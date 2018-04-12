HABER

Akdağ, KKTC Maliye Bakanı Denktaş ile görüştü

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.04.2018 18:36 | Son Güncelleme

Başbakan Yardımcısı Akdağ: - "Ada'da siyasi çözümden elbette yanayız ama eşit hakları olan iki toplum zihniyetini Rum tarafı kabul etmedikçe bir çözümün olamayacağını da biliyoruz. Bütün dünya da bunu biliyor"

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Türkiye'nin Kıbrıs'ta siyasi çözümden yana olduğunu vurgulayarak, "Ama eşit hakları olan iki toplum zihniyetini Rum tarafı kabul etmedikçe bir çözümün olamayacağını da biliyoruz. Bütün dünya da bunu biliyor." dedi.

Akdağ, KKTC Maliye Bakanı Serdar Denktaş'ı Çankaya Köşkü'nde kabul etti. Kabulde bir konuşma yapan Akdağ, yeni KKTC hükümetinde Maliye Bakanı olarak görev alan Denktaş'ı tebrik ederek dün KKTC'de olduğunu belirterek, burada yaptığı görüşme ve çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Akdağ, Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC arasında 3 yıllık fasılalarla yenilenen ekonomik iş birliği anlaşmalarının 2018 ayağının bu yıl tamamlanacağını, şu anda da 2019-2021 için yapılacak iş birliği anlaşmasının çerçeve ve içeriğini belirlemeye çalıştıklarını söyledi.

KKTC'nin Türkiye için önemli olduğunu vurgulayan Akdağ, şöyle devam etti:

"Başta Güney Kıbrıs Rum tarafı olmak üzere bütün dünya şunu bilmelidir, burada yaşayan halkı biz Türkiye'de yaşayan halkımızdan hiçbir zaman ayırmadık, ayıramayız. Ayrı bir devlettir ancak onların hak ve hukuklarının korunması konusunda 81 milyona düşüncemiz, duygumuz neyse Kıbrıs'taki halkımız için de aynı şekildedir. Hatta onlar zamanında mağdur edildikleri için belki biraz pozitif ayrımcılık da yapıyoruz.

Ada'da siyasi çözümden elbette yanayız ama eşit hakları olan iki toplum zihniyetini Rum tarafı kabul etmedikçe bir çözümün olamayacağını da biliyoruz. Bütün dünya da bunu biliyor. Bu anlamda KKTC'nin gelişmesi için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. İyi bir ivme de yakalamış durumdayız."

KKTC'de kişi başına düşen milli gelirde 25 bin doların yakalanmasının sağlanması için çalıştıklarını belirten Akdağ, o nedenle altyapı projelerine destek verdiklerini kaydetti. Akdağ, "Su var, sulama işlerimiz var, yollar var. Şimdi bir hastane projesi var. Türkiye'deki şehir hastaneleri gibi bir hastane yapmayı planlıyoruz. Hükümet olarak KKTC'li kardeşlerimizin yanında durmaya devam edeceğiz." dedi.

- "Türkiye yanımızda olacak"

Denktaş ise Akdağ'ı, hem geçen dönemden kalan hem yeni dönemde yapılacak işleri yeniden elden geçirmek, planlamak ve bir çalışma ortamı oluşturmak için ziyaret ettiğini söyledi.

Akdağ'ın her zamanki gibi samimi ve iyi niyetli bir şekilde sorunların çözümüne sarıldığını aktaran Denktaş, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki dönem Güney ile bir sonuca ulaşılmayacağı belli olan bir ortamda her açıdan kendi ayaklarımızın üzerinde durabileceğimiz bir yapıyı oluşturmamızı sağlayacak çalışmaları önümüze koyacağız. Sağlıktan eğitime, mali konulardan ekonominin gelişmesine, Türkiye ile ilişkilerden Türkiye üzerinden dünyaya ulaşmaya yönelik uğraşlara kadar birçok konuda da yine Türkiye her zaman olduğu gibi yanımızda olacak. Bundan eminiz."

Ege'de Yunan savaş uçağı düştüEge'de Yunan savaş uçağı düştü
Ünlü anket şirketi başkanından istifa çağrısıÜnlü anket şirketi başkanından istifa çağrısı
Yunan askeri, Türk helikopterine uyarı ateşi açtı Yunan askeri, Türk helikopterine uyarı ateşi açtı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Denktaş görüşme Recep Akdağ

En Çok Okunan Haberler

Suriye krizinde son dakika gelişme: ABD ve Rusya'dan art arda açıklamalar geliyor

Suriye krizinde son dakika gelişme: ABD ve Rusya'dan art arda açıklamalar geliyor

Eşi Arap Şeyhi'nin oğluyla yemek yiyen Serdar Ortaç: Boşanmayacağım

Eşi Arap Şeyhi'nin oğluyla yemek yiyen Serdar Ortaç: Boşanmayacağım

Son dakika! Ege'de Yunan savaş uçağı düştü

Son dakika! Ege'de Yunan savaş uçağı düştü

Ankara'yı sarsan Süleyman Soylu iddiası! İçişleri Bakanlığı açıklama yaptı

Ankara'yı sarsan Süleyman Soylu iddiası! İçişleri Bakanlığı açıklama yaptı

Survivor'dan elenen İpek'ten ilginç itiraflar!

Survivor'dan elenen İpek'ten ilginç itiraflar!

"Kırgın Çiçekler"in 'Songül'ü ilk kez paylaştı: Cennet kokulu oğlum

"Kırgın Çiçekler"in 'Songül'ü ilk kez paylaştı: Cennet kokulu oğlum

İlginizi Çekebilir

AK Parti Grup Toplantısı'ndan ilginç olay! Erdoğan konuşurken kürsüye geldi

AK Parti Grup Toplantısı'ndan ilginç olay! Erdoğan konuşurken kürsüye geldi

Son dakika! Erdoğan: Bedelini ağır ödeyecekler

Son dakika! Erdoğan: Bedelini ağır ödeyecekler

Deniz Baykal'ın sağlık durumuyla ilgili haber var!

Deniz Baykal'ın sağlık durumuyla ilgili haber var!

İYİ Parti'den son dakika ittifak açıklaması: Saadet Partisi ve Demokrat Parti ile anlaştık

İYİ Parti'den son dakika ittifak açıklaması: Saadet Partisi ve Demokrat Parti ile anlaştık

Erdoğan'dan flaş açıklama: O zat 2019 yılının sonunda siyasi hayatını sonlandıracak

Erdoğan'dan flaş açıklama: O zat 2019 yılının sonunda siyasi hayatını sonlandıracak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ankara'yı sarsan 'dinleme' skandalı sonrası CHP'den olağanüstü toplantı çağrısı

Ankara'yı sarsan 'dinleme' skandalı sonrası CHP'den olağanüstü toplantı çağrısı

AK Parti ile MHP'yi bölen önerge!

AK Parti ile MHP'yi bölen önerge!

HDP ve CHP ile ittifak yapacak mı? Parti Meclisi kararını verdi

HDP ve CHP ile ittifak yapacak mı? Parti Meclisi kararını verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD-Rusya restleşmesi hakkında ilk yorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD-Rusya restleşmesi hakkında ilk yorum

AK Partili Belediye Başkanı Muhammet Toptaş hayatını kaybetti

AK Partili Belediye Başkanı Muhammet Toptaş hayatını kaybetti

Vekillere 'oda' Yasağı

Vekillere 'oda' Yasağı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.