AK Parti'nin Yalova mitingi

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, "Maalesef bazıları, bu ülkenin birliği ve bütünlüğü için mücadele eden komutanlarımıza hakaret ediyor. Onları kınıyoruz. O komutanımız bir Afrin kahramanıdır." dedi.

Canikli, AK Parti'nin Yalova 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlediği mitingde yaptığı konuşmaya, "Yalova'da, burada huzur, barış içinde bu tür organizasyonları yapabiliyorsak elbette Allah'ın izniyle şu anda Türkiye'nin her tarafında vatan nöbeti tutan askerlerimize, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin mensuplarına ve komutanlarımıza Yalova'dan bir selam gönderelim." sözleriyle başladı.

Meydandan gelen "Evet" yanıtı üzerine "Yalova'dan yükselen bu sesi herkes duysun." ifadesini kullanan Canikli, şöyle dedi:

"Maalesef bazıları, bu ülkenin birliği ve bütünlüğü için mücadele eden komutanlarımıza hakaret ediyor. Onları kınıyoruz. O komutanımız bir Afrin kahramanıdır. Afrin'de teröristleri temizleyen bir kahramandır. Ona kimse söz söyleyemez ve onun apoletleri terörle mücadelenin bir nişanesi olarak millet tarafından takılmıştır. Hiç kimse o apoletleri sökemez."