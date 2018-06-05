AK Parti'nin Zonguldak mitingi

ZONGULDAK (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Edirne'deki teröristi ziyaret etmek suretiyle milletin karşısına cumhurbaşkanı adayı olarak çıkanlardan olmadık, olmayacağız. Bay Muharrem ziyarete oradan başlıyor, türbe ziyaret ediyor. Vah zavallı vah. Sen Edirne'deki bu teröristi ziyaret edeceğine gel milletten helallik al. Oradan icazet almanın bir anlamı yok, sana bir şey de kazandırmaz." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisince Madenci Anıtı Meydanı'nda düzenlenen Zonguldak mitinginde yaptığı konuşmasına, alandaki kalabalığı "Zonguldak, emeğin, emekçinin şehri Zonguldak. Alın terinin şehri Zonguldak. Kara elmasın şehri Zonguldak. Demokrasinin, milli iradenin şehri Zonguldak." diye selamlayarak başladı.
- "Bu meydan bana Zonguldak'ın kararlılığını gösteriyor"
"Kale kapısından girdim içeri / Güzeller oturmuş iki geçeli / Altı ay oldu bu sevdadan geçeli / Ah sen kime yandın / Ah ben sana yandım" dizelerini okuyan Erdoğan şöyle devam etti:
"Biz de size yandık Zonguldak. Sizin coşkunuza, muhabbetinize yandık. Bizi Allah için karşılıksız sevmenize, en zor zamanlarımızda yanımızda olmanıza yandık. Ak saçlılarınızın seher vakti ettiği dualara yandık. AK davayı sahiplenen kadınlarımızın gayretine yandık. Ülkeyi emanet edeceğimiz gençlerin heyecanına yandık. Zonguldak'ın yüreği temiz, yiğit, mert insanlarına yandık. Sizlerin emeğinizle alın terinizle yerin metrelerce altında kazma sallayarak, ülkemizi büyütmenize yandık. Zonguldaklı kardeşlerimizle aramıza hiç kimsenin girmesine izin vermedik. Birilerinin sevdamıza kara çalmasına fırsat tanımadık. Zonguldak bizi nasıl Allah için sevmişse biz de sizi karşılıksız sevdik. İnşallah yeni dönemde hiç kimsenin aramıza girmesine izin vermeyeceğiz. Omuz omuza vererek, Türkiye'yi hep birlikte hedefleriyle buluşturacağız. Bu meydan bana Zonguldak'ın kararlılığını gösteriyor. Bu meydan bana 24 Haziran'da destan yazmaya hazırlanan bir Zonguldak olduğunu gösteriyor. Bu meydan bana aydınlık bir geleceğin müjdesini veiyor."
- "Rabbim, Türkiye'yi ve Türk milletini korusun"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Zonguldak irade, erdem ve cesaretle Türkiye'yi şahlandırıyor muyuz? 24 Haziran'da güçlü meclis, güçlü hükümet, güçlü Türkiye için Cumhurbaşkanlığında şahsımı, mecliste AK Parti'yi desteklemeye var mıyız? Zonguldak vakit birlik vakti, vakit Zonguldak vakti, vakit Türkiye vakti diyor muyuz?" sorularına alanda toplanan kalabalık "evet" cevabını verdi.
Erdoğan, kalabalığın cevabı üzerine, "Rabbim sizi nazarlardan korusun. Rabbim Zonguldak'ı, Zonguldaklıları muhafaza etsin. Rabbim, ülkemiz, milletimiz için, canlarını dişine takarak çalışan madencilerimizi korusun. Rabbim güneşin, sıcağın altında hasat toplayan çiftçilerimizi korusun. Rabbim evlatlarına helal rızık götürmenin peşindeki esnaf kardeşlerimizi korusun. Rabbim ülkemizin güvenliği için eli tetikte, gözü ufukta nöbet tutan askerlerimizi, polislerimizi korusun. Rabbim 80 milyon vatandaşımızın tamamını korusun. Rabbim Türkiye'yi ve Türk milletini korusun." diye dua etti.
Zonguldaklıların ramazan-ı şerifini tebrik eden Erdoğan, bu mübarek ayın barışa, huzura ve selamete kapı aralamasını temenni etti.
Erdoğan, maden kazalarında ebediyete uğurlanan madencilere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diledi.
- "Biz şehitleriyle yaşayan, şehitlerini baş tacı eden bir milletiz"
Zonguldak'ın şehitler diyarı olduğuna işaret eden Erdoğan, "Zonguldaklı aslanlar dün olduğu gibi bugün de Türkiye'nin istiklali ve istikbali için hep en ön safta yer almışlardır. Zonguldak'ın Mehmetçikleri sınırlarımız içinde ve dışında eli kanlı canilere göz açtırmıyor. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan kardeşlerimiz başta olmak üzere ülkemizin bekası için canlarını feda eden tüm yiğitlere Yüce Mevladan rahmet diliyorum. Biz şehitleriyle yaşayan, şehitlerini baş tacı eden bir milletiz. Biz şehitlerinin ölmediğine inanan bir medeniyetin temsilcileriyiz. Biz, peygamberlikten sonra en yüce makamı şehitlik olarak gören bir inancın mensuplarıyız." diye konuştu.
Kuran-ı Kerim'den "Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz, onlar diridirler, siz bilemezsiniz" ayetini okuyan Erdoğan, "Allah bize de ebedi alemde onlarla haşır neşir olmayı nasip etsin." temennisinde bulundu.
İstiklal Marşı'ndan "Şüheda fışkıracak toprağı sıksan şüheda, canı, cananı bütün varımı alsın da hüda, etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda" dizlerini okuyan Erdoğan, kendilerinin yola böyle koyulduğunu anlattı.
- "Oradan icazet almanın bir anlamı yok"
İstiklal destanlarının böyle yazıldığını ifade eden Erdoğan, "İstiklal marşı böyle yazıldı. Öyle afedersiniz, Edirne'deki teröristi ziyaret etmek suretiyle milletin karşısına cumhurbaşkanı adayı olarak çıkanlardan olmadık, olmayacağız. Bay Muharrem ziyarete oradan başlıyor, türbe ziyaret ediyor. Vah zavallı vah. Sen Edirne'deki bu teröristi ziyaret edeceğine gel milletten helallik al. Oradan icazet almanın bir anlamı yok, sana bir şey de kazandırmaz. Sen zaten Bay Kemal'den icazeti zor aldın, bir de oraya gidiyorsun. Ne işin var orada, millete gel, millete. Biz asla şehitlerimize mahcup olacak bir şey yapmadık. Şehitlerimizin emanetlerine gözümüz gibi bakarak, her türlü ihtiyaçlarını görmenin, gidermenin gayreti içinde olduk." değerlendirmesinde bulundu.
Erdoğan, şehitlerin canlarını verdiği vatanın güvenliği, esenliği ve bekası için çalışmaları kararlılıkla sürdüreceklerini bildirdi.
(Sürecek)
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