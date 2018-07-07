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AK Parti'nin TBMM Başkan adayı Binali Yıldırım oldu

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.07.2018 17:10 | Son Güncelleme

ADALET ve Kalkınma Partisi (AK Parti), TBMM Başkan adayı olarak Binali Yıldırım'ı gösterdi.

ANKARA, (DHA)- ADALET ve Kalkınma Partisi (AK Parti), TBMM Başkan adayı olarak Binali Yıldırım'ı gösterdi.
27'nci Dönem TBMM Başkan adaylığı için Meclis'te grubu bulunan siyasi partiler, TBMM Genel Sekterliği'ne başvurulara başladı. TBMM Genel Sekreterliği'ne bugün saat 16.30'da ilk başvuruyu yapan AK Parti oldu. AK Parti'nin Meclis'teki kapalı grup toplantısında varılan karar sonucu, Meclis Başkanı adayı olarak Binali Yıldırım gösterildi.
Başbakan Binali Yıldırım adaylığı sonrası yaptığı açıklamada, "Vatana millete hayırlı olur inşallah. Başka adaylar da çıkabilir. İlk turda sonuçlanır mı bilmem. Meclisimiz, milletvekillerimiz ne derse o olur" dedi.
MECLİS BAŞKANLIĞI SEÇİM SÜRECİ
Adaylık başvuruları 11 Temmuz Çarşamba günü saat 00.00'da sona erecek. TBMM Başkanlık seçiminin ise 12 Temmuz Perşembe günü yapılması bekleniyor. Seçimlerde, birinci ve ikinci turlarda üye tam sayısının 3'te 2 oy çoğunluğu olan 400 oy, üçüncü turda ise salt çoğunluk olan 301 oy zorunluluğu aranacak.

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