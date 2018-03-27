Akdağ-Kılıçdaroğlu görüşmesi

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti. CHP’liler, görüşmede çocuk istismarına yönelik geri dönülmez ceza değil, caydırıcı ceza isteklerini dile getirdi.
Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nu Meclisteki makam odasında ziyaret etti. Ziyarette CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç ile Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu da yer aldı. Görüşmede çocuk istismarına yönelik kanun teklifi konuşuldu.
Edinilen bilgiye göre, kanun teklifinin 24-25 madde olacağı ve CHP’nin çekincelerinin olduğu fakat kanun teklifinde maddelerin nasıl daha farklı hale getirilebileceği konusu konuşuldu. CHP’liler geri dönülemez ceza değil, caydırıcı cezanın ön plana çıkarılması yönündeki isteklerini dile getirdi.
İstanbul'da hangi parti önde? İşte son anket
Son dakika! Türkiye ile Hollanda arasında 'casus' krizi
Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın'ın yengesinden şok ifadeler!
Çin'den dünyaya gözdağı! Uydudan görüntülendi
Annesinin erkek olduğunu öldüğünde öğrenmişti: Gerçek annesi bulundu
Çocuk gelin ve ailesi konuştu! ‘Türkiye’de yasak olduğunu bilmiyorduk’
Gömüldükten sonra doğum yapmış!
Kadınların gizli partisi! Burada her şey serbest
Devlet Bahçeli: Bizi kolay lokma sandılar!
Getcontact: Telefon rehberi çılgınlığı
Son seçim anketini gören Kılıçdaroğlu'ndan partiye talimat!
Facebook'a şok üstüne şok! Düşüş devam ediyor
MEB'den milyonları ilgilendiren açıklama! Liselere kayıtlar nasıl olacak?
Okuyucu Yorumları 0 yorum