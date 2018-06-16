AK Parti'nin Sivas mitingi

Yıldırım, konuşması sırasında meydandakilerden ellerindeki Türk bayrağını havaya kaldırmalarını isteyerek, "Yolları böldük gönülleri birleştirdik, yolları böldük milleti birleştirdik, yolları böldük hayatları birleştirdik. Yiğitler diyarından söylüyorum, Yiğidolar diyarından söylüyorum, ey ahmaklar, bölücüler, PKK'lılar, FETÖ'cüler, DEAŞ'lılar aklınıza başınıza alın işte Sivas. Yolları böleriz de Türkiye'yi böldürtmeyiz." diye konuştu.

Yıldırım, partisinin tarihi Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlediği mitingdeki konuşmasında, referandum öncesinde Sivas'a ikinci bir üniversite sözü verdiklerini ve açtıklarını anımsatarak, "Bilim Teknoloji Üniversitesi Sivas'ımıza hayırlı olsun." dedi.

SİVAS (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, "Yiğitler diyarından, yiğidolar diyarından söylüyorum, ey ahmaklar, bölücüler, PKK'lılar, FETÖ'cüler, DEAŞ'lılar aklınıza başınıza alın işte Sivas. Yolları böleriz de Türkiye'yi böldürtmeyiz." dedi.

Yıldırım, hızlı treni hayal olmaktan gerçeğe dönüştürdüklerini belirterek, 2019'da Sivas'tan Ankara'ya hızlı trenle gideceğini bildirdi.

Yıldırım, şöyle devam etti:

"Bunları da kara trene bindirelim tıngır mıngır gitsinler. Tamam mı? Ne diyor? Birisi gelmiş diyor ki 'Ya bu hızlı tren de Sivas'a hiç iyi değil, bu niye yapılıyor?' Bir de kendisi üstelik Sivaslı. Hızlı trene karşı çıkmak akıl karı mıdır? Allah ıslah etsin, Allah yardım etsin. Ne diyeyim?"

AK Parti'nin 15 yılda bütün illere doğalgaz getirdiğini belirten Yıldırım, "Siz ne yaptınız bu ülkeye? Onu soruyorum. Hangi hizmetiniz var?" diye sordu.

Yıldırım, AK Parti'nin ihracatı 36 milyar dolardan 162 milyar dolara çıkardığını, Türkiye'yi 3 kat büyüttüğünü vurgulayarak, "Siz ne yaptınız? Neyi vadediyorsunuz?" dedi.

Marmaray'ı, Avrasya'yı, iki kıtayı, Anadolu ile Avrupa yakasını denizin altından birleştirdiklerini anlatan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Fatih gemileri karadan yüzdürdü. Onun torunları Recep Tayyip Erdoğan, Binali Yıldırım ve arkadaşları da trenleri, arabaları denizin altından geçirdi. Bize yakışan da budur, ecdadımızın torunlarına da yakışan budur. Emin olun bunlar ne dediğini bilmiyor. Ama zaten benim yiğido kardeşlerim bunları ciddiye almaz. Bizim milletimiz basiretlidir. Boş söze kulak asmaz.