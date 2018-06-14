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AK Parti'nin Yalova mitingi

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.06.2018 17:09 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli: - "Maalesef bazıları, bu ülkenin birliği ve bütünlüğü için mücadele eden komutanlarımıza hakaret ediyor. Onları kınıyoruz. O komutanımız bir Afrin kahramanıdır" - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş: - "Biliyorum ki tüm ülkemizde olduğu gibi Yalovalı kardeşlerimiz de hizmetten yana tavrını koyacak"

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, "Maalesef bazıları, bu ülkenin birliği ve bütünlüğü için mücadele eden komutanlarımıza hakaret ediyor. Onları kınıyoruz. O komutanımız bir Afrin kahramanıdır." dedi.

Canikli, AK Parti'nin Yalova 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlediği mitingde yaptığı konuşmaya, "Yalova'da, burada huzur, barış içinde bu tür organizasyonları yapabiliyorsak elbette Allah'ın izniyle şu anda Türkiye'nin her tarafında vatan nöbeti tutan askerlerimize, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin mensuplarına ve komutanlarımıza Yalova'dan bir selam gönderelim." sözleriyle başladı.

Meydandan gelen "Evet" yanıtı üzerine "Yalova'dan yükselen bu sesi herkes duysun." ifadesini kullanan Canikli, şöyle dedi:

"Maalesef bazıları, bu ülkenin birliği ve bütünlüğü için mücadele eden komutanlarımıza hakaret ediyor. Onları kınıyoruz. O komutanımız bir Afrin kahramanıdır. Afrin'de teröristleri temizleyen bir kahramandır. Ona kimse söz söyleyemez ve onun apoletleri terörle mücadelenin bir nişanesi olarak millet tarafından takılmıştır. Hiç kimse o apoletleri sökemez."

- "Önemli bir seçimin arifesinde yine birlikteyiz"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş da mitinge katılanların Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Ataş, çok önemli bir seçimin arifesinde yine birlikte olduklarını belirterek, şunları söyledi:

"Yalova'yı sokak sokak, köy köy, ilçe ilçe tanıyan bir kardeşiniz olarak, burada uzun yıllar emek sarf etmiş bir kardeşiniz olarak, önemli bir seçimin arifesinde yine birlikteyiz. İnanıyorum ki 24 Haziran seçimlerinde, Türkiye'nin gelecek 100 yılını şekillendirecek bu önemli seçimde Yalova bir kez daha tarih yazmaya hazır mı? Ben inanıyorum ki Yalovalı kardeşlerimiz, 24 Haziran seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın belirlediği Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız, Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında durmaya hazır mı? Yine milletvekili seçimlerinde bugüne kadar, 16 yıldır tarih yazmış olan AK Parti'yi Türkiye Büyük Millet Meclisinde tek başına, güçlü bir şekilde temsil etmeye Yalova hazır mı?"

Seçimlerin ülkeye hayırlı olmasını dileyen Ataş, "Hizmeti engelleyenlere, projeleri engellemek isteyenlere değil, projelerle Türkiye'yi geleceğe taşıyanlara bir kez daha destek vermeye hazır olduğunuzu siz buradaki varlığınızla zaten ispat ediyorsunuz. Bundan dolayı sizleri kutluyorum." diye konuştu.

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