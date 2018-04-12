Akdağ, KKTC Maliye Bakanı Denktaş ile görüştü

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Türkiye'nin Kıbrıs'ta siyasi çözümden yana olduğunu vurgulayarak, "Ama eşit hakları olan iki toplum zihniyetini Rum tarafı kabul etmedikçe bir çözümün olamayacağını da biliyoruz. Bütün dünya da bunu biliyor." dedi.

Akdağ, KKTC Maliye Bakanı Serdar Denktaş'ı Çankaya Köşkü'nde kabul etti. Kabulde bir konuşma yapan Akdağ, yeni KKTC hükümetinde Maliye Bakanı olarak görev alan Denktaş'ı tebrik ederek dün KKTC'de olduğunu belirterek, burada yaptığı görüşme ve çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Akdağ, Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC arasında 3 yıllık fasılalarla yenilenen ekonomik iş birliği anlaşmalarının 2018 ayağının bu yıl tamamlanacağını, şu anda da 2019-2021 için yapılacak iş birliği anlaşmasının çerçeve ve içeriğini belirlemeye çalıştıklarını söyledi.

KKTC'nin Türkiye için önemli olduğunu vurgulayan Akdağ, şöyle devam etti:

"Başta Güney Kıbrıs Rum tarafı olmak üzere bütün dünya şunu bilmelidir, burada yaşayan halkı biz Türkiye'de yaşayan halkımızdan hiçbir zaman ayırmadık, ayıramayız. Ayrı bir devlettir ancak onların hak ve hukuklarının korunması konusunda 81 milyona düşüncemiz, duygumuz neyse Kıbrıs'taki halkımız için de aynı şekildedir. Hatta onlar zamanında mağdur edildikleri için belki biraz pozitif ayrımcılık da yapıyoruz.