AK Parti'nin Tokat mitingi

Yıldırım, Turhal, Erbaa, Artova, Pazar'a yaptıkları hastanelerin de inşaatının tüm hızıyla sürdüğünü belirterek Sulusaray'a inşa edecekleri hastanenin ihalesinin gelecek günlerde yapılacağını bildirdi.

Şehirde 7 olan acil istasyon sayısını 27'ye yükselttiklerini, 10 ambulansı 61'e çıkardıklarını, nitelikli yatak sayısını sıfırdan bin 915'e getirdiklerini ifade eden Yıldırım, 2002'de sadece 5 bin hastaya acil sağlık hizmeti verilirken, 2017'de 44 binden fazla hastayı hastaneye yetiştirerek hayata döndürdüklerini söyledi.

Tokat'ta 12 adet birinci basamak sağlık tesisi açtıklarını, hepsini son teknoloji cihazlarla donattıklarını belirten Yıldırım, Tokat'ta 2002'de 214 olan uzman doktor sayısını 429'a, diş hekimi sayısını 34'ten 161'e, hemşire sayısını bin 119'dan 2 bin 41'e çıkardıklarını dile getirdi.

TOKAT (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, "Tokat Turhal Şeker Fabrikası çalışmaya devam edecek. Daha fazla da kotasını, üretimini artıracağız, buradan söz veriyorum." dedi.

Bunun gibi 8 inşaatı, 14 projeyi hayata geçirmek için gün saydıklarını kaydeden Yıldırım, "Tokat'ta 2003'e kadar sadece 16 kilometre bölünmüş yol yapılmıştı. AK Parti bunun üzerine tam 260 kilometre yol yaptı. Yolları böldük, gönülleri birleştirdik. Yolları böldük, hayatları birleştirdik. Yolları böleriz de Türkiye'yi böldürmeyiz, bunu herkes böyle bilsin." diye konuştu.

Tokat'ı Amasya'ya Sivas'a bölünmüş yollarla bağladıklarını, şimdi Tokat-Niksar, daha sonra da Niksar-Ünye yolunu yaparak Karadeniz'i Tokat üzerinden Akdeniz'e bağlayacaklarını anlatan Yıldırım, ayrıca Tokat çevre yolunun bazı yerlerinde araziden kaynaklı gerçekleşen bozulmaları yaptıklarını söyledi.

- "Yeni havalimanıyla 2 milyon yolcu taşınacak"

Samsun-Sivas demiryolunu yeni baştan inşa ettiklerini ve yakın zamanda hizmete açacaklarını bildiren Yıldırım, Tokat'a yeni, modern bir havalimanı yapılacağını da kaydetti. Yıldırım, bu havalimanının yapımı için gayret gösteren AK Partili milletvekillerine teşekkür etti.

Yıldırım, nisan ayında ihalesi biten havalimanından dış uçuşlar da dahil 2 milyon yolcu taşınacağına işaret ederek bunun, Tokat'ın turizmini, ticaretini geliştireceğini, kalkınmasına, ekonomisine çok büyük katkı sağlayacağını vurguladı.