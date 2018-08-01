Akar, ABD Avrupa Kuvvetleri Komutanı Scaparrotti ile görüştü

ANKARA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Avrupa Kuvvetleri ve NATO Müttefik Kuvvetler Harekât Komutanı Orgeneral Curtis Michael Scaparrotti ile görüştü.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Avrupa Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Curtis Michael Scaparrotti'yi kabul etti. Burada bakanlık Şeref Defteri'ni imzalayan Scaparrotti, daha sonra Bakan Akar ile baş başa görüştü. Scaparrotti'nin, yeni görevi dolayısıyla Akar'a tebrik ziyaretinde bulunduğu belirtildi.
ABD'li Komutan Scaparrotti, bu ziyaret sonrasında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'le görüşmek üzere Genelkurmay Karargâhı'na geçti.
FOTOĞRAFLI
HDP milletvekili Barış Atay'dan PKK'nın hain saldırısı sonrası çok konuşulacak sözler
Zimbabve karıştı! Asker sokağa indi!
FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal PKK'ya ateş püskürdü! Çok sert sözler
ÖSYM adayların merakla beklediği o listeyi açıkladı
Yunanistan tatilinde şok olay! Kimse inanamadı
Genç savcının feci ölümü! 4 gün sonra evlenecekti!
Beykoz'da toplu tecavüz skandalı! 12 yaşındaki kız eve kapatılarak üç gün boyunca...
Yeni sistemin ilk YAŞ toplantısı yarın Beştepe'de
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tehdit diline prim vermeyiz
Momo tehlikesi için ailelere dikkat çeken uyarı: Yasaklamayın...
İnsan eti yemek için zaman kolluyor!
Kollarına 'kas' enjekte ediyordu! Son hali bakın nasıl oldu
WhatsApp az önce değişti! Artık birden fazla kişiyle görüntülü görüşebilirsiniz!