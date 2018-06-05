AK Parti'nin Zonguldak mitingi

ZONGULDAK (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Tüm başarılı terör operasyonlarımızı ana muhalefete rağmen yaptık, CHP'ye rağmen yaptık, Bay Kemal'e rağmen yaptık, Bay Muharrem'e rağmen yaptık." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisince Madenci Anıtı Meydanı'nda düzenlenen Zonguldak mitinginde yaptığı konuşmada, "Komutanlarımızın apoletlerini sökmekten bahsederken diğer taraftan da 6-8 Ekim olaylarında, Edirne'de var ya, cezaevinde yatan, 6-8 Ekim olaylarında 53 Kürt kardeşimizi bunlar ne yaptı? Öldürdü. Bunun müsebbibi kim? İşte o Edirne'de yatan ve şu anda da cumhurbaşkanı adayı olan, nasıl olabiliyorsa?" diye konuştu. "Bu provokatörler bu ülkede şu anda hala cirit atıyorlar." ifadesini kullanan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Hatta bizzat gidip cezaevinde ziyaret ediyor, destek beyanında bulunuyor. Aynı partinin bir başka yöneticisi her CHP'li haneden bölücü örgütün siyasi uzantısı için oy dileniyor. İstanbul'a il başkanlığına getirdikleri marjinalin bu konudaki sicilinin kömürden bile kara olduğunu siz zaten çok iyi biliyorsunuz. Partinin başındaki zatın ise PYD'ye terör örgütü demeye dili varmıyor, Afrin'e girilmesine gönlü rıza göstermiyor. İstesen de istemesen de biz Afrin'e girdik mi? Teröristleri temizledik mi? Cerablus'a girdik mi? Temizledik mi?"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 200 bine yakın Suriyelinin Türkiye'den ayrılarak kendi topraklarına döndüğünü belirterek, şöyle devam etti: "Biz önlerini açıyoruz, onlar dönüyor. Şimdi böyle bir partinin terörle mücadele etme şansı var mı? Fırat Kalkanı'na karşı çıkan, Afrin operasyonuna karşı çıkan bir siyasi parti Türkiye'nin terörle mücadelesini yürütebilir mi? Milletvekillerini Pensilvanya'nın paçavraları önünde nöbete gönderen bir partiden FETÖ ile mücadele etmesi beklenir mi? FETÖ'nün kaset kumpasıyla genel başkan belirleyen bir partinin bu örgütle mücadele isteği olabilir mi? Terörist cenazelerini taşımaktan omuzları çürüyen milletvekillerine sahip bu partinin Türkiye'nin terörle mücadelesine herhangi bir katkısı olabilir mi? FETÖ'nün rahatsız olduğu kurumlardan rahatsız olan, bölücü örgütün hedef aldığı komutanları hedef alan, yerli ve milli kim varsa tasfiye etmeye niyetlenen bir siyasetçinin Allah aşkına Türkiye düşmanları dışında kime ne faydası olabilir?" Gözü Pensilvanya'da, kulağı Amerika'da, gönlü Kandil'de olanların bu ülkeye hiçbir faydasının olmayacağına dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bunlara kalsa Afrin'de bayrağımız yerine hala bölücü örgütün paçavraları dalgalanıyordu. Hepsini söktük, hepsini indirdik, yerine şanlı bayrağımızı diktik, ay yıldızlı bayrağımızı diktik. Bunlara kalsa DEAŞ'lı caniler sınırımızın öte tarafında cirit atıyordu. Bunlara kalsa FETÖ halen milletimizin iliğini sömürüyordu. Bunlara kalsa ülkemizin dört bir yanında halen bombalar patlıyordu. Açık söylüyorum, biz tüm başarılı terör operasyonlarımızı ana muhalefete rağmen yaptık, CHP'ye rağmen yaptık, Bay Kemal'e rağmen yaptık, Bay Muharrem'e rağmen yaptık. İnandık, azmettik, dedik ki 'Biz bunlara kulak asamayız'. Afrin'i muhalefete, ana muhalefete rağmen aldık, FETÖ'yü devletimizden ana muhalefete rağmen temizledik, hala temizliyoruz. Bazıları çok fazla diyor. Yok daha var, daha çok temizlenmesi gereken var." Cerablus'u, El Bab'ı ana muhalefete rağmen DEAŞ'tan kurtardıklarını söyleyen Erdoğan, "Diğer terör örgütlerine vurulan darbeleri yine bunlara rağmen indirdik. İstanbul başta olmak üzere şehirlerimize dadanan mezhep kışkırtıcısı terör örgütlerinin başını ana muhalefete rağmen temizledik." dedi.

