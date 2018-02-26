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Akçakale halkının Cumhurbaşkanı Erdoğan coşkusu

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.02.2018 11:17 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’nın Akçakale İlçe Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ilçeye yakışır güzellikte karşıladığını söylediği hemşehrilerine teşekkür etti .Referandumda verdiği “Evet” oylarıyla Türkiye ikincisi olarak adını duyuran Akçakale halkı, Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan öncülüğündeki karşılama töreninde adeta gövde gösterisi yaptı.

Akçakale halkının Cumhurbaşkanı Erdoğan coşkusu

Şanlıurfa’nın Akçakale İlçe Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ilçeye yakışır güzellikte karşıladığını söylediği hemşehrilerine teşekkür etti .
Referandumda verdiği “Evet” oylarıyla Türkiye ikincisi olarak adını duyuran Akçakale halkı, Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan öncülüğündeki karşılama töreninde adeta gövde gösterisi yaptı. Akçakale Belediye Başkanı Abdulhakim Ayhan’ın öncülüğündeki ilçe teşkilatı ve halkı, Şanlıurfa’da partisinin 6. olağan il kongresine katılan Erdoğan’ı ayrı bir coşku ile karşıladı. Akçakale Belediye Başkanı Abdulhakim Ayhan, AK Parti İlçe Başkanı İbrahim Yıldık, Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Ağ’ın katıldığı organizasyon ile Şanlıurfa’ya hareket eden yaklaşık 8 bin kişilik gurup Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görkemli bir şekilde buluştu. Türk bayraklarıyla süslenen yüzlerce araçlık konvoy Şanlıurfa’ya hareket etmeden önce düzenlenen törende konuşan Akçakale Belediye Başkanı Abdulhakim Ayhan, yağışlı havaya rağmen halkın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a olan teveccühünün görülmeye değer olduğunu vurguladı. Erdoğan’ın karşılamak için toplanan binlerce vatandaşa teşekkür eden Ayhan, “Dünya lideri Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ı coşkulu bir şekilde karşılamak için araçlarıyla ve imkanlarıyla buraya gelenler Cumhurbaşkanımızı coşkuyla karşılayacaklar. Bu ilgilerinden dolayı ilçe halkıma teşekkür ediyorum” dedi.
AK Parti Akçakale İlçe Başkanı İbrahim Yıldık ise sınırın sıfır noktasından binlerce seveniyle Erdoğan’ı karşılayacaklarını dile getirdi. Yıldık, Akçakale’de yaşanan Erdoğan coşkusu için ilçe halkına şükranlarını sundu.
Açılan dev Türk bayrağı önünde, “Şehidimin son örtüsü. Işık, ışık, dalga, dalga bayrağım. Nereye dikilmek istersen, seni oraya dikeyim” şeklindeki dörtlüğü okuyan Akçakale Hürriyet Mahalle Muhtarı Hadi Asrak ise, “Afrin’de o PKK’nın tepesine dikeyim. Cumhurbaşkanım, şu anda sınırın sıfır noktada tüm Akçakaleliler olarak Afrin’e girmeye hazırız. Biz PKK bayrağı görmek istemiyoruz. Biz hiçbir zaman esareti kabul etmedik. Biz kardeş bir millet olarak hepimiz Afrin’e girmeye hazırız” şeklinde konuştu.

Akçakale halkının Cumhurbaşkanı Erdoğan coşkusu

Akçakale halkının Cumhurbaşkanı Erdoğan coşkusu

Akçakale halkının Cumhurbaşkanı Erdoğan coşkusu

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