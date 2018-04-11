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Akdağ, KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı ile görüştü

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.04.2018 12:28 | Son Güncelleme

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, resmi temaslarda bulunmak için gittiği Lefkoşa’da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile görüştüKuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ’ı kabul ederek bir saat görüştü.Akdağ, daha sonra Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay ve Başbakan Tufan Erhürman tarafından kabul edilecek ve Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ile görüşecek.Akdağ, Başbakan Erhürman’ın Lefkoşa Merit Otel’de onuruna vereceği yemeğin ardından saat 21.30 sıralarında KKTC’den ayrılacak.

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, resmi temaslarda bulunmak için gittiği Lefkoşa’da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile görüştü
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ’ı kabul ederek bir saat görüştü.
Akdağ, daha sonra Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay ve Başbakan Tufan Erhürman tarafından kabul edilecek ve Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ile görüşecek.
Akdağ, Başbakan Erhürman’ın Lefkoşa Merit Otel’de onuruna vereceği yemeğin ardından saat 21.30 sıralarında KKTC’den ayrılacak.

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