarının insanları olarak bir olduk, beraber olduk, kardeş olduk, birlikte Türkiye olduk. Bu topraklarda söylenen türküler bize can olmayı, canan olmayı, candan olmayı öğütledi. Bizi kardeş yapan Peygamber Efendimize, Rabbimize hamdolsun diyoruz. Dünya alem bilsin ki Türk de biziz Kürt de biziz Zaza da biziz Arap da biziz Türkmen de biziz Çerkez de biziz. Doğu da bizim Batı da bizim. İzmir de bizim Van da bizim. Kürtçe de bizim Türkçe de bizim."
Başbakan Binali Yıldırım, bu sırada alandaki vatandaşları, Kürtçe "Başım gözüm üstüne" diyerek selamladı.
Alandakilere "Bizler Alparslan'ın, Selahaddin'in torunlarıyız, Selahaddin'in torunları hazır mısınız? 24 Haziran'da destan yazacak mıyız?" sorularını yönelten ve "evet" karşılığını alan Yıldırım, "Şırnak Allah'ına kurban." dedi.
- "Her türlü bölücülüğü, ayrımcılığı reddediyoruz"
Başbakan Yıldırım,"Biz birlikte aynı kıbleye yöneldik, yan yana saf tutuyoruz. Biz bu ülkenin her köşesine, her insanına muhabbetle bağlıyız. Bu ülkenin her vatandaşı başımızın tacıdır. Her türlü bölücülüğü, ayrımcılığı reddediyoruz, kabul etmiyoruz. Türkiye hepimizindir, ay yıldızlı bayrak hepimizindir. Bu devlet hepimizindir. Bu gerçek hiç değişmeyecek." değerlendirmesinde bulundu.
Bölgenin terörden çok çektiğini vurgulayan Yıldırım, "Dağlarımızda eskiden davarımızı, malımızı yayamıyorduk. Dağlar ıssızlaşmıştı, terör geçit vermiyordu. Elhamdülillah şimdi şehrimizle dağımızla her taraf bizimdir. Bizim olmaya devam edecektir." diye konuştu.
Bu sırada alandaki vatandaşlar "Kahrolsun PKK" sloganı attı.
- "Bölücü terör örgütünden hesap sorma vakti gelmiştir"
"Çocuklarımızı dağa çıkaranlar, ellerine silah verenler en çok bu memleketin siz asil evlatlarına, Kürt kardeşlerime zarar verdiler." diyen Yıldırım, teröristlerin, bölgenin çocukları okumasın, cahil kalsın diye okulları yaktıklarını belirtti.
Teröristlerin yolları, tünelleri bombaladıklarını, işçileri kaçırarak, iş makinelerini yaktıklarını vurgulayan Yıldırım, "Kime zarar verdiler? Size zarar verdiler, bu ülkenin asil vatandaşlarına zarar verdiler. Evladı dağa çıkan annenin, çocuğuna hasret kalmış babanın acısını kim anlayabilir. Bu memleketin evladını dağa çıkaran, kalem tutması gereken ellere silah tutuşturan alçak, bölücü terör örgütünden hesap sorma vakti gelmiştir." ifadelerini kullandı.
Başbakan Yıldırım, bu sırada "Dik dur eğilme, ak kadınlar seninle" sloganına, "AK kadınlar, biz sadece Rabbimizin huzurunda eğiliriz, hiçbir alçağın karşısında eğilmeyiz." karşılığını verdi.
Terörün canevinden vurduğu annelerin acısının dinmesini istediklerini vurgulayan Yıldırım, şunları söyledi:
"Başbakan olduğum ilk gün, terörü aziz milletimizin gündeminden çıkaracağız, milletim rahat olsun dedim. Hamdolsun, terör milletin gündeminden çıktı mı? Artık terör kaçacak delik arıyor mu? Deliklerine de girdik, inlerine de girdik. Bu milletin gençlerinin, körpe evlatlarının hayatını karartan bu alçaklara bulundukları her yerde dersini verdik, vermeye devam ediyoruz."
(Sürecek)
Başbakan Binali Yıldırım Şırnak'ta mitinginde güvenlik korucularına müjdeyi verdi!
Alaattin Çakıcı'dan dikkat çeken mektup! Erdoğan'a böyle seslendi!
Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde ağaca düşen yıldırım böyle görüntülendi
Almanya Başbakanı Merkel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Berlin'e davet etti
Ankara'da operasyon! 'Cemil Çiçek' adına paylaşım yapan şüpheli yakalandı
'Duşta kayıp üzerine düştüm' dedi! Gerçek ortaya çıkınca doktor bile inanmak istemedi
Makam odasında ilginç görüntü
Paris'te evlendiler, balayı için Kato Dağı'na geldiler
Irina Shayk da estetik harikası çıktı! İşte kanıtı...
Instagram'ın büyük tuzağına dikkat
İYİ Parti Genel Sekreteri Aytun Çıray'dan valilere sert tepki: Bedelini ödeyecekler
Okuyucu Yorumları 0 yorum