AK Parti’nin Tekirdağ’daki yeni yönetimi belli oldu

Başbakan Binali Yıldırım’ın katılımıyla gerçekleştirilen AK Parti 6. Olağan Tekirdağ İl Kongresi’nde Cüneyt Yüksel başkanlığındaki yeni il yönetimi belli oldu.

Cüneyt Yüksel başkanlığındaki Tekirdağ il yönetiminde, Adnan Sungur, İlker Subaşı, Atamer Örü, Atilla Melik Şengül, Aytaş Eriz, Barış Kıyar, Batuhan Kayın, Bayram Başelma, Beste Emre Güngör, Bülent Can, Cem Fitoloğlu, Cengiz Uysal, Cenk Erol, Emine Kaya, Emrah Aydoğdu, Ercan Dilsiz, Ercan Pehlivan, Ercan Üçel, Fatih Cin, Fatih Kayı, Filiz Yazıcı, Gökay Gök, Gökhan Saygı, Güler İncehasan, Hakan Arıcılar, Hasan Alp, Hasan Berkan Son, İlker Öz, İsmail Polat, Kaan Çelik, Kenan Akagündüz, Merve Yavuz, Mestan Özcan, Mithat Seda, Nusret Mandacı, Murat Destereci, Mülahim Kuru, Özkan Sobacıoğlu, Pınar Bolca, Ramazan Karadeniz, Saniye Tozar, Seçkin Gün, Senahi Dereli, Şahin Umur, Şenol Gönüldaş, Şule Akyüz, Tevfik Keskin, Yıldız Filiz ve Zeki Çalışkan yer aldılar.

Yeni yönetimde yedek yönetim kurulu üyeliklerinde ise Nusret Esen, Mesut Güner, Sevcan Garip, Raşit Kubilay, Ali Doğan, Serdar Ürken, Sedat Güner, Şevket Yatman, Sabiha Özmolla, Helmi Alpaslan, Hakan Yosmaoğlu, Fatih Çınar, Mehmet Gözütok, Dilşah Korkmaz, Kamil Kocaağlar, Hasan Köseler, İdil Birsen, Nurettin Karanfil, İlker Erkmen, Vildan Yılmaz, Uğur Işık, Özkan Engin, Zafer Bektaş, Yurdagül Aydın ve Selami Şılga bulunuyor.

İl Demokrasi Hakem Kurulu’nda, Efrahim Balım, Münür Kılıç, İrfan Kıran, İl Disiplin Kurulunda İlhan Saltık, Eşref Sadık Ergene, Ethem Çetin, Hakan Güner, Hüseyin Bilecen isimleri yer alırken Büyük Kongre Delegeleri olarak da Cüneyt Yüksel, Nesibe Önal, Cem Karaca, Çiğdem Koncagül, Sevda Tığ, Mestan Özcan, Kerim Atalay, Hüseyin Uzunlar, Abdullah Öge, Salih Bezgin, Hamdi Sarıer ve Gökhan Şentürk yer aldılar.