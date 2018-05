AK Parti'nin Şırnak mitingi

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, "Bu ülkenin her vatandaşı başımızın tacıdır. Her türlü bölücülüğü, ayrımcılığı reddediyoruz, kabul etmiyoruz." dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, bu sırada alandaki vatandaşları, Kürtçe "Başım gözüm üstüne" diyerek selamladı.

Alandakilere "Bizler Alparslan'ın, Selahaddin'in torunlarıyız, Selahaddin'in torunları hazır mısınız? 24 Haziran'da destan yazacak mıyız?" sorularını yönelten ve "evet" karşılığını alan Yıldırım, "Şırnak Allah'ına kurban." dedi.

- "Her türlü bölücülüğü, ayrımcılığı reddediyoruz"

Başbakan Yıldırım,"Biz birlikte aynı kıbleye yöneldik, yan yana saf tutuyoruz. Biz bu ülkenin her köşesine, her insanına muhabbetle bağlıyız. Bu ülkenin her vatandaşı başımızın tacıdır. Her türlü bölücülüğü, ayrımcılığı reddediyoruz, kabul etmiyoruz. Türkiye hepimizindir, ay yıldızlı bayrak hepimizindir. Bu devlet hepimizindir. Bu gerçek hiç değişmeyecek." değerlendirmesinde bulundu.

Bölgenin terörden çok çektiğini vurgulayan Yıldırım, "Dağlarımızda eskiden davarımızı, malımızı yayamıyorduk. Dağlar ıssızlaşmıştı, terör geçit vermiyordu. Elhamdülillah şimdi şehrimizle dağımızla her taraf bizimdir. Bizim olmaya devam edecektir." diye konuştu.