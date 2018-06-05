AK Parti'nin Zonguldak mitingi

ZONGULDAK (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Edirne'deki teröristi ziyaret etmek suretiyle milletin karşısına cumhurbaşkanı adayı olarak çıkanlardan olmadık, olmayacağız. Bay Muharrem ziyarete oradan başlıyor, türbe ziyaret ediyor. Vah zavallı vah. Sen Edirne'deki bu teröristi ziyaret edeceğine gel milletten helallik al. Oradan icazet almanın bir anlamı yok, sana bir şey de kazandırmaz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisince Madenci Anıtı Meydanı'nda düzenlenen Zonguldak mitinginde yaptığı konuşmasına, alandaki kalabalığı "Zonguldak, emeğin, emekçinin şehri Zonguldak. Alın terinin şehri Zonguldak. Kara elmasın şehri Zonguldak. Demokrasinin, milli iradenin şehri Zonguldak." diye selamlayarak başladı.

- "Bu meydan bana Zonguldak'ın kararlılığını gösteriyor"

"Kale kapısından girdim içeri / Güzeller oturmuş iki geçeli / Altı ay oldu bu sevdadan geçeli / Ah sen kime yandın / Ah ben sana yandım" dizelerini okuyan Erdoğan şöyle devam etti:

"Biz de size yandık Zonguldak. Sizin coşkunuza, muhabbetinize yandık. Bizi Allah için karşılıksız sevmenize, en zor zamanlarımızda yanımızda olmanıza yandık. Ak saçlılarınızın seher vakti ettiği dualara yandık. AK davayı sahiplenen kadınlarımızın gayretine yandık. Ülkeyi emanet edeceğimiz gençlerin heyecanına yandık. Zonguldak'ın yüreği temiz, yiğit, mert insanlarına yandık. Sizlerin emeğinizle alın terinizle yerin metrelerce altında kazma sallayarak, ülkemizi büyütmenize yandık. Zonguldaklı kardeşlerimizle aramıza hiç kimsenin girmesine izin vermedik. Birilerinin sevdamıza kara çalmasına fırsat tanımadık. Zonguldak bizi nasıl Allah için sevmişse biz de sizi karşılıksız sevdik. İnşallah yeni dönemde hiç kimsenin aramıza girmesine izin vermeyeceğiz. Omuz omuza vererek, Türkiye'yi hep birlikte hedefleriyle buluşturacağız. Bu meydan bana Zonguldak'ın kararlılığını gösteriyor. Bu meydan bana 24 Haziran'da destan yazmaya hazırlanan bir Zonguldak olduğunu gösteriyor. Bu meydan bana aydınlık bir geleceğin müjdesini veiyor."