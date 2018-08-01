Akar, ABD Avrupa Kuvvetleri Komutanı Scaparrotti ile görüştü

ANKARA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Avrupa Kuvvetleri ve NATO Müttefik Kuvvetler Harekât Komutanı Orgeneral Curtis Michael Scaparrotti ile görüştü.

​Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Avrupa Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Curtis Michael Scaparrotti'yi kabul etti. Burada bakanlık Şeref Defteri'ni imzalayan Scaparrotti, daha sonra Bakan Akar ile baş başa görüştü. Scaparrotti'nin, yeni görevi dolayısıyla Akar'a tebrik ziyaretinde bulunduğu belirtildi.

ABD'li Komutan Scaparrotti, bu ziyaret sonrasında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'le görüşmek üzere Genelkurmay Karargâhı'na geçti.

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