AK Parti'nin Van mitingi

VAN (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Van'ı tüm kurumları seferber ederek yeniden ayağa kaldırdıklarını, sadece depreme 16 milyar lira harcadıklarını belirterek, "Terör örgütünün yanaşmaları ne yaptı? Size hizmet etmek için kullanmaları gereken imkanları, paraları ne yaptı? Kandil'e gönderdi. Örgüte teslim etti." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Beşyol Meydanı'nda düzenlenen Van mitinginde vatandaşlara hitap etti. Van'da meydanların, yolların dopdolu olduğunu belirten Erdoğan, her karışı evliyaların, enbiyaların, gönül insanlarının manevi izleriyle bezeli şehrin, "Van Denizi", kaleleri, şelaleleri, camileri ve kahvaltısıyla dünya markası olma yolunda ilerlediğini söyledi. Bir asır önce özgürlüğünü kanı canı pahasına kazanan, gazi şehrin Van'ın, gerek depremlerle gerek terör saldırılarıyla gerek ihanetlerle sarsılmadan daima dimdik ayakta kalmayı başardığını vurgulayan Erdoğan, "Bugün bir kez daha senin sıcak yüreğine, tertemiz kalbine geldim Van. Bugün bir kez daha sizlerle muhabbete geldim Van. Sizleri gönülden selamlıyorum." ifadelerini kullandı.

- "Van bizim Vanlı bizim" Erdoğan, bir Van türküsünün "Bu dağda maral gezer, zülfünü tarar gezer, dağ bizim maral bizim, avcı burda ne gezer" sözlerini hatırlatarak, "Van bizim, Vanlı bizim. Biz burada teröristleri, haramzadeleri, kendi halkının kanına susamış vampirleri gezdirmeyiz. Van, bu seçimde oyunu kendisinden alıp, iradelerini İstanbul'daki bir avuç marjinalin emrine verenlerden inşallah tamamen kurtuluyor." diye konuştu. "Van Büyükşehir Belediyesi, bu terör örgütünün güdümündeki partide değil miydi?" diye soran Erdoğan şöyle devam etti: "Bu belediyenin, size doğru dürüst bir hizmeti oldu mu? Van depremi yaşandığında, bina yıkıntılarının altında Vanlı kardeşlerimizden önce, hatırlayın belediye kalmıştı. Ben o gece buradaydım, anında geldim. Biz hemen tüm kurumlarımızı seferber ederek adeta Van'ı yeniden ayağa kalkındırdık. Sadece depreme 16 katrilyon harcadık. Peki terör örgütünün yanaşmaları ne yaptı? Size hizmet etmek için kullanmaları gereken imkanları, paraları ne yaptı? Kandil'e gönderdi, Kandil'e. Örgüte teslim etti, örgüte. Şu anda Van'da valimiz, belediye başkanlığı görevini yürütüyor mu? Belediye hizmetlerinden memnun musunuz? İşte bizim farkımız bu. Hamdolsun yolda gelirken bakıyorum, yollar pırıl pırıl daha iyi olacak. İstanbul'da Tayyip Erdoğan'ın belediye başkanlığı neyse Van'da da o olacak."

- "Onlar kan, kin, istismar siyaseti yaptılar" AK Parti'nin hizmet siyaseti yaptığını dile getiren Erdoğan, "Onlar kan, kin, istismar siyaseti yaptılar. 24 Haziran ülkemizin tamamı gibi Van'ımız için de bir dönüm noktası olacaktır." şeklinde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Van, güçlü meclis, güçlü hükümet, güçlü Türkiye için hazır mıyız? Van vakit birlik vakti, vakit Van vakti, vakit Türkiye vakti diyor muyuz? İrade, erdem ve cesaretle Türkiye'yi şahlandırıyor muyuz?" sorularına alandaki kalabalık "Evet" cevabını verdi. "İşte benim bildiğim, tanıdığım, meftun olduğum, aşık olduğum Van bu" ifadelerini kullanan Erdoğan, 20 yıl önce Van'a geldiği zaman bu tabloyu gördüğünü, şimdi yeniden Van'ın aslına rücu ettiğini dile getirdi. - "Bu terör örgütleri, benim Vanlı kardeşlerime çok çektirdi" AK Parti'nin, hizmetin, projenin, yatırımın sadece adını anmakla kalmadığını aynı zamanda, 16 yıldır bir fiil örneklerini sergilediğini belirten Erdoğan, "Bu terör örgütleri, benim Van'ıma, Vanlı kardeşlerime çok çektirdi." dedi.

Son 16 yılda Van'a 26 milyar lira yatırım yaptıklarını, bunun 16 milyar lirasının sadece depremin yaralarını sarmak için kullandıklarını anlatan Erdoğan, "Biz, size aşığız. Biz, Van'ı seviyoruz. Biz Van'ı bir kenara koymadık. Devamlı hizmet, hizmet, hizmet." ifadelerini kullandı. Edremit'in, Erciş'in adeta bir batı şehri olduğunu ifade eden Erdoğan, eğitimde Van'a 8 bin 858 yeni derslik, ilk ve ortaöğretimde okuyan Vanlı çocuklar için toplam 448 milyon tutarında eğitim yardımı yaptıklarını bildirdi. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesini büyüttüklerini kaydeden Erdoğan, yüksek öğrenim öğrencileri için 7 bin 500 kişi kapasiteli yurt binaları yaptıklarını, 2 yıla kadar 800 kişilik bir yurt binası daha açacaklarını söyledi. - "Çalışacağız, gayret edeceğiz" Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOKİ'nin Erciş'te yeni yaptığı kentsel dönüşüm binalarını, alana kurulan dev ekrandan izleterek, "Kısa zaman içerisinde bunlar bitiyor. Bizde laf yok, icraat var icraat. Cami bitti, şimdi etrafındaki dükkanlar ve ofisler yapılıyor." dedi.

