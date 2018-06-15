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AK Parti'nin Tunceli mitingi

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.06.2018 19:12 | Son Güncelleme

Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım: (1) - "Bu topraklarda bir daha katiyen Dersim yaşanmasına izin vermeyeceğiz" - "Alevi, Sünni, Türk, Kürt, hepimiz bu ülkenin sahibiyiz. Her vatandaşımızın başımız, gözümüz üzerinde yeri var" - "Bu ülkenin hiçbir evladını kaybetmeye rıza gösteremeyiz. Tek bir insanımızı dahi terör örgütlerine kaptıramayız, feda edemeyiz. Herkes her vatandaşımız kendini istediği gibi ifade edecek"

TUNCELİ (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, "Bu ülkenin hiçbir evladını kaybetmeye rıza gösteremeyiz. Tek bir insanımızı dahi terör örgütlerine kaptıramayız, feda edemeyiz. Herkes her vatandaşımız kendini istediği gibi ifade edecek. Bu topraklarda bir daha katiyen Dersim yaşanmasına izin vermeyeceğiz." dedi.

Başbakan Yıldırım, partisince Seyit Rıza Meydanı'nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmaya, "Tunceli'li kardeşlerim, aziz Dersimli'ler, hepinizi gönülden muhabbetle selamlıyorum." sözleriyle başladı.

15 Temmuz hain darbe kalkışmasında Dersimli'lerin meydanları sahipsiz bırakmadığını belirten Yıldırım, Dersimli'lerin o gün milli iradeye sahip çıktığını, bunu yedi düvele gösterdiğini, milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan'ı alçak FETÖ'cülere yedirtmediğini, ülkeyi darbecilere bırakmadıklarını ifade etti.

Yıldırım, "Alevi, Sünni, Türk, Kürt, hepimiz bu ülkenin sahibiyiz. Her vatandaşımızın başımız, gözümüz üzerinde yeri var." diye konuştu.

- "Cenevre'ye mi geldik Tunceli'ye mi"

"Vakit demokrasi vakti, vakit bayram vakti, vakit Tunceli vakti, Çemişgezek vakti." diyen Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Doğuştan bize verilen dinimiz, dilimiz, mezhebiniz, ırkımız Allah'ın bir lütfudur. Bu bizim zenginliğimizdir. Hepimizin aynı olmamız gerekmiyor. Farklılıklarımızla zenginiz. Biz tek bir insanımızın gönlünün kırılmasına asla rıza göstermeyiz. Geçmişte bazı yanlışlar olabilir, olmuştur. Bu ayıpları temizlemek için 15 yıldır AK Parti iktidarı olarak çaba sarf ediyoruz. Ben Tunceli'ye, Erzincanlı biri olarak hemen şu Munzur'un öbür tarafından birisi olarak ilk geldiğimde, 2004 yılında, Tunceli'de bir metrekare bile sıcak asfalt yol yoktu. Köy gibiydi. Şimdi bakıyorum her tarafta yollar, yemyeşil refüjler, peyzajlar... Acaba Cenevre'ye mi geldik Tunceli'ye mi geldik karıştırdım. Helal olsun. Tunceli bunların fazlasını bile hak ediyor."

- Dersim olayları

Başbakan Yıldırım, vaktiyle Tunceli'nin Dersim olaylarından çok çektiğini, büyüklerin çok büyük bedeller ödediklerini, hala onlarını acılarını tamir ettirmek, küllendirmek için uğraştıklarını belirtti.

Aşık Veysel’in "Senlik benlik nedir, bırak" deyişinden dizeler okuyan Yıldırım, konuşmasına şöyle devam etti:

"O kadar açık ve net bir mesaj. Bugünkü ihtiyacımız budur. Farklılıklarımızı zenginlik olarak göreceğiz. Cenabıhak bizi nasıl yarattıysa birbirimizi öyle kabul edeceğiz. Kimin Kürt, Türk olacağına biz mi karar veriyoruz? Anamızı, babamızı biz mi seçiyoruz? O halde neyin kavgasını yapıyoruz. Hiçbir kavga yapmayacağız, kardeş olacağız, et ve tırnak gibi olacağız. Terörün, emperyal devletlerin ülkemizi bölmesine izin vermeyeceğiz. İnşallah terörü de bu ülkenin gündeminden çıkaracağız. Terör en fazla zararı buralara Kürt kardeşlerimize, Doğu ve Güneydoğu'ya veriyor. Çünkü buraya yatırım gelmiyor, geç geliyor. Ama şimdi Tunceli'de 4 tane tekstil fabrikası kuruldu. Hem de Avrupa'nın markalarına ihracat yapmaya başladı. Bu huzurun ve güvenliğin sağlanmasıyla mümkün hale geldi. Bu ülkenin hiçbir evladını kaybetmeye rıza gösteremeyiz. Tek bir insanımızı dahi terör örgütlerine kaptıramayız, feda edemeyiz. Herkes her vatandaşımız kendini istediği gibi ifade edecek. Bu topraklarda bir daha katiyen Dersim yaşanmasına izin vermeyeceğiz. Bu kadar açık söylüyorum."

Yıldırım, acıları yaşatanları tarihin de kendilerinin de affetmeyeceklerini vurguladı.

(Sürecek)

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