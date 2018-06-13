AK Parti'nin Trabzon mitingi

TRABZON (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'nin, "HDP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması" çağrısına ilişkin, "Ne demek 'Cumhurbaşkanı adayı, bırak.' Cumhurbaşkanı adayı olmanın şartları olması lazım. Bana göre bu yanlış bir gelişme. İnşallah bunun da düzeltilmesi lazım. Neymiş mahkum değilmiş, tutukluymuş. Tutukluluğun nedeni çok önemli." dedi. Erdoğan, partisinin Trabzon Meydan Parkı'nda düzenlenen mitinginde halka hitap etti. "Bu yıl fındık nasıl? Ne durumdayız? Verim iyi mi?" diye soran Erdoğan, "iyi" yanıtını alınca, "İyi, maşallah. Fındıkla ilgili bazı sıkıntıların olduğundan arkadaşlarım haberdar etti. Üreticilerimizi mağdur etmeyecek bir çözümü de inşallah seçimin ardından bulacağız." karşılığını verdi. Trabzonlu 74 bin kişiyi 2002'den bu yana İŞKUR kanalıyla iş sahibi yaptıklarını belirten Erdoğan, verdikleri 614 trilyon lira tutarındaki teşviklerden, Trabzon'da 326 bin işveren ve sigortalının istifade ettiğini anlattı.

Trabzon'a bir teknokent, bir araştırma geliştirme merkezi kurduklarını hatırlatan Erdoğan, Pazarkapı'da 26 dönümlük bir alanda 7 bin 700 kişilik kapasitesiyle, toplantı ve konferans salonuyla, derslikleriyle, kurs, atölye ve aşeviyle şehre büyük bir külliye kazandırıldığını bildirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzon'a yatırım adası ve endüstri bölgesiyle, Türkiye'nin ilk deniz dolgulu sanayi alanını oluşturduklarını kaydederek, "Burada 3,6 katrilyon liralık yatırım yapılacak. Yatırımın büyüklüğünü görüyorsunuz. Ayrıca 7 bin kişiye istihdam sağlanacak. İnşallah bölgenin ilanını bu yıl içerisinde gerçekleştiriyoruz." dedi. "Trabzon, 24 Haziran'da tercihimizi bir kez daha hizmet siyasetinden yana kullanıyor muyuz? 'Vakit birlik vakti' diyor muyuz? 'Vakit Trabzon vakti' diyor muyuz? 'Vakit Türkiye vakti' diyor muyuz? Bütün bunlar için 24 Haziranda cumhurbaşkanlığında şahsıma, milletvekilliğinde AK Parti'ye mührü basıyor muyuz? Hanım kardeşlerim, 24 Haziran'a kadar gece, gündüz çalışıyor muyuz? Gençler, 24 Haziran'a kadar tüm gençlerimize AK Parti'yi anlatıyor muyuz?" diye soran Erdoğan, "evet" yanıtını alınca, "Maşallah, Trabzon'a da bu yakışır." karşılığını verdi.

- "Bunlar öyle şaşkın ki..." Geçen 16 yılda yaptıkları eser ve attıkları imzalarla aynı zamanda geleceğe de talip olduklarını belirten Erdoğan, bunun için "Kanal İstanbul, Türkiye'nin otomobili" dediklerini, yerli uçak, tank, helikopter moturunu üretecek adımlar attıklarını, yerli çipleri geliştirmeye çalıştıklarını, yerli yazılımlara öncelik verdiklerini ifade etti. Erdoğan, bu kapsamda, araştırma ve geliştirme altyapılarını kurduklarını, yerli tasarımları teşvik ettiklerini, üretime yönelik yatırımları tüm imkanlarla desteklediklerini, lojistik merkezleri, limanlar, ulaşım hatları oluşturduklarını kaydetti. Bütün bunlar için vizyon, hazırlık ve proje gerektiğini anlatan Erdoğan, şöyle devam etti: "Tabii en önemlisi de hayata geçirecek irade ve güç lazım. Şimdi size çok basit bir örnek vereceğim, birileri meydan meydan gezip 'Turist sayısını şu kadar artıracağız.' diyor değil mi? Ama aynı kişiler havalimanlarının inşasına karşı çıkıyor mu? Bunların kim olduğunu biliyorsunuz. Bay Muharrem öyle. Diğerleri de öyle. Peki aynı kişiler yeni yollar, tüneller, köprüler yapılmasına da karşı çıkıyor mu? Aynı kişiler, inşaat sektörünün gelişmesine, yani oteller, tesisler yapılmasına da karşı çıkıyor mu? Bu nasıl iş? Ülkeye gelen turistleri dağlardan, bayırlardan atla, eşekle mi taşıyacaksınız? Bunlar hala atla, eşekle insanların geldiği dönemi yaşıyor. Ülkeye gelen turistleri sokakta mı yatıracaksınız? Ülkeye gelen turistlere hangi standardı, hangi hizmeti sunacaksınız? Bunlar şaşkın. Bunlar öyle şaşkın ki birinin söylediğini öteki yalanlıyor."