Depremin ardından bu konuda söz verdiğini hatırlatan Erdoğan, Erciş'e giderken yapılan yeni konutların muhteşem olduğunu, adeta yeni bir şehir inşa ettiklerini söyledi. "Çalışacağız, gayret edeceğiz." diyen Erdoğan, vatandaşlarla beraber "Durmak yok, yola devam" sloganı attı. Erdoğan, 5 bin seyirci kapasiteli bir spor salonu, Van ve Erciş'e gençlik merkezleri yaptıklarını dile getirdi. Gençlere Nur Tatar Kapalı Spor Salonu'nu "Beğendiniz mi" diye soran Erdoğan, alandakilerden evet yanıtı aldı. - "Onlar yıkım, biz yapım ekibiyiz" Van'da hizmete açılan hastaneler arasında 400 yataklı Van Bölge Hastanesi ve 500 yataklı Van Kalp Cerrahisi Hastanesinin de yer aldığını anlatan Erdoğan, Erciş Devlet Hastanesi dahil 18 sağlık tesisinin yapımının sürdüğünü belirtti. Şehir Hastanesinin proje çalışmasının devam ettiğini bildiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplam 37 sağlık tesisinin proje, ihale ve arsa aşamasında olduğunu söyledi. Erdoğan, ihtiyaç sahiplerine, şehit yakınlarına, gazilere, engellilere, yaşlılara yaklaşık 4,5 milyar tutarında kaynak aktarıldığını vurgulayarak, "Deprem sonrası 3,7 katrilyon liralık kaynak kullanarak 25 bin 172 konut, kamu kurumu binaları, okullar, sosyal tesisler, camiler, ticaret merkezleri gibi binaları süratle tamamlayıp hizmete sunduk." diye konuştu.

TOKİ konutlarının kiradan bile düşük bedelle vatandaşlara verildiğini aktaran Erdoğan, alandakilere yönelttiği "Evlerinizde huzurla oturuyor musunuz?" sorusuna aldığı olumlu yanıtın ardından, "PKK ne yapıyor? Yakıyor, yıkıyor. Onlar yıkım ekibi, biz yapım ekibiyiz. Onlar yıkar, yakar, biz yaparız." ifadesini kullandı. Erciş'te 65 milyon liralık yatırımla inşa edilen 455 dükkan ve ofisin esnafın hizmetine sunulacağını belirten Erdoğan, 2002'ye kadar Van'da sadece 36 kilometre uzunluğunda olan bölünmüş yola 511 kilometre daha bölünmüş yol ilave ettiklerini bildirdi. Maliyeti toplam 2,5 milyar olan 17 yol yapım çalışmalarının sürdüğünü, bunların 2 yıla kadar tamamlanacağını aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, kış şartlarında ulaşımın zor olduğu Behçesaray'a yapılan iki yolun ardından söz konusu sorununun çözüldüğünü ifade etti. Erdoğan, 23 kilometre uzunluğundaki çevre yolunda kamulaştırmadan kaynaklı gecikmenin olduğunu belirterek, en kısa sürede sorunun giderilerek yolun hizmete açılacağını açıkladı.

Van Gölü kenarına yapılan gemi inşa tesisinde iki büyük feribotun inşa edildiğini dile getiren Erdoğan, bunlardan Sultan Alparslan adı verilen feribotun ocakta işletmeye alındığını, İdris-i Bitlisi adı verilen feribotun ise bu ay sonunda suya indirileceğini söyledi. Van Ferit Melen Havalimanı'nın yenilendiğini hatırlatan Erdoğan, 2003'te 114 bin olan yolcu trafiğinin geçen sene 1 milyon 665 bine ulaştığını vurguladı.

\ - "Bunların derdi terör" Van'ın uzun vadeli içme suyu ihtiyacını karşılamak için Morgedik Barajı'nı inşa ettiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, tamamlanan içme suyu tesisleriyle şehir merkezinin yanı sıra Gürpınar, Edremit, Gevaş ilçeleri ve 18 köye içme ve kullanma suyunun temin edildiğini anlattı. Erdoğan, "Bunu biz yaptık. Belediye yapmadı. Aslında büyükşehir belediyelerinin görevi içme suyunu da temin etmektir ama bunların derdi terör, vatandaşın ihtiyacını karşılamak değil. Ben büyükşehir belediye başkanlığı yaptım hem de İstanbul'da. İstanbul susuzdu. CHP'den görevi devraldığım zaman İstanbul susuzdu, su yoktu. 180 kilometreden İstanbul'a su getirdik ve o gün bugündür İstanbul'da su sorunu yok. Biz buyuz." ifadelerini kullandı.