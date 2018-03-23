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Akdağ, İngiltere'nin Ortadoğu Bakanı Burt ile görüştü

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.03.2018 15:53 | Son Güncelleme

Başbakan Yardımcısı Akdağ: - "Bir taraftan ekonomik ilişkilerimiz süratle gelişiyor öte yandan bölgedeki birtakım çatışmalar bakımından da birbirimizi çok daha iyi anlıyoruz. Birlikte meseleleri mütalaa edeceğiz"

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, İngiltere'nin Ortadoğu Bakanı Alistair Burt ve beraberindeki heyetle görüştü.

Akdağ, bir restorandaki görüşmede, Burt'u ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduğunu söyledi.

Türkiye ve İngiltere'nin öteden beri iyi münasebetleri olduğunu ifade eden Akdağ, bu münasebetlerin özellikle son yıllarda hızla geliştiğini kaydetti.

Başbakan Akdağ, şunları söyledi:

"İngiltere'nin Brexit meselesiyle önündeki yeni durum, Türkiye'nin de AB'ye girme yolundaki o uzun ve ancak maalesef sonuçlanamamış pozisyonu iki ülkeyi birbirine daha da yaklaştırdı. Bir taraftan ekonomik ilişkilerimiz süratle gelişiyor öte yandan bölgedeki birtakım çatışmalar bakımından da birbirimizi çok daha iyi anlıyoruz. Bu vesileyle bugün değerli bakanla görüşmemizin ciddi faydalarının olacağını diliyorum. Birlikte meseleleri mütalaa edeceğiz."

Görüşme, daha sonra basına kapalı devam etti.

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Başbakan Yardımcısı Akdağ

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