Avrupa'da üs kurarak Türkiye'ye kin ve nefret saçan örgütlerle mücadelelerini de ana muhalefete rağmen sürdürdüklerine işaret eden Erdoğan, "Düşünün ana muhalefetin mensupları gidip Avrupa'da bizi şikayet ediyor. Tabii herkes görevini yapıyor. Muhalefetin tehditleri asla bizi engellemez. Onlar şantajlarını, tehditlerini yapacak, biz de hak bildiğimiz yolda, doğru bildiğimiz yolda aldığımız kararları uygulamaktan hiçbir zaman çekinmedik, çekinmeyeceğiz. İşte bunun için 'yaparsa yine AK Parti yapar' diyoruz. İşte bunun için 'durmak yok yola devam' diyoruz." ifadelerini kullandı. Vatandaşlara "Vakit birlik vakti diyor muyuz? Vakit Zonguldak vakti diyor muyuz? Vakit Türkiye vakti diyor muyuz?" diye soran ve olumlu yanıt alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sizleri Allah için seviyorum. Birliğiniz, beraberliğiniz her türlü sevginin üstündedir. Nasıl beka mücadelemizi muhalefete rağmen yürütüyorsak, hizmet ve yatırım mücadelemizi de bunlara rağmen sürdürüyoruz. Muhalefetin kısırlığına, çapsızlığına rağmen ülkemizi mamur etmenin mücadelesini veriyoruz. Milletimize hizmet için çıktığımız bu yolda hamdolsun 16 yıldır tereddüt etmeden, şaşmadan, yalpalamadan yürüdük, yürüyoruz." dedi.

Bugüne kadar olmadık engellerle karşılaştıklarını ancak milletin karşısına şikayetlerle gitmediklerini dile getiren Erdoğan, "Biz vatandaşlarımızın karşısına kuru sıkı vaatlerle, işi boş laflarla çıkmadık. Önce milletimizin önüne karnemizi koyduk ardından bunların üzerine yapacaklarımızı sıraladık. Evelallah bugün kadar yaptıklarımızın hesabını verdik. Daha sonra projelerimizden, hedeflerimizden bahsettik." diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, alanda bulunan genç kızların "Recep Tayyip Erdoğan" şeklindeki tezahüratları üzerine, "Maşallah, maşallah, kızlarımıza bak. Allah bu heyecanınızı eksik etmesin inşallah. Var olun." karşılığını verdi. Hizmetlerini saydıklarını, akabinde de yeni dönem için yetki istediklerini belirten Erdoğan, son 16 yılda Zonguldak'a 18 katrilyon liralık yatırım yaptıklarını bildirdi. Eğitimde bin 652 adet yeni derslik inşa ederek 50-60 kişilik sınıflara son verdiklerini anımsatan Erdoğan, yüksek öğrenimde 6 bin 650 öğrenci kapasiteli yurtların hizmete sunulduğunu, gelecek yıl da Çaycuma ve Zonguldak'ta yeni yurtlar açılacağını söyledi.

Sağlık alanında yapılan yatırımlara ilişkin de bilgi veren Erdoğan, hayata geçirilen konut projelerini hatırlattı. Göreve geldiklerinde Zonguldak'ta bulunan 22 kilometre bölünmüş yolu da 186 kilometreye çıkardıklarını ifade eden Erdoğan, yatırım bedeli 6 katrilyon lira olan 8 yol projesinin inşasının ise devam ettiğini anlattı. Erdoğan, Irmak-Karabük-Zonguldak demiryolu hattının kapasitesini artırdıklarını ve bu hattı elektrikli hale getireceklerini belirterek, "Bölge için yapmayı planladığımız bir diğer demiryolu hattı ise Adapazarı-Karasu Limanı-Akçakoca-Ereğli Limanı-Bartın Limanı demiryolu projesidir. Filyos Limanı alt yapı inşaatında yarıya geldik. Türkiye'nin üçüncü büyük limanı olacak Filyos Limanı projesiyle Batı Karadeniz'de kuzey-güney aksında kombine taşımacılık hizmeti verilecek bir tesise kavuşuyoruz." dedi. Projenin sadece Zonguldak'ın değil başta Karabük ve Bartın olmak üzere tüm Karadeniz'in ana ihracat merkezi olacağına dikkati çeken Erdoğan, projenin alt yapı yatırım bedelinin 676 trilyon lira olduğunu ve alt yapı inşaatının 2020 yılında tamamlanacağını, üst yapı inşasının ise yap işlet devret modeliyle yapacaklarını söyledi.