Akdağ'dan gençlere 'evlenin' tevsiyesi

Zafer KUMRU/ ERZURUM, (DHA)- ERZURUM'da düzenlenen 'Gençlerle Başbaşa' programında gençlerin sorularını yanıtlayan Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, "En kısa zamanda evlenin. Gençler şimdi kariyer adı altında evliliği geciktiriyorlar. Bunun da doğru olduğuna ben şahsen inanmıyorum. Başbakan yardımcısı olarak kimseye talimat diye söyleyemiyorum. Şu anda erkeklerde evlenme yaşı 28-29. Kadınlarda 26'ya yükseldi ortalama, çok geç. Evlenin, öğrenciyken de evli olabilirsiniz. Hiç önemli değil" dedi.

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, İbrahim Erkal Kültür Merkezi'nde AK Parti Gençlik Kolları tarafından düzenlenen 'Gençlerle Başbaşa' etkinliğine katıldı. Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ'a gençler ilginç sorular yöneltti. Yazılı olarak sunulan sorulara Recep Akdağ tek tek yanıt verdi. Gençlerden birinin, "Bakanım kaç çocuğunuz var? Bu kadar yoğun mesaide onlara nasıl zaman ayırabiliyorsunuz? Nasıl bir baba, nasıl bir eşsiniz?" sorusuna Recep Akdağ şöyle yanıt verdi:

"Bu ikinci kısmını bana değil de eşime ve çocuklarıma sormak lazım. Birinci kısmına cevap verebilirim. Bir de torunum var elinizden öper. Şöyle bir bir prensibim var benim. Damat ve gelinleri de çocuk olarak sayıyorum. 6 çocuğum vardı. Şu anda bu 3'ü eklenmiş oldu. Evet zaman ayıramıyoruz çok fazla ama mutlaka akşamları belli bir saatte bir araya geliyoruz. Burada önemli olan çocuklarıyla ya da ailesi ile geçirdiği zamanı verimli ya da olumlu geçirmek. Buna olumlu zaman geçirmekte diyorlar. Ben sadece kendimden şunu biliyorum. Yorgun argın bazen fiziken yorulma değil. Ruhen çok yoruluyorsunuz bazen. Yorgun argın evinize döndüğünüzde o günün depresyonu diyelim. O günün depresyonu sırtınızdayken evinize döndüğünüzde işte orada ev müthiş bir iyileştirici mekanizma. Beni çocuklar hacıyatmaza benzetiyorlar. Hacıyatmaz nedir biliyormusunuz. Bir çocuk oyuncağı. Yani tekme ile vursanız o yuvarlanır gider ondan sonra mutlaka ayağa kalkıyor. Dengesi öyle kurulmuş. Hacıyatmaz gibi başımızdan ne geçerse geçsin sabah hiçbir şey olmamış gibi işe gidebiliyoruz. Bu ailemizin tamir edici karakterinden. Aile çok önemli. Son yıllardaki araştırmalar hep şunun gösteriyor. Beden ve ruh sağlığınız için. Şişmanlık, hareketsizlik, sigara içmek, alkol kullanmak kötü. Ama bunlardanda önemli olan bir şey var aile hayatı. Bu gösterildi yani. Harvard'da çalışma yapıldı ve gösterildi. Sağlığınız için en önemli husus ailenizle ve yakınlarınızla olumlu ilişkileriniz. İnsan burada islamın mükemmel öğütlerini iyice anlıyor. Ailenin böyle bir tamir edici özelliği var. Ben bundan bugüne kadar çok istifade ettim. 24 yaşında evlendim. 58 yaşına gelmişim. 34 sene olmuş. 34 sene boyunca bundan çok istifade ettim."