AK Parti'nin Trabzon mitingi

TRABZON (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bunlar milletin oyunu, milli iradeyi, siyaset mühendisliği masalarında meze yapacak kadar demokrasiye ihanet içindeler." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisince Meydan Parkı'nda düzenlenen Trabzon Mitingi'nde halka seslendi. Erdoğan, "Trabzon, uşaklar nasılsınız, iyi misiniz? Fatih Sultan Mehmet Han'ın emaneti Trabzon, Yavuz'a güç, Kanuni'ye nefes veren Trabzon, Ali Şükrü Bey'in şehri Trabzon, alimlerin şehri Trabzon, iş adamından bürokratına, sporcusundan sanatçısına ülkemize nice değer kazandırmış Trabzon, Karadeniz gibi coşkulu, yaylaları gibi huzurlu Trabzon." diye selamladı. "Oy sevdalım, sevdalım. Sensin benim gümanım. Bu sevdaluk yüzünden, hiç kalmadı dermanım." türküsünün sözlerini okuyan Erdoğan, "Bizim dermanımız Trabzon'dur, Karadeniz'dir, Türkiye'dir." dedi. Ramazan ayının son iki gününde olunduğunu, yarın arife, cuma günü de bayram olduğunu hatırlatan Erdoğan, vatandaşların Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.

- "Bunlar, demokrasiye ihanet içindeler" "Trabzonlu, adamın hasını, siyasetçinin hasını iyi bilir." ifadelerini kullanan Erdoğan şöyle devam etti: "Kim bu ülkeye, bu memlekete hizmet etmiş, kim lafla kendisini oyalıyor, Trabzonlu bunu çok iyi bilir. Bu şehir, Trabzon'u seçimden seçime hatırlayanları da, her fırsatta sizlerle omuz omuza yol yürüyenleri de iyi bilir. Biz Trabzon'un karşısına Cumhur İttifakı ile geliyoruz. Onlar, kiminle karşınıza geliyor? Yanlarında, arkalarında, önlerinde kimler var? Milletvekili transferinden, seçmen dağıtmaya kadar yapmadık rezillik bırakmadılar. 15 tane milletvekilini bir yere gönderdiler mi, gönderdiler. Bunlardan bir şey olmaz. Bunlar, siyaseti rezil ettiler, mahvettiler. Bunlar milletin oyunu, milli iradeyi, siyaset mühendisliği masalarında meze yapacak kadar demokrasiye ihanet içindeler." Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Trabzon, 24 Haziran'da bunlara iyi bir cevap verecek mi? Trabzon, 24 Haziran'da bunlara, milli iradeye nasıl sahip çıkılır gösterecek mi? Trabzon, 24 Haziran'da, tercihini bir kez daha hizmet siyasetinden yana kullanıyor mu? Güçlü meclis, güçlü hükümet, güçlü Türkiye için cumhurbaşkanlığında şahsımı, mecliste AK Parti'yi destekliyor muyuz?" sorularına alandaki kalabalık "Evet" cevabını verdi.

Bu seçimlere MHP ile ittifak içinde girdiklerine işaret eden Erdoğan, "Yanımızda rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nun yadigarı Alperenler de var. Hep birlikte oluşturduğumuz Cumhur İttifakı'nı destekliyor muyuz?" diye sordu. - "Bazıları alavere dalavere yapıyor, kimse bu oyuna gelmesin" Sadece Trabzon'a değil, tüm Türkiye'ye seslendiğini ifade eden Erdoğan, "Bazıları alavere dalavere yapıyor, kimse bu oyuna gelmesin." uyarısında bulundu. "Vakit Trabzon vakti, vakit Türkiye vakti diyor muyuz?" diye soran Erdoğan'a kalabalıktan "Evet" cevabı geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sizlerin desteğiyle irade, erdem ve cesaretle Türkiye şahlanacak. Biz, 'Hizmet siyaseti' derken bunun sadece lafını etmiyoruz, yaptığımız icraatlarla yeni projelerle ülkemizi 2023 hedeflerine hazırlıyoruz." dedi. - "Trabzon'a son 16 yılda 28 milyar lira yatırım" Bu çerçevede, Trabzon'a son 16 yılda 28 milyar lira yatırım yaptıklarını bildiren Erdoğan, şunları söyledi: "Laf değil, icraat icraat. Eğitimde 2 bin 751 adet yeni dersliği şehrimize kazandırdık. Trabzon'da ikinci üniversiteyi kurduk. Trabzon Üniversitesi şehrimize hayırlı olsun. Yüksek öğrenim öğrencileri için 8 bin 880 kişilik yeni yurt binaları yaptık. Birkaç yıla kadar, Trabzon Arsin ve Beşikdüzü'nde toplamda 2 bin 800 kişilik yurt binalarını da faaliyete geçiriyoruz."