AK Parti'nin yeni yüzleri

Bu isimler arasında Antalya milletvekilleri Mustafa Köse, İbrahim Aydın, Bingöl Milletvekili Fevzi Berdibek, Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat, Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Gaziantep Milletvekilleri Derya Bakbak, Ali Şahin, Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Isparta Milletvekili Recep Özel, Konya Milletvekilleri Orhan Erdem, Gülay Samancı, Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü, Bitlis Milletvekilleri Vahit Kiler, Cemal Taşar, İstanbul Milletvekilleri Canan Kalsın, Serap Yaşar, Alev Dedegil, Serkan Bayram, Hasan Turan, Erkan Kandemir, Kars Milletvekili Yunus Kılıç, Kütahya Milletvekili İshak Gazel, Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, Siirt Milletvekili Osman Ören, Tokat Milletvekili Özlem Zengin, Uşak Milletvekili İsmail Güneş, Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen, Bayburt Milletvekili Fetani Battal, Batman Milletvekili Ziver Özdemir, Karabük Milletvekili Cumhur Ünal, Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal ve Düzce Milletvekili Fahri Çakır yer alıyor.

AK Parti'de yeni dönemde 145 yeni isim Meclise girerken, bu isimlerden 34'ü daha önce farklı dönemlerde Mecliste yer almıştı.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, 1 Kasım 2015 seçimlerinde milletvekili sayısı 317 olan AK Parti, bu seçimlerde 295 milletvekiliyle Mecliste yer alacak.

AK Parti'nin yeni milletvekilleri arasında milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, eski milli futbolcu Alpay Özalan, AK Parti MKYK'nin en genç üyesi Rümeysa Kadak, eski Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, eski TBMM Başkanı Bülent Arınç'ın oğlu Ahmet Mücahit Arınç ve eski bakanlardan Mehmet Ağar'ın oğlu Zülfü Tolga Ağar ile Kadem Başkanı Emine Sare Aydın Yılmaz da bulunuyor.

Türkiye'nin ilk başörtülü bakan yardımcısı Çiğdem Erdoğan Atabek de Sakarya'dan milletvekili seçildi.

AK Parti listelerinden ilk kez milletvekili seçilen isimler ve illeri şu şekilde:

Adana: Ahmet Zenbilci, Abdullah Doğru

Adıyaman: Muhammed Fatih Toprak, Yakup Taş

Afyonkarahisar: İbrahim Yurdunuseven

Ağrı: Ekrem Çelebi

Amasya: Mustafa Levent Karahocagil, Hasan Çilez

Ankara: Orhan Yegin, Arife Polat Düzgün, Zeynep Yıldız, Asuman Erdoğan, Nevzat Ceylan, Barış Aydın, Hacı Turan

Antalya: Kemal Çelik

Artvin: Ertunç Erkan Balta

Aydın: Bekir Kuvvet Erim, Metin Yavuz

Balıkesir: Adil Çelik, Belgin Uygur, Yavuz Subaşı, Mustafa Canbey, Pakize Mutlu Aydemir