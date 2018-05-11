HABER

AK Parti'nin yeni kampanya şarkısı "Er oğlu Erdoğan"

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.05.2018 11:37 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları 5. Olağan Kongresi'nde, partinin 24 Haziran'a kadarki süreçte kullanacağı ilk kampanya şarkısı paylaşıldı - "Er oğlu Erdoğan" adlı şarkı, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın, İstiklal Marşı'nın üçüncü kıtasını okumasıyla başlıyor

AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları 5. Olağan Kongresi'nde, partinin 24 Haziran'a kadarki süreçte kullanacağı ilk kampanya şarkısı "Er oğlu Erdoğan" kamuoyuna sunuldu.

AK Parti, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi kapsamında hazırlık çalışmalarını sürdürüyor.

Partinin kampanya sürecinde meydanlarda dinleteceği ilk şarkı, Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilen AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları 5. Olağan Kongresi'nde kamuoyu ile paylaşıldı.

Salonda, Ceyhun Çelikten tarafından seslendirilen "Er oğlu Erdoğan" adlı yeni kampanya şarkısı çalındı.

Şarkının başlangıcında, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstiklal Marşı'nın üçüncü kıtasını okuyor.

Çelikten'in seslendirdiği şarkının sözleri şöyle:

"Kutlu bir toprak, şanlı bir ecdat, tarih bizsiz yazılmıyor, durmadık biz hiç, hep yola devam, hizmet aşkı hiç bitmiyor, yerlisiyle millisiyle, vatan millet el ele, yedi düvel gelse de büyük cumhur seninle, varmak için menzile, kalktı şaha Türkiye, biz özünden tanırız er oğlu Erdoğan'ı, yiğit bir anadan doğan, er oğlu Erdoğan, zalimlere korku salan Recep Tayyip Erdoğan, yiğit bir anadan doğan er oğlu Erdoğan, milletine aşık olan Recep Tayyip Erdoğan, yiğit bir anadan doğan er oğlu Erdoğan, zalimlere korku salan Recep Tayyip Erdoğan, yiğit bir anadan doğan er oğlu Erdoğan, milletine aşık olan Recep Tayyip Erdoğan, yiğit bir anadan doğan er oğlu Erdoğan, zalimlere korku salan Recep Tayyip Erdoğan, yiğit bir anadan doğan er oğlu Erdoğan, milletine aşık olan Recep Tayyip Erdoğan."

'İkinci turda İnce'ye destek vermeyiz!''İkinci turda İnce'ye destek vermeyiz!'
İyi Parti'den bomba Adil Öksüz iddiası!İyi Parti'den bomba Adil Öksüz iddiası!
İşte Muharrem İnce'nin mal varlığıİşte Muharrem İnce'nin mal varlığı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
24 haziran AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları 5. Olağan Kongresi'nde Ceyhun Çelikten Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi Eroğlu Erdoğan istiklal marşı

En Çok Okunan Haberler

Meral Akşener ve Muharrem İnce hakkında olay yaratacak iddia!

Meral Akşener ve Muharrem İnce hakkında olay yaratacak iddia!

Vahşetin ardından yasak aşk çıktı!

Vahşetin ardından yasak aşk çıktı!

KYK burs ve öğrenim kredisi borcu siliniyor mu? Binlerce öğrenciye müjde

KYK burs ve öğrenim kredisi borcu siliniyor mu? Binlerce öğrenciye müjde

Yıllık izne çıkacaklar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı

Yıllık izne çıkacaklar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı

Son seçim anketi sonucu MAK Danışmanlık'tan! 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin olay araştırma

Son seçim anketi sonucu MAK Danışmanlık'tan! 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin olay araştırma

İYİ Partili Koray Aydın, son anketi açıkladı

İYİ Partili Koray Aydın, son anketi açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İYİ Parti'li Koray Aydın: Adil Öksüz'ü bulup iftira attıracaklar

İYİ Parti'li Koray Aydın: Adil Öksüz'ü bulup iftira attıracaklar

Devlet Bahçeli'den CHP ve İYİ Parti'ye 15 milletvekili tepkisi

Devlet Bahçeli'den CHP ve İYİ Parti'ye 15 milletvekili tepkisi

Bülent Arınç 'Tamam-devam' tartışmasında tarafını açıkladı

Bülent Arınç 'Tamam-devam' tartışmasında tarafını açıkladı

Muharrem İnce ile görüşen Erdoğan'ın oturduğu koltuk gündem oldu! İnce'den açıklama geldi

Muharrem İnce ile görüşen Erdoğan'ın oturduğu koltuk gündem oldu! İnce'den açıklama geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Destici ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Destici ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD açıklaması: Gerçek dostlarını kaybediyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD açıklaması: Gerçek dostlarını kaybediyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.