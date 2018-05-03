Akdağ, AK Parti'den Erzurum milletvekili aday adayı oldu

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, 24 Haziran'da gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde Erzurum'dan AK Parti milletvekili aday adayı oldu.
AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, parti binasında düzenlediği basın toplantısında, kentte, Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ'ın da aralarında bulunduğu 140 kişinin milletvekili aday adaylığı için partilerine müracaat ettiğini bildirdi.
Türkiye'nin bölgesindeki ağır şartlar ve ülkenin yeni sisteme evrilmesinden dolayı eski sistemle yeni sistem arasındaki geçişi hızlandırmak amacıyla erken seçim kararı alındığını aktaran Öz, "Erken seçim kararı partimizde büyük ölçüde heyecana sebep oldu. 16 yıldır iktidarda olan bir partiye ülke geneli ve şehrimizde inanılmaz teveccüh oldu. Bu vesileyle İl Başkanlığımıza milletvekilliği aday adaylığı için 140 kişi müracaat etti." dedi.
Başbakan Yarımcısı Akdağ'ın da AK Parti Erzurum İl Başkanlığına AK Parti Erzurum milletvekili aday adaylığı müracaatında bulunduğunu vurgulayan Öz, şunları söyledi:
"Adaylarımızın 12'si serbest meslek, 16'sı avukat, 6'sı emekli, 34'ü iş adamı, 2'si ev hanımı, 13'ü mühendis, 3'ü mali müşavir, 7'si işçi, 5'i öğrenci, 10'u öğretmen, 7'si akademisyen, 7'si doktor, bir muhtar, 3'ü gazeteci yazar, 5'i memur ve 4'ü de bürokrat. Adaylarımızdan yaklaşık 10'u 18-25 yaşlarında, birisi 18 yaşında. Adaylarımızdan 20'si bayan. Hakikaten partimize kısa zamanda büyük teveccüh vardı. İnşallah seçimlerde bu teveccühün sandığa yansımasını yaşayacağız. "
Öz, konuşmaların ardından basın mensuplarının 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü'nü kutlayarak, hatıra fotoğrafı çektirdi.
Merasim Sokak saldırısının faili Menafi Beyazıt Şırnak’ta öldürüldü!
Türkiye'nin konuştuğu cinayetin altından yasak aşk çıktı!
Rusya'dan bomba açıklama: ABD militanlara Tanf yakınlarında eğitim veriyor
ABD’nin en kanlı silahlı saldırısının yeni görüntüleri ortaya çıktı!
Başbakan Yıldırım'ın konuşması sırasında gözleri doldu
MEB 5 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapacak
İnşaat çukuruna kurt düştü!
Aldatılan kadın öyle bir intikam aldı ki...
WhatsApp kullananlar şimdi gerçekten yandı: Artık mesajlaşırken...
Taksim'de 'Fırça düşürme taktiği' ile turistlere kabusu yaşattılar
Gizemli kız bu kez mezarlığa gelmedi!
Selahattin Demirtaş'tan dikkat çeken mesaj
Merakla bekleniyordu! WhatsApp'a iki yeni bomba özellik geliyor!
'Günde 5 kez seks bile yetmiyordu'
Okuyucu Yorumları 0 yorum