- "O dönemlerden haberin yok mu" "Biz, latife olsun diye bir şey söylüyoruz. Onlar arkasına düşüp meydan meydan dolaşıyorlar. Çünkü kendilerinin söyleyecekleri sözü yok. Bunlar yıkım ekibi. Yıkmayı iş yapmak sanıyorlar. Eserleri olmadığı gibi hayalini bile kuramıyorlar." diyen Erdoğan, Trabzonlulardan "Türkiye'nin başına kara bulut gibi çöken bu yıkım ekibinin gölgesini 24 Haziran'da darmadağın etmelerini" istedi. Recep Tayyip Erdoğan, muhalefetin ağzına en çok sakız ettiği konulardan birinin de gençler olduğuna işaret ederek, şöyle konuştu: "Peki bunlar gençler için bugüne kadar ne yapmışlar? Biz, çocuklarımıza daha iyi şartlarda eğitim alsınlar diye 284 bin derslik yaptık, 585 bin yeni öğretmen atadık. Onlar, velileri kitap kuyruğunda bekletmek dışında ne yapmışlar? Biz,onların dönemini biliriz. Kırtasiyeci dükkanlarının önünde bir hafta beklediğimiz günleri biliriz. Bunlar CHP'nin iktidarıydı. Okullarda teksir kağıtlarıyla, üst sınıflardaki ağabeylerimizden onları bile satın alamazdık. Bu günleri yaşadık mı? Şimdi ücretsiz olarak kitapları sıraların üstüne koyuyor muyuz? Bir kuruş para alıyor muyuz? Kitaplarımızın kalitesini biliyorsunuz. Bunları getiren iktidar biziz, gençleri, yavrularımızı düşünen biziz. Ben, 75 kişilik sınıfta okudum. 100 kişinin üzerinde sınıflar da vardı ama şimdi hamdolsun 30'un üzerinde sınıf neredeyse kalmadı. Bu hale geldik. Bay Muharrem 'Öğretmenlik yaptım.' diyor. İnsaf, insaf. O dönemlerden haberin yok mu? Dürüst ol."

- "Gerekli ders verilmeyecek mi" "Geçmişte üniversiteleri terör yuvalarına dönüştürmek, gençlerimizi birbirine kırdırmak dışında ne yapmış bu CHP zihniyeti?" diye soran Erdoğan, şunları kaydetti: "İşte buyurun. Adaylığı açıklandı, beyefendi Edirne'deki terör örgütlerinin desteğindeki bir kişiyi gidip ziyaret etti. Trabzon'dan bunlara oy çıkar mı? Bunlar öyle ki düşünün 7 Haziran seçiminden sonra benim Kürt kardeşlerimi sokağa çağırıyor ve orada 53 Kürt kardeşimiz öldürüldü mü? Öldürenler kimdi? Yine Kürtler ama suç onların mıydı? Suç, şu anda aday olan kişinin davetiydi, onlar davet ettiler ve 53 Kürt kardeşimiz orada öldürüldü. 15 yaşında Yasin Börü'yü bunlar öldürdü. Bunu nereye koyacaksın? Ne oldu şimdi? Söylediği laf şu 'Cumhurbaşkanı adayı ya bırak.' Ne demek 'Cumhurbaşkanı adayı ya bırak.' Cumhurbaşkanı adayı olmanın şartları olması lazım. Bana göre bu yanlış bir gelişme. İnşallah bunun da düzeltilmesi lazım. Neymiş, 'Mahkum değilmiş, tutukluymuş.' Tutukluluğun nedeni çok önemli." Trabzon'un, gerekli olan dersi bunlara 24 Haziran'da vereceğine inandığını belirten Erdoğan, "Çünkü bizim, terör örgütleriyle yan yana, omuz omuza olanlara verecek oyumuz yok ama bunlar, bu CHP, Ankara'dan İstanbul'a Kandil'in destekledikleriyle beraber yürümedi mi? Yürüdü. Bunlara şimdi gerekli ders verilmeyecek mi? Siz, Osmanlı torunusunuz. Bunlara bir Osmanlı tokadı gerekmez mi? Ama sandıkta, demokratik. Buna göre adım atmamız lazım." dedi.

