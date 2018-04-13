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Akdağ: Terör ordusunu, Suriye'de kurmaya çalıştılar

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.04.2018 13:13 | Son Güncelleme

BAŞBAKAN Yardımcısı Recep Akdağ, "Türkiye'de terör denen o vahşetin kökünü kurutuyoruz.

Akdağ: Terör ordusunu, Suriye'de kurmaya çalıştılar

Mahir ALAN- Haci BOZKURT- Selim SONKAYA/SAMSAT (Adıyaman), (DHA)- BAŞBAKAN Yardımcısı Recep Akdağ, "Türkiye'de terör denen o vahşetin kökünü kurutuyoruz. Türkiye'de terörün sırtı yere getirilince, hepiniz farkındasınız bu sefer o terör ordusunu Suriye'de kurmaya çalıştılar. Suriye'de kurmaya çalıştılar ama bu sefer çetin cevize rastladığının farkında değillerdi" dedi.
Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Adıyaman'ın Samsat ilçesinde, geçen yıl 2 Mart'ta meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki depremde evleri hasar görenler için yapılacak 403 konutun temel atma törenine katıldı. 1740 konutun yapılacağı ve ilk etapta 403 konutun inşa edileceği temel atma törenine; Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı, AK Parti Adıyaman Milletvekili Halil Fırat, Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, İl Emniyet Müdürü Metin Alper, kamu kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunduğu törende konuşan Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, ağırlıklı olarak terörle mücadeleye değindi.
Başbakan Yardımcısı Akdağ, "Bugün 403 Afet Konutu'nun yapımına başlıyoruz. Benden önce de ifade edildi. Bu noktaya gelmek aslında çok kolay olmadı. Bir takım engelleri aşa aşa bugüne kadar geldik. Bakın bugün Türkiye Cumhuriyeti, 81 milyon milletimiz, hep beraber büyük bir mücadele veriyoruz. Türkiye'de terör denen o vahşetin kökünü kurutuyoruz. Ama bunu söylemişken Adıyaman'ın hassasiyetine temas etmeden geçemeyiz. Adıyaman il sınırları içerisinde terörü, teröristi hiçbir zaman sokmamış bir şehirdir, sizlere helal olsun" dedi. Akdağ, şöyle devam etti:
"Bugün sırtını bir takım güçlere dayayan Türkiye'mizi bölmek parçalamak, kardeşliğimizi yok etmek isteyenlere karşı dimdik duran liderimizle, Cumhurbaşkanımızla, Allah'a şükürler olsun hükümetimiz büyük mesafeler aldı. Türkiye'de terörün sırtı yere getirilince, hepiniz farkındasınız bu sefer o terör ordusunu Suriye'de kurmaya çalıştılar. Suriye'de kurmaya çalıştılar ama bu sefer çetin cevize rastladığının farkında değillerdi. Bakın şükürler olsun önce Fırat Kalkan'ında, daha sonra Afrin'de silahlı kuvvetlerimiz, özel harekatçılarımız hep beraber baş komutanımızın liderliğinde, bütün dünyaya bir ülke kendi güvenliğini nasıl temin eder, bir ülke mağdurlara nasıl sahip çıkar, Allah'a şükürler olsun bunu gösterme fırsatımız oldu. Bundan sonra da bu böyle gidecek. Herkesin bilmesi gereken husus şudur; Türkiye Cumhuriyeti, öncelikle kendi vatandaşlarını her türlü terör saldırısında muhafaza etmek, sınırların güvenliğini sağlamak ve bunun yanı sıra mağdur edilen komşularınızda hakkını, hukukunu korumak, onları ayağı kaldırmak için bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da kararlı bir şekilde sürdürecek."
Konuşmaların ardından İl Müftüsü Mehmet Ali Öztürkçü'nün duasıyla temel atıldı.

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Akdağ: Terör ordusunu, Suriye'de kurmaya çalıştılarAkdağ: Terör ordusunu, Suriye'de kurmaya çalıştılarAkdağ: Terör ordusunu, Suriye'de kurmaya çalıştılarAkdağ: Terör ordusunu, Suriye'de kurmaya çalıştılar

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