AK Parti'nin Şırnak mitingi

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, "Bu ülkenin her vatandaşı başımızın tacıdır. Her türlü bölücülüğü, ayrımcılığı reddediyoruz, kabul etmiyoruz." dedi.

Yıldırım, partisince Adliye Meydanı'nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, vatandaşların ramazan ayını tebrik ederek, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

"Rabbim kardeşliğimizi, birliğimizi bozmak isteyen hainlere fırsat vermesin." diyen Yıldırım, partililere, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletti.

Şırnaklıların AK Parti'yi bağırlarına basarak, demokrasi ve siyasete olan inançlarını ortaya koyduklarını belirten Yıldırım, "Biz bu güzel ülkenin her şehrine sevdalıyız. Şırnak'ı Antalya'dan, Siirt'i Sinop'tan, Hakkari'yi Bursa'dan ayrı düşünmedik, düşünmeyiz." diye konuştu.

Şırnak Cizreli Mele Ahmed Ciziri'nin, "Biz tek hüviyetiz. Biz aynı kaynaktan türemiş aynı isimleriz." sözünü hatırlatan Yıldırım, şöyle devam etti:

"Bizim vatandaşlıkta önce kardeşiz dememizin sebebi budur. Bizi kardeş yapan değerlerimiz bellidir. Dinimiz, Rabbimiz, peygamberimiz, kitabımız Kur'an-ı Kerim birdir, başımızın tacıdır. Tarihi, medeniyeti birlikte inşa etmiş, ortak inancın, ortak tarihin çocuklarıyız. Aynı beden, aynı ruhuz. Aynı toprağın, Anadolu topraklarının insanları olarak bir olduk, beraber olduk, kardeş olduk, birlikte Türkiye olduk. Bu topraklarda söylenen türküler bize can olmayı, canan olmayı, candan olmayı öğütledi. Bizi kardeş yapan Peygamber Efendimize, Rabbimize hamdolsun diyoruz. Dünya alem bilsin ki Türk de biziz Kürt de biziz Zaza da biziz Arap da biziz Türkmen de biziz Çerkez de biziz. Doğu da bizim Batı da bizim. İzmir de bizim Van da bizim. Kürtçe de bizim Türkçe de bizim."