- "Bunları nasıl inkar ediyorsun" Cumhurbaşkanı Erdoğan, 584 yurttaki 452 bin yatak kapasitesi ile üniversite öğrencilerinin barınma sorununu çözdüklerini belirterek, "Onlar geçmişte öğrencilerimizi binaların bodrum katlarındaki izbe mekanlara terör örgütlerinin güdümündeki evlere mahkum etme dışında ne yaptı? Diyor ki; 'Biz üniversiteyi bedava yapacağız.' İnsaf. Üniversite zaten bedava Bay Muharrem. Bundan da haberin yok." ifadesini kullandı. Göreve geldiklerinde üniversite öğrencilerine 45 lira burs verilirken, bu miktarı 470 liraya çıkardıklarını bildiren Erdoğan, ayrıca yüksek lisans öğrencilerine 940 lira, doktora öğrencilerine de bin 410 lira ödendiğini vurguladı. Erdoğan, "Bay Muharrem, güya sen öğretmenlikten gelmişsin, bunları nasıl inkar ediyorsun? Bir gün de kalk şunları söyle ama söyleyemez. Onlar, geçmişte öğrencilerimizi parasızlıktan dolayı okulunu bırakıp göz yaşlarıyla memleketlerine dönmeye zorlamak için neler yaptılar neler. Biz şehirlerimize spor tesisleri, stadyumlar, sahalar kazandırdık." değerlendirmesini yaptı.

Lisanslı sporcu sayısının 278 bin iken 8,5 milyona yaklaştırdıklarına işaret eden Erdoğan, "Onlar, çocuklarımızı sokaklarda trafiğin, tozun, toprağın içinde spor yapmak zorunda bırakmanın dışında ne yapmışlar?" dedi. Erdoğan, geniş bant internet abonesi sayısını 3 binden 69 milyona çıkardıklarını ve mobil telefon abonesini de 23 milyondan 79 milyona yükseltildiğini bildirerek, "Onlar sansürcü, faşist geçmişlerinin tezahürüyle farklı hiçbir görüşe tahammül etmemek dışında ne yaptılar? Biz ailesinin durumuna bakmaksızın 18 yaşına kadar her doğanı genel sağlık sigortasına tabi tuttuk. Türkiye'den haberleri olmadığı için onların aklı daha yeni başlarına gelmiş. Aynı şeyi söylüyorlar." diye konuştu. - "Burs yükselmiş oluyor" Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlere yeni bir müjdesinin olduğunu belirterek, şu bilgileri verdi: "Önümüzdeki dönemde her yıl 100 bin gencimize, eğitimlerini sürdürdükleri şehirde yaz tatilinde üç aylık dönemde asgari ücret karşılığında sosyal çalışma imkanı getiriyoruz. Yani burs biraz daha yükselmiş oluyor. Gençlerimiz ağaç dikmeden üniversiteye hazırlık kursuna, yaşlı bakımından kodlama yazılım eğitimine kadar geniş bir alanda görev alacaklar. Her yıl tam 100 bin öğrencimiz, bu şekilde eğitim öğretimini sürdürdüğü şehre katkıda bulunacak."